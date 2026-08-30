W skrócie Skuteczność leków SSRI wynika nie tylko z ich działania farmakologicznego, ale także z efektu placebo oraz oczekiwań pacjentów co do poprawy swojego stanu zdrowia.

Odstawianie antydepresantów bywa procesem trudnym, a objawy odstawienne, takie jak "brain zaps" czy zaburzenia snu, dotykają znaczną część osób kończących długotrwałą terapię.

Nowoczesne podejście do leczenia depresji coraz częściej uwzględnia metodę hiperboliczną redukcji dawek oraz poszukiwanie biomarkerów w celu personalizacji terapii.

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Efekt placebo i oczekiwania pacjentów wpływają na skuteczność SSRI

Najpopularniejsze na świecie leki przeciwdepresyjne znalazły się w ogniu krytyki. Badacze próbują zrozumieć, jak naprawdę działają selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i co wpływa na ich skuteczność. Gerard Sanacora, psychiatra z Yale University, zwraca uwagę na jeden z czynników, jakim jest oczekiwanie pacjenta. Metaanaliza z 2022 r. obejmująca ponad 200 randomizowanych badań kontrolowanych z placebo wykazała, że mediana poprawy u osób przyjmujących SSRI wynosiła około dziesięciu punktów w standardowej skali depresji, podczas gdy u osób otrzymujących placebo było to aż siedem punktów.

Zdaniem ekspertów efekt farmakologiczny jest realny (nawet mimo tego, że depresja nie ma udowodnionego związku z niedoborem serotoniny, co szerzej wyjaśnialiśmy w GeekWeeku), ale do końcowego rezultatu najpewniej przyczyniają się również efekt placebo i czynniki pośrednie. Sanacora porównuje to do codziennego przyjmowania tabletki na nadciśnienie, która staje się także przypomnieniem o konieczności chodzenia po schodach czy zarządzania stresem. Ścieżki fizjologiczne i psychologiczne mogą się na siebie nakładać. "Jeśli widzisz więcej pozytywnych rzeczy i jesteś bardziej zaangażowany w swoje otoczenie, to samo w sobie może to stymulować efekt plastyczności w twoim mózgu" - wyjaśnia Catherine Harmer, neurokognitywistka z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Pozornie skromna przewaga nad placebo skłania część badaczy i pacjentów do podawania w wątpliwość sensu stosowania SSRI. Średnie statystyczne mogą jednak przesłaniać fakt, że niektórzy pacjenci odczuwają znaczną poprawę, podczas gdy inni nie odnotowują niemal żadnych korzyści. "Każda metaanaliza wykazuje różnicę w porównaniu z placebo, ale nie są one panaceum" - zauważa Sameer Jauhar, psychiatra z Imperial College London.

Antydepresanty są bezpieczne, ale istnieje ryzyko skutków ubocznych

Leki z grupy SSRI są ogólnie uznawane za bezpieczne w długotrwałym stosowaniu, choć wywołują działania niepożądane - od spłycenia emocjonalnego po dolegliwości żołądkowe i zaburzenia funkcji seksualnych. To, czy przeważą działania niepożądane, czy jednak te pożądane, pacjent i jego lekarz mogą ocenić dopiero po pewnym czasie przyjmowania leku.

Ponadto na ulotkach dołączonych do opakowania nierzadko znajduje ostrzeżenie dotyczące ryzyka samobójstwa, które paradoksalnie wzrasta na początku farmakoterapii. Metaanaliza przeprowadzona przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) wykazała wzrost myśli samobójczych u dzieci przyjmujących te preparaty.

Inne dowody wskazują jednak, że leki mogą wywoływać ogólny efekt ochronny. Wskaźniki samobójstw wśród młodych ludzi spadały od momentu wprowadzenia SSRI. Jednak gdy ostrzeżenia doprowadziły do spadku liczby przepisywanych recept, wskaźniki te ponownie wzrosły.

Efekt odstawienia antydepresantów przy braku uzależnienia

Żarliwa dyskusja dotyczy także tego, co dzieje się w momencie zaprzestania przyjmowania leków. Naukowcy są zgodni, że SSRI nie uzależniają, a ich odstawienie nie jest tak niebezpieczne jak w przypadku heroiny czy alkoholu. Istnieją jednak podziały co do tego, czy proces ten może być trudniejszy. "Nie sądzę, aby mówienie tego było czymś niedorzecznym" - komentuje Mark Horowitz, psychiatra z Adelaide University w Australii. Faktycznie, sporo ludzi zażywa SSRI przez wiele lat, a nawet dekad, jedynie zaleczając objawy - bez domkniętej psychoterapii, zmiany stylu życia bądź metod alternatywnych same tabletki nie wyleczą zaburzeń psychicznych, a jedynie mogą utrzymywać remisję.

Decyzja o zakończeniu terapii rzadko bywa prosta. Badania sugerują, że u około połowy osób odstawiających lek w ciągu kolejnego roku dochodzi do nawrotu symptomów. Większości pacjentów zaleca się kontynuowanie przyjmowania leków przez co najmniej 6 miesięcy od momentu ustabilizowania się nastroju, aby zmniejszyć ryzyko powrotu choroby. U osób z przewlekłą postacią depresji medykamenty mogą być jednak potrzebne przez lata.

