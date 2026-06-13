W skrócie Zespół naukowców z Columbia University opracował nową metodę edycji genów w ludzkich embrionach, eliminując toksyczność tradycyjnego mRNA i poprawiając precyzję modyfikacji.

Metoda edycji zasad oparta na CRISPR pozwoliła na dokonanie celowanych zmian genetycznych bez masowych uszkodzeń DNA, jednak technologia nadal nie eliminuje całkowicie problemu mozaicyzmu.

Projekt budzi kontrowersje etyczne ze względu na powiązania z firmami oferującymi komercyjną selekcję i potencjalną optymalizację genetyczną zarodków, a eksperci wskazują na potrzebę ścisłych regulacji w tej dziedzinie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Media się zagalopowały. Wcale nie "po raz pierwszy"

Nowe metody biomedyczne czy odkrycia naukowe od zawsze przykuwały uwagę mediów, a część dziennikarzy mocno wyolbrzymiała ich znaczenie czy wręcz ogłaszała ich gotowość do użycia na masową skalę, gdy te znajdowały się na wczesnych etapach rozwoju. Podobnie było i na początku czerwca 2026 r., gdy szacowny dziennik "The New York Times" zagalopował się, ogłaszając rewolucję. Redakcja doniosła, że "po raz pierwszy naukowcy precyzyjnie wyedytowali geny ludzkiego embrionu".

Pod wpływem krytyki dziennik szybko wycofał się z określenia "po raz pierwszy", lecz doniesienia o badaniach zespołu dr. Dietera Egli z Columbia University ponownie rozpaliły debatę nad modyfikacjami genetycznymi u ludzi. Rzeczywistość jak zwykle jednak okazuje się bardziej złożona, niż sugerowały to sensacyjne doniesienia. Badacz ten otwarcie przyznaje, że nowa metoda wciąż mierzy się z poważnymi ograniczeniami i absolutnie nie powinna być na ten moment stosowana w praktyce klinicznej.

CRISPR ustępuje nowej generacji edycji genów

Dotychczasowe próby edycji embrionów - w tym głośny eksperyment He Jiankui z Chin z 2018 r., który doprowadził do narodzin trojga dzieci ze zmodyfikowanym DNA i który omawialiśmy w GeekWeeku - opierały się na tradycyjnej technologii CRISPR. Metoda ta niesie jednak ogromne ryzyko niepożądanych mutacji w innych genach oraz poważnych anomalii chromosomalnych. Wynika to z faktu, że "molekularne nożyce" przecinają obie nici podwójnej helisy DNA, a komórki mają problem z ich prawidłową naprawą. Pojawia się też problem mozaicyzmu (ang. mosaicism), czyli sytuacji, w której edycji ulega tylko część komórek zarodka, co może zniweczyć terapeutyczny skutek zabiegu.

Genetycy z Columbia University zastosowali bezpieczniejszą alternatywę - tzw. edycję zasad (ang. base editing). To następna generacja CRISPR, która nie przecina całego DNA, lecz tylko nacina jedną nić, precyzyjnie zamieniając pojedynczą "literę" w sekwencji genetycznej.

Do tej pory jednak próby modyfikacji na najwcześniejszym, jednokomórkowym etapie kończyły się niepowodzeniem, a zarodki przestawały rosnąć. Amerykańscy naukowcy odkryli, że tradycyjnie wstrzykiwane mRNA jest toksyczne dla wczesnego embrionu. Ominęli ten problem, syntetyzując kluczowe białko edytujące bezpośrednio w laboratorium, dzięki czemu zmodyfikowane embriony rozwijały się prawidłowo.

Powiązania komercyjne projektu wywołują kontrowersje etyczne

W ramach testów badacze celowo wprowadzili dwie zmiany w embrionach pozyskanych z klinik in vitro (IVF). Wyłączyli oni gen PCSK9 (odpowiedzialny za wysoki poziom cholesterolu) oraz zmodyfikowali regiony genów HBG1 i HBG2, co pozwala na produkcję płodowej formy hemoglobiny po narodzinach (metoda analogiczna do terapii testowanych u chorych z anemią sierpowatą).

Mimo że to się powiodło, technologia edycji zasad nadal wywołuje zjawisko mozaicyzmu. Ponieważ zapłodniona komórka jajowa w momencie podziału posiada cztery zestawy chromosomów, edytor często pomijał niektóre kopie genów. Jak tłumaczy Robin Lovell-Badge z Francis Crick Institute, implantacja tak zmodyfikowanych embrionów w celu doprowadzenia do ciąży byłaby obecnie "bardzo przedwczesna". Z kolei Greg Neely z University of Sydney ocenia podejście zespołu Egli pozytywnie na tle wcześniejszych kontrowersji, spodziewając się, że "to przejdzie do historii w pozytywny sposób - jako mniej lekkomyślne, bardziej ostrożne i etyczne niż poprzednie próby".

Rozwiń

Dyskusje wywołują również komercyjne powiązania projektu. Analizę sekwencjonowania DNA bezpłatnie wykonała firma Genomic Prediction, oferująca selekcję embrionów pod kątem ryzyka chorób (np. schizofrenii czy raka), a przyszłe badania finansować ma Nucleus Genomics, której dyrektor otwarcie mówi o "genetycznej optymalizacji" ludzi, co budzi skojarzenia z eugeniką i transhumanizmem. W ich przypadku chodzi nie tylko o eliminację chorób i ich czynników ryzyka, lecz o "ulepszanie" ludzi zdrowych. Konsekwencje takich zabiegów trudno jest przewidzieć.

