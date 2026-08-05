Cyklosporoza to choroba wywoływana przez mikroskopijnego pasożyta Cyclospora cayetanensis, który atakuje jelita człowieka. Do zakażenia dochodzi najczęściej po spożyciu skażonej żywności lub wody zawierających formy przetrwalnikowe pasożyta. Szczególnie narażone na skażenie są świeże owoce i warzywa, które mogły być podlewane zanieczyszczoną wodą lub miały kontakt z materiałem skażonym kałem.

W przeciwieństwie do wielu innych infekcji przewodu pokarmowego, cyklosporoza nie zawsze ustępuje po kilku dniach - objawy mogą utrzymywać się przez wiele tygodni, a nawet nawracać. Najbardziej charakterystycznym objawem jest gwałtowna, wodnista biegunka, często określana przez lekarzy jako "wybuchowa". Chorym mogą również towarzyszyć silne bóle i skurcze brzucha, utrata apetytu, spadek masy ciała, zmęczenie oraz niewielka gorączka.

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Michigan w centrum epidemii

Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie Michigan, który stał się epicentrum obecnej fali zachorowań. Lokalne służby odnotowały już ponad 11 tys. zgłoszeń dotyczących podejrzeń zakażenia oraz 193 hospitalizacje, choć nie wszystkie przypadki zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Teraz zaś musi dopisać do tej czarnej listy pierwsze dwa zgony związane z cyklosporozą - dotyczą one osób cierpiących wcześniej na poważne choroby przewlekłe, więc według władz stanowych odwodnienie oraz skutki infekcji mogły znacząco pogorszyć ich stan zdrowia.

Służby nadal ustalają dokładne źródło skażenia, jednak prowadzone śledztwo wskazuje na sałatę importowaną z Meksyku i dostarczaną przez firmę Taylor Farms, jednego z największych dostawców świeżych produktów dla amerykańskiej gastronomii. W związku z dochodzeniem sieć restauracji Taco Bell wycofała z menu sałatę pochodzącą od tego producenta, a sama firma Taylor Farms ogłosiła dobrowolne wycofanie części swoich produktów.

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Mycie pomaga, ale nie daje pełnej ochrony

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zalecają dokładne mycie wszystkich owoców i warzyw pod bieżącą wodą, nawet jeśli producent oznaczył je jako wcześniej umyte. Eksperci podkreślają jednak, że samo płukanie nie zawsze wystarcza, ponieważ pasożyt może pozostawać w trudno dostępnych miejscach na powierzchni produktów.

Najskuteczniejszą metodą ograniczenia ryzyka pozostaje obróbka termiczna, podgrzanie żywności do temperatury co najmniej 70°C pozwala zniszczyć pasożyta. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z obniżoną odpornością. Choć cyklosporoza rzadko prowadzi do zgonu, długotrwała biegunka może powodować groźne odwodnienie i poważne powikłania.

Skala epidemii zwróciła uwagę także europejskich służb sanitarnych - brytyjskie władze poinformowały o przypadkach cyklosporozy wykrytych u podróżnych wracających ze Stanów Zjednoczonych. Eksperci przypominają bowiem, że w dobie globalnego handlu żywnością lokalne ogniska chorób przenoszonych przez skażone produkty mogą szybko stać się problemem o zasięgu międzynarodowym.