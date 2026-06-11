Tęgoryjce od milionów lat przystosowują się do życia w organizmie gospodarza. W trakcie infekcji wydzielają liczne substancje modulujące odpowiedź immunologiczną, co pozwala im unikać eliminacji przez układ odpornościowy. I właśnie ta zdolność do długotrwałego przetrwania oraz efektywnego uwalniania cząsteczek biologicznych została wykorzystana jako fundament nowej strategii terapeutycznej.

Inżynieria genetyczna w służbie terapii

W eksperymencie wykorzystano gatunek Ancylostoma ceylanicum, przy użyciu technologii edycji genów CRISPR do jego genomu wprowadzono sekwencję kodującą przeciwciało zdolne do neutralizowania tetrodotoksyny, czyli silnej neurotoksyny. Zmodyfikowane pasożyty zostały następnie wprowadzone do organizmów zwierzęcych, gdzie po osiągnięciu dojrzałości były w stanie produkować przeciwciało i wydzielać je do krwiobiegu gospodarza.

Rozwiń

Analiza próbek krwi wykazała, że wytwarzane w ten sposób cząsteczki zachowują aktywność biologiczną i mogą częściowo neutralizować toksynę w warunkach laboratoryjnych. I choć obecne badania mają charakter wstępny i ograniczają się do modeli zwierzęcych, ich autorzy wskazują na szerokie możliwości zastosowania tej technologii.

Potencjalne zastosowania kliniczne

W przyszłości podobne podejście mogłoby zostać wykorzystane do leczenia chorób przewlekłych, zwłaszcza tych związanych z układem pokarmowym. Rozważane jest m.in. wykorzystanie pasożytów do długotrwałego dostarczania przeciwciał, leków peptydowych lub innych cząsteczek terapeutycznych bez konieczności regularnego podawania leków w tradycyjnej formie.

Autorzy badania podkreślają, że kluczowym wyzwaniem pozostaje ocena bezpieczeństwa takiego podejścia. Jednym z aspektów przemawiających na korzyść tej metody jest fakt, że tęgoryjce nie namnażają się bezpośrednio w organizmie gospodarza, co ogranicza ryzyko niekontrolowanego rozwoju infekcji. Dodatkowo istnieje możliwość szybkiego usunięcia pasożytów za pomocą standardowych leków przeciwpasożytniczych.

Technologia znajduje się jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju i wymaga dalszych badań przed ewentualnym zastosowaniem u ludzi. Niemniej przedstawione wyniki otwierają nowy kierunek w badaniach nad terapiami biologicznymi, zamiast dostarczać gotowe leki, możliwe staje się wykorzystanie organizmów żywych do ich produkcji bezpośrednio w ciele pacjenta.

Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press