Przykładem jest pacjent z zaawansowaną postacią stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), którego przypadek został opisany w nowej publikacji na łamach czasopisma "Nature". Dzięki wszczepionemu implantowi mózgowemu może przekazywać swoje myśli w formie tekstu i dźwięku - system odczytuje aktywność neuronalną pojawiającą się podczas prób mówienia i przekształca ją w słowa wyświetlane na ekranie, a następnie odtwarzane przez cyfrowy głos.

Technologia opiera się na elektrodach wszczepionych w obszar mózgu odpowiedzialny za mowę. Rejestrują one sygnały nawet wtedy, gdy pacjent nie jest w stanie poruszyć ustami. Dane trafiają do dekodera, który w czasie rzeczywistym zamienia je na tekst. Użytkownik może następnie zatwierdzać wypowiedzi za pomocą sterowania wzrokiem i myślą.

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Wystarczy pomyśleć

W przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań, system działa nie tylko w warunkach laboratoryjnych. Pacjent korzysta z niego samodzielnie w domu, bez stałej obecności zespołu badawczego. W ciągu niemal dwóch lat używał interfejsu przez ponad 3 800 godzin, prowadząc normalną komunikację z rodziną, pracując i obsługując komputer.

Skala wykorzystania technologii jest znacząca, użytkownik przekazał ponad 183 tys. zdań, co odpowiada blisko 2 mln słów. Średnia prędkość komunikacji wynosi około 56 słów na minutę, a dokładność dekodowania oceniana jest na około 92 proc. (w testach kontrolowanych skuteczność przekraczała nawet 99 proc.).

Działa również w domu

System umożliwia także pełne sterowanie komputerem, funkcjonuje jednocześnie jako klawiatura i mysz, pozwalając na pisanie wiadomości, wysyłanie e-maili czy przeglądanie internetu, dzięki czemu pacjent - mimo ciężkiej choroby - może zachować aktywność zawodową. Istotnym elementem rozwiązania jest również możliwość zachowania prywatności, to użytkownik decyduje, kiedy jego myśli są przetwarzane, a kiedy pozostają wyłącznie jego.

Badania prowadzone w ramach programu klinicznego BrainGate 2 wskazują, że interfejsy mózg-komputer osiągnęły poziom, który może umożliwić ich praktyczne zastosowanie w szerszej skali. Kluczowe znaczenie ma tu zdolność do stabilnej pracy w długim okresie oraz możliwość samodzielnego korzystania z systemu poza ośrodkami badawczymi. Zdaniem naukowców to istotny krok w kierunku stworzenia realnych narzędzi wspomagających osoby z ciężkimi zaburzeniami ruchu i mowy.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press