Erytrytol, popularny zamiennik cukru stosowany w produktach niskokalorycznych, napojach bezcukrowych i batonach proteinowych, może mieć negatywny wpływ na naczynia krwionośne w mózgu. Naukowcy z University of Colorado Boulder odkryli, że ten słodzik - powszechnie uznawany za bezpieczny - może zwiększać ryzyko udaru, a swoje badanie opublikowali w "Journal of Applied Physiology".

Nasze badanie pokazuje, że substancje słodzące pozbawione wartości odżywczej, uznawane powszechnie za bezpieczne, mogą nieść negatywne konsekwencje zdrowotne

Czym jest erytrytol i dlaczego jest tak popularny?

Erytrytol to alkohol cukrowy, zazwyczaj powstający w procesie fermentacji kukurydzy, który został zatwierdzony przez FDA (Agencja Żywności i Leków) w 2001 roku. Charakteryzuje się niemal zerową kalorycznością, słodkością około 80 proc. zwykłego cukru i minimalnym wpływem na poziom insuliny. Dlatego jest chętnie stosowany przez osoby dbające o wagę, cukrzycę lub ograniczające węglowodany.

Nowe doniesienia sugerują jednak, że ten popularny słodzik może nie być tak bezpieczny, jak nam się dotychczas wydawało. Duże badanie obejmujące 4 tys. osób w USA i Europie wykazało, że osoby z wyższym poziomem erytrytolu we krwi miały znacznie większe ryzyko zawału serca lub udaru w ciągu trzech lat.

Jak erytrytol wpływa na naczynia mózgowe?

Prof. DeSouza i doktorantka Auburn Berry przeprowadzili eksperymenty na komórkach wyściełających naczynia krwionośne w mózgu. Eksponowali je na ilość erytrytolu odpowiadającą jednej porcji napoju bezcukrowego przez trzy godziny. Efekty były niepokojące, bo komórki wytwarzały mniej tlenku azotu, który pomaga naczyniom się rozluźniać.

Co więcej, zwiększała się produkcja endoteliny-1, powodującej ich skurcz, zmniejszała się zdolność wytwarzania t-PA, naturalnego związku rozkładającego skrzepy, a do tego wzrastały poziomy wolnych rodników (ROS), które mogą uszkadzać komórki, przyspieszać starzenie i wywoływać stany zapalne. Naukowcy podkreślają, że ograniczona zdolność naczyń do rozkurczu i rozkładu skrzepów bezpośrednio zwiększa ryzyko udaru.

Co to oznacza dla konsumentów? Badanie przeprowadzono na komórkach, a nie na ludziach, więc konieczne są dalsze analizy w warunkach rzeczywistych. Niemniej autorzy zalecają ostrożność i uważne czytanie etykiet, bo erytrytol może być ukrywany pod nazwą "alkohol cukrowy".

Biorąc pod uwagę zarówno epidemiologiczne wyniki, jak i nasze badania komórkowe, rozsądnie jest kontrolować spożycie tego typu substancji słodzących

