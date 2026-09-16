Eksperymentalna terapia i rak zniknął. Niezwykły przypadek 3-latka

Hepatoblastoma to najczęstszy złośliwy nowotwór wątroby występujący u dzieci. W opisanym przypadku choroba od początku miała bardzo agresywny przebieg. W lewym płacie wątroby 3-letniego chłopca wykryto duży guz, którego wymiary wynosiły już około 11,2 × 9,6 × 7,1 cm. Badania wykazały również obecność przerzutów w płucach, a lekarze mieli także przesłanki wskazujące na możliwość zajęcia kości.

Nowotwór był już oporny na leczenie

Dziecko przeszło trzy linie chemioterapii. Lekarze usunęli również pierwotny guz wątroby oraz operacyjnie pozbyli się dwóch zmian przerzutowych w płucach. Mimo intensywnego leczenia choroba nie została jednak opanowana - nowy przerzut pojawił się w płucu, a nowotwór przestał odpowiadać na chemioterapię.

W tej sytuacji chłopiec został zakwalifikowany do badania CARE - pierwszego badania klinicznego na ludziach, w którym testowana jest opracowana przez naukowców forma terapii CAR-T skierowana przeciwko guzom wykazującym obecność określonego białka.

Limfocyty zaprogramowane na polowanie

CAR-T to forma immunoterapii wykorzystująca własne limfocyty T pacjenta. Komórki odpornościowe są pobierane od chorego, a następnie modyfikowane genetycznie w laboratorium. Celem jest wyposażenie ich w receptor pozwalający rozpoznawać określone cechy komórek nowotworowych i je niszczyć.

W tym przypadku naukowcy wykorzystali limfocyty T chłopca i zmodyfikowali je tak, aby rozpoznawały glipikan-3 (GPC3). To białko występuje w dużych ilościach w niektórych nowotworach, w tym w hepatoblastomie. Eksperymentalna konstrukcja miała jednak dodatkowe elementy. Komórki CAR-T zostały wyposażone również w mechanizmy związane z produkcją interleukiny-15 oraz interleukiny-21.

Substancje te miały pomóc zmodyfikowanym limfocytom dłużej utrzymywać się w organizmie i zwiększyć ich aktywność przeciwnowotworową. Zastosowano również tzw. indukowalny przełącznik bezpieczeństwa oparty na kaspazie 9 - to mechanizm, który może umożliwić kontrolowanie aktywności zmodyfikowanych komórek w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji.

Wystarczyły dwie infuzje

Chłopiec otrzymał dwie infuzje przygotowanych dla niego limfocytów CAR-T. Zabiegi wykonano w warunkach ambulatoryjnych, a między podaniami zachowano ośmiotygodniową przerwę. Po pierwszej dawce lekarze zaobserwowali częściową odpowiedź na leczenie. Obraz badań wskazywał na zmniejszenie zmian nowotworowych, a we krwi spadało stężenie alfafetoproteiny - białka, którego poziom jest związany z aktywnością hepatoblastomy.

Po drugiej infuzji sytuacja zmieniła się jeszcze bardziej. Badania obrazowe nie wykazały już aktywnych zmian odpowiadających przerzutom. Pozostały jedynie zmiany bliznowate. Co ważne, u pacjenta nie odnotowano zespołu uwalniania cytokin (CRS), będącego jednym z istotnych powikłań niektórych terapii CAR-T, ani toksyczności ograniczającej możliwość zastosowania leczenia. Kontrole prowadzone przez kolejny rok nie wykazały nawrotu choroby, pełna odpowiedź na leczenie utrzymywała się co najmniej 12 miesięcy.

Obiecujący wynik, ale jeszcze nie przełomowa terapia

Naukowcy z Baylor College of Medicine, Texas Children's Hospital i Seattle Children's zastrzegają jednak, że nie można jeszcze wyciągać wniosków o skuteczności terapii na podstawie jednego pacjenta. Przypadek został opisany w New England Journal of Medicine w ramach badania CARE, które znajduje się na wczesnym, pierwszym etapie testów klinicznych.

Niemniej opisany przypadek pokazuje, że odpowiednio zaprojektowane komórki CAR-T mogą być zdolne do uzyskania pełnej odpowiedzi również w przypadku guza litego opornego na chemioterapię. Dalsze badania mają odpowiedzieć na kluczowe pytania, ilu pacjentów może odnieść podobną korzyść, jak długo utrzyma się odpowiedź oraz jakie ryzyko będzie wiązało się z terapią u większej grupy chorych.