Stanowczy głos sprzeciwu wobec takich praktyk zabrał prawnik i bioetyk I. Glenn Cohen z Harvard Law School. "Bardzo ważnym jest dla tej domeny, by trzymać użycia 'optymalizacji' i 'ulepszania' z dala o celu, jakim jest uniknięcie bardzo poważnych chorób" - ostrzegł ekspert.

Kiedy edycja genów może być uzasadniona etycznie?

Choć w wielu krajach inżynieria genomu zarodków jest nielegalna (np. w USA prawo zabrania finansowania takich badań z funduszy federalnych), naukowcy oraz międzynarodowe organy naukowe wskazują na rzadkie sytuacje, w których edycja genów byłaby jedyną szansą dla rodziców na posiadanie zdrowego, biologicznego potomstwa.

Etycznie dopuszczalne mogą być przypadki, gdy oboje partnerzy przenoszą mutację chorobową w obu kopiach swoich genów. Wówczas każde ich dziecko bezwzględnie odziedziczy chorobę, a standardowa selekcja zdrowych embrionów podczas procedury in vitro jest niemożliwa. Dieter Egli widzi też uzasadnienie dla zastosowania metody przy ryzyku rzędu 50 proc., gdzie edycja mogłaby oszczędzić pacjentkom wielu bolesnych rund pobierania komórek jajowych w poszukiwaniu choć jednego zdrowego zarodka.

Z drugiej jednak strony nie ma na świecie konsensusu co do jednej, powszechnie obowiązującej etyki. Transhumaniści argumentują przykładowo, że ulepszanie ludzkiego genomu za pomocą inżynierii genetycznej jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz stanowi nasz moralny obowiązek. W ich ocenie przezwyciężanie biologicznych ograniczeń, eliminowanie chorób wrodzonych czy podnoszenie ludzkich zdolności fizycznych i intelektualnych to naturalny etap ewolucji, który pozwoli zminimalizować cierpienie i poprawić jakość życia przyszłych pokoleń.

Edycje genów mogłyby wyeliminować mechanizmy układu nerwowego i psychiki, które dziś stanowią przeżytek, i zastąpić je takimi, które byłyby adekwatne do obecnej rzeczywistości, których nie zdążyła jeszcze wykształcić ewolucja. Ludzka psychika została ukształtowana w paleolicie, kiedy praczłowiek musiał toczyć walkę o przetrwanie na afrykańskiej sawannie. Wtedy kluczowe były instynkty stadne oraz strach przed brakiem zasobów czy zagrożeniem fizycznym. Naukowcy i futuryści wskazują jednak, że postczłowiek z przyszłości (podobnie jak obcy z kosmosu), wolny od biologicznych ograniczeń ciała z mięsa i kości, mógłby wyeliminować niespecjalnie przydatne i coraz częściej destrukcyjne dziś emocje, takie jak strach, zazdrość czy agresja. W świecie pozbawionym ewolucyjnych barier ich miejsce mogłyby zająć zupełnie nieznane nam stany psychiczne.

Choć może brzmieć to zachęcająco, to pojawiają się też głosy sceptyków, według których na takie modyfikacje będą mogli sobie pozwolić jedynie najbogatsi, co doprowadzi do jeszcze większych podziałów. Co więcej, gdyby hipotetycznie świat opanowali "ulepszeni" ludzie, to znów wśród nich mogłaby na nowo zapanować potrzeba wybicia się ponad przeciętność.

Wszystko to niesie za sobą trudne do przewidzenia konsekwencje, wliczając w to dehumanizację i dyskryminację osób "naturalnych", np. na rynku pracy i w życiu społecznym, zawężenie różnorodności genetycznej czy nieprzewidziane skutki ewolucyjne - wszak przez ulepszenie jednego zestawu atrybutów rykoszetem oberwać mogą inne, jako że konkretne geny rzadko odpowiadają za jedną tylko cechę.

Takie zabiegi mogłyby też odbierać ludziom godność poprzez to, że stawaliby się oni dosłownie produktami, a ich życie byłoby zaprogramowane. Świadomość przyczyn własnego istnienia mogłaby dla danej osoby być trudna do udźwignięcia, jednak z drugiej strony futurolodzy zakładają, że mentalność, uczucia i potrzeby "nowych ludzi" mogłyby być zupełnie inne niż nasze. W porównaniu do nich nasze zdolności poznawcze byłyby takie, jak zdolności innych ssaków naczelnych w zestawieniu z Homo sapiens. Innymi słowy ich świat wewnętrzny mógłby być dla nas nieprzeniknioną abstrakcją, a każda taka istota byłaby w naszych kategoriach geniuszem.

Jak widać, perspektywa "optymalizacji genetycznej" jest mocno zniuansowana i prawdopodobnie większość bioetyków zgodzi się co do tego, że dziedzina ta wymaga ścisłych regulacji. O ich kształcie należy debatować już teraz, tak by przepisy po raz kolejny nie zostały w tyle za postępem naukowym.

Źródła:

Travis J. An embryo editing 'first' is more complicated than headlines suggest. Science (2026). DOI: 10.1126/science.z3ntesv Egli D. et al. Efficient base editing and development in human embryos without chromosomal alterations. bioRxiv (2026). DOI: 10.64898/2026.05.30.728989 Zimmer C. Scientists Edit Human Embryo Genes With Startling Precision. The New York Times (2026).





Instynkt nawigacyjny w wątrobie? Naukowcy odkryli tajemnicę gołębi © 2026 Associated Press