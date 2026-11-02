Nie jest to pierwsza deklaracja założyciela Neuralink dotycząca medycznego potencjału rozwijanych implantów. Firma, założona w 2016 roku, pracuje nad interfejsami mózg-komputer (BCI), które umożliwiają bezpośrednią komunikację między układem nerwowym a urządzeniami elektronicznymi. Pierwsze badania z udziałem ludzi rozpoczęły się w 2024 roku, a ich dotychczasowe osiągnięcia są naprawdę imponujące. Obejmują między innymi sterowanie kursorem komputera, a później także granie w gry wideo, wyłącznie za pomocą aktywności mózgu.

Sztuczna droga wzrokowa zamiast sprawnych oczu

Blindsight ma jednak realizować zupełnie inny cel niż pierwszy produkt Neuralink, określany jako Telepathy. Zamiast odczytywać sygnały mózgowe i wykorzystywać je do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, nowy implant ma dostarczać informacje sensoryczne bezpośrednio do mózgu. Koncepcja zakłada wykorzystanie kamery, która rejestruje otoczenie, a następnie przekształca obraz w sygnały przekazywane do odpowiednich obszarów mózgu za pośrednictwem implantu.

W ten sposób miałaby powstać sztuczna droga wzrokowa, omijająca naturalne mechanizmy odbierania i przekazywania informacji wzrokowych. Musk sugerował wcześniej, że początkowo uzyskiwany obraz będzie miał niską rozdzielczość, przypominającą grafikę wczesnych gier komputerowych, ale z czasem jakość widzenia ma się poprawiać. Czy na którymś etapie będzie to oznaczać "normalne" widzenie? Na razie pozostajemy na etapie zapowiedzi, bo rzeczywiste możliwości technologii poznamy dopiero po badaniach klinicznych.

Nasz drugi produkt nazywa się Blindsight i, jak sugeruje sama nazwa, umożliwia widzenie nawet osobom całkowicie niewidomym lub tym, które nigdy wcześniej nie widziały. Od strony inżynieryjnej jest już gotowy. Czekamy jedynie na zatwierdzenie przez organy regulacyjne

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Neuralink pomoże także osobom z padaczką?

Rozwój interfejsów mózg-komputer może w przyszłości zmienić również możliwości leczenia schorzeń neurologicznych. Oprócz przywracania wzroku czy kontroli nad kończynami technologie te mogą umożliwić bezpośrednie oddziaływanie na określone obwody nerwowe. Pokazuje to również dyskusja, która pojawiła się pod jednym z wpisów Muska na X. Jeden z użytkowników zwrócił się do miliardera z prośbą o znalezienie sposobu leczenia padaczki.

Opisał trudną sytuację swojej 3,5-letniej córki, która doświadcza codziennych napadów. Zadeklarował, że bez wahania zgodziłby się na wszczepienie jej implantu Neuralink, gdyby istniała szansa na wyeliminowanie choroby. Musk odpowiedział, że Neuralink w "przyszłości rozwiąże ten problem z dużą precyzją". Nie jest to jednak wyłącznie obszar zainteresowania Neuralink, bo podobne rozwiązania rozwijają także inne przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze, a Chiny uznały technologie BCI za jeden z sektorów o strategicznym znaczeniu.



