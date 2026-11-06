Diagnostyka bez prądu i specjalistycznego sprzętu

Urządzenie zaprojektowano z myślą o ratownikach i osobach udzielających pomocy w miejscach, gdzie dostęp do profesjonalnego zaplecza medycznego jest ograniczony. Nie wymaga zasilania elektrycznego ani specjalistycznego przeszkolenia. Całość ma wymiary zaledwie 180 x 60 x 50 mm, a więc jest niewiele większa od masywnego pilota do telewizora.

Zasada działania opiera się na sile odśrodkowej. Użytkownik wprawia mechanizm w ruch za pomocą korbki, a próbka krwi przemieszcza się przez system krętych mikrokanałów. Po drodze miesza się z przeciwciałami, które powodują zlepianie się określonych komórek krwi. Powstałe skupiska zatrzymują się następnie na specjalnych mikroszczelinach.

W urządzeniu znajdują się trzy rodzaje przeciwciał umieszczone w osobnych kanałach. Obserwacja tego, w którym z nich zatrzymują się komórki, pozwala określić grupę krwi. Ilość zgromadzonego materiału pomaga natomiast oszacować hematokryt (HCT), czyli udział czerwonych krwinek w objętości krwi.

Grafika przedstawiająca urządzenie i zasadę jego działania Chien et al., Biosens. Bioelectron., 2026 domena publiczna

Wyniki w minutę. Jak dokładne jest urządzenie?

To właśnie te dwie informacje mogą mieć ogromne znaczenie podczas nagłych zdarzeń. Grupa krwi jest kluczowa przy planowaniu transfuzji, natomiast poziom hematokrytu pomaga ocenić m.in. poważną utratę krwi czy niedokrwistość.

Wstępne testy przyniosły obiecujące rezultaty. Naukowcy sprawdzili urządzenie na 21 próbkach klinicznych, porównując jego wskazania z wynikami uzyskanymi za pomocą standardowych analizatorów laboratoryjnych. Zgodność była bardzo wysoka, a średnie odchylenie wyniosło zaledwie 0,126 proc. Co istotne, na dokładność pomiarów nie wpływała nawet prędkość kręcenia korbką. Nie trzeba więc pilnować idealnego tempa, by uzyskać wiarygodny wynik.

Zanim trafi do ratowników, musi przejść kolejne testy

Wynalazek ma jednak pewne ograniczenia. Badania objęły stosunkowo niewielką grupę próbek, a obecna wersja urządzenia rozpoznaje osiem podstawowych grup krwi. Nie radzi sobie jeszcze z rzadszymi układami grupowymi ani skrajnie wysokimi lub niskimi wartościami hematokrytu.

Kolejnym krokiem będą szersze badania kliniczne prowadzone w wielu ośrodkach oraz testy w rzeczywistych warunkach. Pole katastrofy, miejsce wypadku czy odległa placówka medyczna to przecież zupełnie inne środowiska niż kontrolowane laboratorium. Jeśli kolejne próby potwierdzą skuteczność rozwiązania, niewielki analizator może w przyszłości trafić do przenośnych zestawów ratowniczych.