Objawy odstawienne różnią się od nawrotu choroby, choć bywają z nimi mylone. Efekty obejmują tzw. brain zaps (uczucie wyładowania elektrycznego w mózgu), problemy ze snem, nudności, lęki czy pobudzenie. Szacunkowe dane dotyczące ich występowania są bardzo rozbieżne. Analiza z 2019 r. wykazała, że 56 proc. osób próbujących odstawić SSRI doświadczyło negatywnych efektów, z czego prawie połowa opisała je jako ciężkie. Krytycy wskazują jednak, że badanie to opierało się na ankietach internetowych, co mogło faworyzować nieprzyjemne doświadczenia.

Kontrolowane badania z ostatnich lat wskazują na wskaźnik objawów odstawiennych bliższy 15 proc., ale wielu ich uczestników zażywało leki tylko przez kilka tygodni lub miesięcy. Długość kuracji może być jednym z najsilniejszych czynników predykcyjnych. "Im dłużej bierzesz leki, tym bardziej twój mózg się adaptuje, a zespół odstawienny jest cięższy" - tłumaczy Horowitz.

Metoda hiperboliczna zmienia podejście do redukcji dawek

Mark Horowitz sam próbował odstawić SSRI przyjmowane przez 15 lat. Pierwsza próba, mimo stopniowego zmniejszania dawki przez cztery miesiące, zakończyła się niepowodzeniem z powodu lęków i problemów ze snem. Dopiero ponowne, znacznie wolniejsze ograniczanie dawek leku - proces trwający około 5 lat - przyniosło skutek.

Na podstawie tych doświadczeń psychiatrzy doszli do wniosku, że standardowe harmonogramy odstawiania trwające kilka tygodni są zbyt krótkie. Oficjalne wytyczne w Wielkiej Brytanii zalecają obecnie powolne, indywidualnie dobrane schodzenie z dawek. Podejście to polega na sukcesywnym zmniejszaniu dawki leku o coraz mniejsze wartości, co określa się mianem metody hiperbolicznej.

Badania obrazowe i obserwacyjne wskazują, że model ten może łagodzić objawy odstawienne, choć brak jeszcze badań klinicznych z losowym doborem próby potwierdzających jego przewagę nad tradycyjnym liniowym zmniejszaniem dawek. Metoda hiperboliczna bywa również trudna w realizacji. Dostępne wielkości tabletek są ograniczone, co wymaga dzielenia kapsułek przy pomocy noża, skalpela lub specjalnej gilotyny bądź przygotowywania dawek na zamówienie.

Obecnie planowane i prowadzone są kolejne badania porównujące strategie odstawiania. W lipcu 2026 r. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS) spotkał się z ekspertami ds. zdrowia psychicznego, by omówić wytyczne kliniczne dotyczące zaprzestania stosowania leków psychiatrycznych.

Rozwój nowych metod terapii. Na czele z psychodelikami

Znaczna część pacjentów nie reaguje na pierwszy przepisany lek, spędzając miesiące na terapii, która nie przynosi rezultatów. To wystarczająco długi czas, aby zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych przy ewentualnej zmianie leku. Aby temu zapobiec, naukowcy dążą do skrócenia metody prób i błędów poprzez identyfikację biomarkerów pomagających dobrać leczenie do pacjenta.

Trwają m.in. prace nad terapiami celującymi w zupełnie inne układy biologiczne. Zuranolon, zatwierdzony w depresji poporodowej, wpływa na receptory GABA i jest stosowany przez 14 dni. Substancje psychodeliczne, takie jak psylocybina czy DMT, mogą z kolei działać natychmiast poprzez szybką zmianę neuroplastyczności i komunikacji między sieciami neuronowymi, co szerzej omawialiśmy w GeekWeeku. Ketamina, działająca przez układ glutaminianergiczny, również wykazuje dobre rezultaty w badaniach. Nie zachęcamy jednak do stosowania ich na własną rękę.

Podstawą leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych wciąż jednak pozostaje psychoterapia - niezależnie od tego, czy stanowi uzupełnienie nowych terapii, wsparcie przy odstawianiu leków czy samodzielną metodę. Mimo to ponad 1/3 populacji USA mieszka na obszarach z niedoborem specjalistów, zaś w Polsce pacjenci muszą czekać w długich kolejkach na terapię refundowaną przez NFZ. W wypełnieniu tych luk może pomóc terapia online.

Wreszcie istotne są także czynniki związane ze stylem życia, takie jak aktywność fizyczna, sen i zachowanie stałego rytmu dobowego, odżywianie (zwłaszcza dieta przeciwzapalna) oraz relacje społeczne. Depresja bywa dziś postrzegana jako zaburzenie o charakterze biopsychospołecznym, do którego wyleczenia potrzebne są zmiany na wielu płaszczyznach.

"Powinniśmy kłaść duży nacisk na to, aby ludzie żyli zdrowo, ale nie musi się to wykluczać z korzystaniem z osiągnięć nowoczesnej medycyny. Nie chcielibyśmy wracać do świata, w którym nie mieliśmy antydepresantów" - podsumowuje Catherine Harmer.

Źródło: Peeples L. The baffling science of SSRIs: how do they really work? Nature 656, 812-814 (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-02570-w