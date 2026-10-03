W skrócie Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii przeanalizowali wpływ e-papierosów na kontrolę astmy u ponad 48 tys. dzieci objętych badaniem.

Badanie wykazało, że narażenie na aerozol z e-papierosów wiąże się u dzieci z częstszymi zaostrzeniami astmy oraz nasileniem objawów podczas aktywności fizycznej.

Najgorszy stan zdrowia odnotowano u dzieci narażonych zarówno na dym tytoniowy, jak i aerozol z e-papierosów, co prowadziło do częstszych hospitalizacji.

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E-papierosy miały być bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Problem w tym, że ich używanie w domu może mieć znaczenie także dla dzieci, które same nie sięgają po takie urządzenia. Nowe badanie pokazuje, że u dzieci chorujących na astmę narażenie na aerozol z e-papierosów wiąże się z częstszymi zaostrzeniami choroby.

E-papierosy też mogą pogarszać astmę

Lekarze ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii przeanalizowali dane z ponad 48 tys. wizyt dzieci w wieku co najmniej roku, chorujących na astmę. Dane pochodziły z dużej sieci pediatrycznej podstawowej opieki zdrowotnej i obejmowały 33 miesiące. Rodzice informowali podczas wizyt, czy w domu używany jest tytoń albo e-papierosy.

W 5 proc. wizyt zgłaszano używanie w domu zarówno wyrobów tytoniowych, jak i e-papierosów. W 9 proc. dotyczyło to wyłącznie tytoniu, a w 3 proc. wyłącznie e-papierosów.

Najsilniejszy związek z gorszą kontrolą astmy zauważono u dzieci narażonych jednocześnie na dym tytoniowy i aerozol z e-papierosów. Częściej dochodziło u nich do zaostrzeń, pojawiały się nocne objawy i problemy podczas aktywności fizycznej. Częściej potrzebowały też inhalatora stosowanego doraźnie, a także trafiały do szpitala.

Sam aerozol z e-papierosa to nie wszystko

Co ważne, nie trzeba łączyć e-papierosów z tradycyjnym paleniem, aby zauważyć niepokojącą zależność. Już samo narażenie na aerozol z e-papierosów było niezależnie związane z częstszymi zaostrzeniami astmy i częstszymi objawami podczas aktywności fizycznej.

- Nie ma bezpiecznego poziomu narażenia na tytoń ani e-papierosy w przypadku dzieci. Rodzice i opiekunowie, którzy używają tytoniu lub produktów nikotynowych, powinni dołożyć wszelkich starań, aby rzucić palenie, korzystając z metod opartych na dowodach naukowych, takich jak wareniklina, nikotynowa terapia zastępcza i poradnictwo - powiedział dr Brian Jenssen ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, główny autor badania.

Badacze zwracają uwagę, że część rodziców uważa e-papierosy za bezpieczniejszą alternatywę dla zwykłych papierosów. Wyniki tego badania sugerują jednak, że w przypadku dzieci z astmą takie założenie nie znajduje pełnego potwierdzenia. Autorzy podkreślają potrzebę pytania podczas opieki pediatrycznej o wszystkie formy używania nikotyny w domu, a nie tylko o tradycyjne papierosy.



