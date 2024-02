Im gorsze powietrze, tym więcej samobójstw. Naukowcy zszokowani

Chińskie miasta uznawane są za jedne z najbardziej zanieczyszczonych na świecie, a największe metropolie regularnie spowija gęsty smog, który wpływa na zdrowie i życie milionów mieszkańców. Jednocześnie to właśnie w Państwie Środka popełnianych jest aż 16 proc. samobójstw na świecie, a przynajmniej było tak jeszcze niedawno, bo w ostatnich latach ich liczba znacznie spadła. Powody? Wielu ekspertów wskazuje na ich złożoność, ale wymieniają m.in. rosnące przychody i zmiany kulturowe.



Kiepska jakość powietrza zwiększa liczbę samobójstw?

Nowe badanie przeprowadzone przez zespół ekonomistów, który połączył dane dotyczące jakości powietrza i raporty o samobójstwach, wskazuje jednak, że dużą rolę mogła odgrywać także poprawa tego pierwszego. W 2013 r. Chiny wprowadziły plan działania dotyczący zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia powietrza, który ograniczał przemysłowe źródła zanieczyszczeń, uregulował emisje pojazdów, promował przejście z węgla na gaz ziemny do celów grzewczych i zachęcał do przejścia na energię słoneczną i wiatrową, co doprowadziło do wyraźnej poprawy jakości powietrza.

Reklama

Zdjęcie Azjatycki smog zagraża również Amerykanom /123RF/PICSEL Według Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CCDC) w latach 2010-2021, roczny wskaźnik samobójstw spadł z 10,88 do 5,25 samobójstw na 100 tys. osób. Peng Zhang, ekonomista z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu, postanowił więc sprawdzić, czy można na tej podstawie oddzielić wpływ zanieczyszczenia powietrza na ryzyko samobójstwa od innych czynników powiązanych z samobójstwem.

Zanieczyszczone powietrze a pogorszenia zdrowia psychicznego

Aby to zrobić, przeanalizowali cotygodniowe dane dotyczące jakości powietrza i skupili się na zjawisku meteorologicznym zwanym inwersją termiczną, które powoduje zatrzymanie zanieczyszczeń powietrza blisko ziemi w warstwie zimnego powietrza unieruchomionego przez cieplejsze pasmo powyżej. Te inwersje trwają zwykle tylko kilka godzin, ale mogą podnieść średnie tygodniowe stężenie drobnych cząstek stałych w powietrzu (znanych jako PM2,5) o ok. 1 proc.



Poprzednie badania wykazały zaś, że te małe cząsteczki mogą przedostać się bezpośrednio do mózgu, zmieniając jego chemię w ciągu zaledwie 24 godzin, co w dłuższej perspektywie prowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego i prawdopodobnie gorszej regulacji emocjonalnej.

Opierając się na tych badaniach, które dostarczają wiarygodnego mechanizmu łączącego zanieczyszczenie powietrza z samobójstwami, Zhang i współpracownicy zaobserwowali wyraźny i nagły wzrost wskaźników samobójstw w ciągu tygodnia od wystąpienia inwersji termicznej, ale efekt nie trwał dłużej niż 7 dni.

To są «dodatkowe» samobójstwa - zgony, do których w przeciwnym razie nigdy by nie doszło, gdyby jakość powietrza nie uległa pogorszeniu piszą naukowcy w opublikowanym artykule.

Jak przekonują, ich zdaniem ok. 10 proc. niedawnej tendencji spadkowej w Chinach pod względem liczby samobójstw można przypisać zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że w latach 2013-2017, dzięki wysiłkom na rzecz oczyszczenia powietrza, w Państwie Środka udało się zapobiec w ten sposób prawie 46 tys. samobójstw.