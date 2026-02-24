Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie American Economic Journal: Applied Economics, w latach po diagnozie nowotworu prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa rośnie o około 14 proc. Co więcej, zjawisko to dotyczy nawet osób, które wcześniej nigdy nie były karane. I choć skala nie jest może duża, sama korelacja zaskakuje i otwiera nowe pytania o psychologiczne i społeczne skutki choroby nowotworowej.

40 lat obserwacji, ponad 360 tys. pacjentów

Zespół ekonomistów przeanalizował dane 368 tys. Duńczyków, u których w latach 1980-2018 zdiagnozowano nowotwór. Korzystając z krajowych rejestrów, badacze połączyli informacje o zdrowiu, pracy, dochodach i historii kryminalnej, porównując pacjentów z grupą kontrolną bez choroby. Wnioski?

W pierwszym roku po diagnozie przestępczość spada - pacjenci skupiają się na leczeniu, często przechodzą intensywną chemioterapię czy radioterapię, jednak dwa lata później krzywa zaczyna się odwracać. Po tym czasie wskaźnik przestępstw rośnie ponad poziom sprzed choroby i utrzymuje się na podwyższonym poziomie nawet przez dekadę.

W pierwszym roku pacjenci są fizycznie wyczerpani i często przebywają w szpitalach. Ale później zaczynają mierzyć się z ekonomicznymi, psychicznymi i społecznymi konsekwencjami choroby i to może wpływać na ich zachowania

Nie chodzi tylko o pieniądze

Duński system opieki zdrowotnej jest powszechny i finansowany publicznie, więc pacjenci nie ponoszą kosztów leczenia. Mimo to choroba pogarsza sytuację finansową: w roku diagnozy zatrudnienie spada średnio o 1,5 punktu procentowego, a dochody i liczba przepracowanych godzin maleją. To tłumaczy część przypadków drobnych przestępstw ekonomicznych, jak kradzieże sklepowe czy oszustwa finansowe. Ale badacze zauważyli także wzrost przestępstw nieekonomicznych, w tym aktów przemocy, co sugeruje głębsze przyczyny.

Jedną z nich może być poczucie utraty czasu i kontroli. Analiza wykazała, że osoby z niższym prawdopodobieństwem pięcioletniego przeżycia częściej dopuszczały się czynów zabronionych, co może wynikać ze zmniejszonego strachu przed konsekwencjami długoterminowymi, jak kara więzienia.

Badacze wykorzystali również dane z reform samorządowych w Danii z 2007 roku, co pozwoliło zauważyć, że w gminach, w których ograniczono świadczenia socjalne i pomoc psychologiczną, wzrost przestępczości wśród pacjentów po diagnozie był wyraźnie wyższy. Oznacza to, że utrata stabilności finansowej, izolacja społeczna i brak wsparcia psychologicznego mogą tworzyć łańcuch zdarzeń prowadzący nie tylko do depresji, ale też do zachowań impulsywnych lub niezgodnych z prawem.

Polityka publiczna, która łagodzi ekonomiczne skutki chorób, może mieć znaczenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla bezpieczeństwa społecznego

