Opublikowane niedawno w JAMA Network Open badania wskazują, że już jednorazowe podanie tej substancji w kontrolowanych warunkach terapeutycznych, może znacząco zwiększać szanse na zerwanie z uzależnieniem.

Wyniki, które trudno zignorować

W badaniu wzięło udział 36 osób zmagających się z uzależnieniem. Uczestników podzielono na dwie grupy, jedna otrzymała pojedynczą dawkę psylocybiny, a druga placebo w postaci leku przeciwhistaminowego.

Różnice okazały się wyraźne - osoby, które przyjęły psylocybinę, częściej powstrzymywały się od używania kokainy w porównaniu z grupą kontrolną. Co istotne, wszyscy uczestnicy byli jednocześnie objęci wsparciem psychoterapeutycznym, co podkreśla, że nie chodzi o "cudowną substancję", lecz o element szerszego procesu terapeutycznego.

Zmiana zamiast tłumienia objawów

W przeciwieństwie do większości leków stosowanych w terapii uzależnień, psylocybina nie działa poprzez zastępowanie substancji ani bezpośrednie oddziaływanie na te same receptory. Jak wskazują badacze, jej działanie polega raczej na zwiększaniu neuroplastyczności mózgu oraz tzw. elastyczności psychologicznej.

Innymi słowy pomaga "rozbić" utrwalone schematy myślenia i zachowania, które są fundamentem uzależnienia. To podejście wpisuje się w coraz popularniejszy model leczenia, w którym kluczowe jest nie tylko ograniczenie objawów, ale realna zmiana sposobu funkcjonowania pacjenta.

Dlaczego właśnie kokaina? Eksperci zwracają uwagę, że uzależnienie od kokainy może być szczególnie podatne na tego typu terapię. W przeciwieństwie do opioidów czy alkoholu, objawy odstawienia mają tu głównie charakter psychiczny, obejmują depresję, drażliwość, zaburzenia snu i silne pragnienie zażycia substancji. To właśnie te mechanizmy, związane z emocjami i nawykami, mogą być skuteczniej modyfikowane dzięki doświadczeniom wywoływanym przez psylocybinę w kontrolowanym środowisku terapeutycznym.

Choć wyniki są obiecujące, badacze podkreślają, że to dopiero wstępny etap. Próba była niewielka, a z badania wykluczono osoby z współistniejącą depresją i zaburzeniami lękowymi, co może ograniczać możliwość uogólnienia wyników. Z drugiej strony, wcześniejsze badania sugerują, że psylocybina może być skuteczna również w leczeniu tych właśnie zaburzeń - jeśli kolejne badania i analizy to potwierdzą, potencjał terapeutyczny tej substancji może okazać się znacznie szerszy, niż dotąd sądziliśmy.





