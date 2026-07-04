W skrócie Doniesienia o epidemiach potrafią mocno oddziaływać na ludzką psychikę, nawet w sytuacji braku bezpośredniego zagrożenia zakażeniem.

Zagrożenie biologiczne aktywuje ewolucyjny mechanizm obronny zwany behawioralnym układem odpornościowym, który wywołuje uczucie obrzydzenia i modyfikuje zachowania społeczne.

Lęk przed chorobami potęguje konformizm, zaostrza oceny moralne oraz zwiększa niechęć i nieufność w stosunku do obcych osób.

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Ewolucja wyposażyła nas w tarczę przed infekcjami

Informacje o epidemiach i zagrożeniach zdrowotnych regularnie pojawiają się w mediach. Choć większość ludzi nigdy nie zetknie się bezpośrednio z groźnymi patogenami i nie musi fizycznie chronić się przed zakażeniem, wiadomości o chorobach mogą głęboko wpływać na ludzką psychikę i zachowanie. W obliczu nawet najmniejszej sugestii o bliskości infekcji aktywuje się w nas ewolucyjny mechanizm obronny. Sprawia on, że stajemy się bardziej ostrożni, skłonni do konformizmu, a także bardziej rygorystyczni wobec osób łamiących normy społeczne.

Tradycyjny układ odpornościowy zwalcza patogeny, które wniknęły już do wnętrza organizmu, wykorzystując do tego wyspecjalizowane komórki i przeciwciała. Taka walka wymaga jednak ogromnych nakładów energii. Z tego powodu u ludzi wyewoluował tzw. "behawioralny układ odpornościowy", czyli zestaw reakcji psychologicznych, których celem jest całkowite unikanie kontaktu z zagrożeniem. Twórcą tego pojęcia jest Mark Schaller z University of British Columbia.

Najprostszą formą tej ochrony jest uczucie obrzydzenia, wywoływane przez nieprzyjemne zapachy czy widok zepsutego jedzenia. Poza tym system ten obejmuje subtelniejsze mechanizmy społeczne. W toku ewolucji społeczności wypracowały zasady higieny, utylizacji odpadów, a nawet tabu pokarmowych i społecznych, które chroniły je przed chorobami. W czasach kryzysu przestrzeganie tych reguł stawało się krytyczne, dlatego przypomnienie o chorobach nasila w ludziach potrzebę dostosowania się do grupy.

Ten konformizm w obliczu zagrożenia biologicznego (nawet samej jego idei) potwierdzają eksperymenty naukowe. W jednym z nich studenci, którzy przypomnieli sobie sytuację, gdy byli chorzy, znacznie chętniej głosowali w sposób zgodny z opinią większości. W innym badaniu, przeprowadzonym na University of Hong Kong, uczestnicy oceniali dzieła sztuki. Osoby, którym wcześniej pokazano zdjęcia ran i czerwi, kierowały się opiniami innych widzów zamiast własnym zdaniem. Podobnego efektu podporządkowywania się grupie nie zaobserwowano u osób, którym wyświetlono zdjęcia wypadków samochodowych lub kolejowych - sytuacji stresujących, ale niepowiązanych z ryzykiem zakażenia.

Behawioralny układ odpornościowy wpływa na postawy społeczne

Aktywacja behawioralnego układu odpornościowego zaostrza również oceny moralne. Z perspektywy ewolucyjnej pilnowanie zachowań innych członków społeczności pomagało kontrolować wybuchy epidemii. Strach przed skażeniem zmniejsza jednak zaufanie do osób spoza własnej grupy.

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Europie przez Lene Aarøe z Aarhus University wykazały, że pod wpływem strachu przed infekcją ludzie "podświadomie oznaczają imigrantów jako nosicieli patogenów". Ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie poglądów politycznych badanych. Zjawisko to występowało także w Polsce, gdy niektóre osoby bezpodstawnie sugerowały, iż uchodźcy wojenni z Ukrainy przynoszą ze sobą choroby, co przyczyniało się do niechęci wobec nich.

Wpływ tego mechanizmu na społeczeństwo próbowano zaobserwować także w czasie rzeczywistych kryzysów zdrowotnych, takich jak pandemia COVID-19. Zauważono wówczas wyraźne przesunięcia w postawach społecznych. Jeden z przeglądów badań odnotował w tamtym okresie zmiany obejmujące "zaufanie społeczne, ostrożność interpersonalną, ksenofobię, moralną czujność i ideologię polityczną".

Z kolei sondaż przeprowadzony wiosną 2020 r. wśród 685 Włochów wykazał silną zależność między lękiem przed wirusem a gorszym postrzeganiem mniejszości narodowych, imigrantów czy osób uzależnionych od narkotyków. Zjawisko to objawiało się słabszym poczuciem wspólnoty i dzielenia wspólnego losu z tymi grupami.

Biologiczny mechanizm nie determinuje nas w pełni

Naukowcy zaznaczają, że wyniki analiz przeprowadzanych podczas realnych kryzysów zdrowotnych nie zawsze udaje się powtórzyć w innych badaniach. W realiach społecznych nie ma nigdy dwóch takich samych sytuacji, a scenariusze poza laboratorium są złożone. Poza tym na poglądy ludzi wpływa równolegle wiele innych czynników, takich jak wykształcenie, wykonywany zawód, rodzina, znajomi, a nawet chwilowy nastrój.

Wpływ sygnałów o infekcjach różni się także w zależności od konkretnej osoby. Ludzie naturalnie bardziej lękliwi zwykle reagują mocniej. Eksperci podkreślają, że choć informacje o epidemiach mogą zaostrzać nasze oceny wobec obcych i osób łamiących zasady, nie determinują one całkowicie ludzkich decyzji. Strach, często nakręcany przez media szukające sensacji i algorytmy w mediach społecznościowych, wpływać może jednak na trzeźwość naszych osądów, dlatego warto dystansować się od paniki i podkoloryzowanych informacji.

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