Nowe urządzenie, nazwane UPatch, to noszony na ciele plaster ultrasonograficzny zdolny do długotrwałego obrazowania płodu. System pozwala monitorować nie tylko ruchy i tętno, ale także przepływ krwi, nawet w tak dynamicznych strukturach jak pępowina.

Obecne urządzenia diagnostyczne działają w trybie przerywanym, dają jedynie migawkowy obraz sytuacji. W efekcie tracimy ogromną ilość danych między wizytami

Dane 24/7 zamiast pojedynczych pomiarów

Ciągłe monitorowanie oznacza nie tylko więcej informacji, ale też zupełnie nowy sposób analizy. Lekarze mogą obserwować zmiany w czasie, wychwytywać wzorce i tworzyć indywidualny "profil" pacjentki, co może pomóc w znacznie wcześniejszym wykrywaniu problemów.

Badania pokazały również coś istotnego - wiele parametrów, takich jak przepływ krwi, zmienia się dynamicznie i krótkotrwałe odchylenia nie zawsze oznaczają zagrożenie. To właśnie coś, czego tradycyjne badania często nie są w stanie uchwycić.

Pierwsze testy i realny wpływ na decyzje medyczne

Technologię przetestowano w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W jednym z badań wyniki pomiarów były zgodne z klasycznym USG. W innym przypadku urządzenie odegrało kluczową rolę kliniczną, u pacjentki z powikłaniami wykryto poważne zaburzenia rozwoju płodu, co doprowadziło do decyzji o cesarskim cięciu i zapobiegło martwemu urodzeniu. To pokazuje potencjał tej technologii nie tylko jako narzędzia monitorującego, ale realnego wsparcia decyzji medycznych.

UPatch wciąż jest na etapie wczesnego rozwoju, wymaga podłączenia do zewnętrznej elektroniki i wstępnego ustawienia przez specjalistę. Naukowcy pracują jednak nad wersją bezprzewodową, która mogłaby być używana na co dzień, także w domu. Technologia może mieć szczególne znaczenie w regionach o ograniczonym dostępie do opieki medycznej - noszone urządzenia pozwalają monitorować ciążę bez konieczności częstych wizyt w szpitalu. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że potencjał jest znacznie większy.

Możliwość zapobiegania martwym urodzeniom jest ogromna. Ale równie ważne jest to, że takie dane pozwolą lepiej zrozumieć, jak rozwija się życie w łonie matki





