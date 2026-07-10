Po raz pierwszy na świecie dwa zdalnie sterowane humanoidy przeprowadziły operacje podczas badań przedklinicznych. Według naukowców takie maszyny mogą w przyszłości pomóc w miejscach, gdzie brakuje chirurgów i dostępu do nowoczesnej opieki medycznej.

Pierwsze operacje z udziałem humanoidalnych robotów

Eksperyment opisany na łamach czasopisma Nature powstał dzięki współpracy inżynierów i chirurgów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Podczas jednej operacji zespół złożony z robota humanoidalnego i chirurga-człowieka pełniącego rolę asystenta z powodzeniem przeprowadził usunięcie pęcherzyka żółciowego. W drugiej dwa roboty pracowały ramię w ramię, wykonując operację bez bezpośredniej pomocy człowieka. Jak przekazano w komunikacie naukowym oba zabiegi przeprowadzono na dużych ssakach nienależących do naczelnych.

zespół złożony z robota humanoidalnego i chirurga-człowieka pełniącego rolę asystenta z powodzeniem przeprowadził usunięcie pęcherzyka żółciowego. Uniwersytet Kalifornijski w San Diego materiały prasowe

Badacze podkreślają, że to dowód na możliwość wykorzystania takich maszyn na sali operacyjnej. Początkowo miałyby one wspierać lekarzy, ale z czasem nawet wykonywać zabiegi sterowane zdalnie przez chirurgów.

UWAGA! Poniższe nagranie w drugiej połowie zawiera sceny i zbliżenia na organy wewnętrzne podczas operacji.

Dlaczego humanoidy mogą zmienić chirurgię?

Specjalistyczne systemy chirurgiczne są zazwyczaj wyposażone w trzy lub cztery ramiona robotyczne, specjalistyczne narzędzia i autorskie oprogramowanie. Systemy te ważą nawet ponad 800 kg. Co więcej, wymagają dużego zespołu do konfiguracji i zajmują znaczną powierzchnię w salach operacyjnych, które zazwyczaj wymagają modernizacji, aby je pomieścić.

Tym razem wykorzystano humanoidalne roboty o wysokości około 1,5 metra i masie zaledwie 27 kilogramów. Są mobilne, zajmują niewiele miejsca i mogą korzystać z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych po zastosowaniu odpowiednich adapterów.

Zdalnie sterowane i autonomiczne humanoidalne roboty mają realny potencjał, by zwiększyć dostęp do kluczowych operacji dla pacjentów, którzy w innym przypadku nie mogliby z nich skorzystać. Może to pomóc rozwiązać kryzys w ochronie zdrowia nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie.

Zdaniem naukowców największą zaletą takich konstrukcji jest ich uniwersalność. Mogłyby pracować w małych szpitalach, odległych miejscowościach, strefach katastrof, a nawet podczas przyszłych misji kosmicznych.

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Badacze przyznają, że technologia wymaga jeszcze dopracowania

W czasie eksperymentów roboty trzeba było kilkakrotnie kalibrować, dlatego operacje trwały znacznie dłużej niż przy użyciu obecnych systemów robotycznych. Problemem pozostaje też opóźnienie między ruchem chirurga a reakcją robota.

Mimo to zespół jest nastawiony optymistycznie. Docelowo humanoidy mogłyby nie tylko wykonywać operacje, ale i podawać narzędzia, przygotowywać salę operacyjną czy współpracować z personelem jako pełnoprawni członkowie zespołu medycznego.

Źródło: Uniwersytet Kalifornisjki w San Diego

Publikacja: Zekai Liang, In vivo feasibility study of humanoid robots in surgery, Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10796-x. www.nature.com/articles/s41586-026-10796-x



