W skrócie Megaanaliza ponad 500 skanów mózgu wykazała, że psychodeliki zwiększają komunikację między różnymi obszarami mózgu, w tym siecią stanu spoczynkowego.

Zaobserwowano wspólną sygnaturę działania tych środków - wzrost łączności funkcjonalnej między sieciami oraz wewnątrz nich, a także zmienione powiązania w obszarach podkorowych.

Objęte tym działaniem sieci odpowiadają m.in. za procesy poznawcze, przetwarzanie wzrokowe i słuchowe, koordynację ruchową, percepcję, motywację i odczuwanie nagrody.

Wyniki badania mogą przyczynić się do rozwoju terapii depresji, zaburzeń lękowych i uzależnień.

Najbardziej kompleksowa analiza działania psychodelików na mózg

Dotychczasowa literatura naukowa wskazuje na spory potencjał terapeutyczny substancji psychodelicznych, niemniej jednak konkretne mechanizmy neuronalne odpowiedzialne za te efekty pozostawały w pewnym stopniu nieuchwytne. Dane z różnych badań były rozproszone i nie tworzyły spójnego obrazu. Utrudniało to sformułowanie jednej, spójnej teorii czy też modelu zmian zachodzących w mózgu pod wpływem tych substancji. W celu uporządkowania tej wiedzy badacze z wielu krajów przeprowadzili pionierską megaanalizę, którą opublikowali 6 kwietnia na łamach prestiżowego "Nature Medicine".

"Po trwającej pół wieku 'zimie badań nad psychodelikami' leki psychodeliczne ponownie wyłoniły się na powierzchnię jako siła napędowa wglądów naukowych oraz innowacji klinicznych w domenie zdrowia psychicznego" - wyjaśnia międzynarodowy zespół naukowców, który dokonał owej megaanalizy 11 badań obejmujących ponad 500 skanów mózgu z użyciem rsfMRI (Resting State fMRI), pochodzących od 267 osób z 5 krajów na 3 kontynentach. Uczestnicy ci byli wówczas pod wpływem 5 klasycznych psychodelików, takich jak LSD, psylocybina, meskalina, NN-dimetylotryptamina (DMT) oraz ayahuasca. Wszystko po to, by z większą pewnością móc ustalić, jak psychodeliki zmieniają mózg.

Wiadomo już, że działanie tych środków jest zgoła odmienne od obrazu, jakim straszył rząd amerykański w ubiegłym stuleciu, wliczając w to słynną metaforę mózgu w postaci smażących się na patelni jajek. W ostatnich latach ukazały się wyniki wielu badań osób pod wpływem substancji zmieniających świadomość, wykonane z użyciem różnych metod neuroobrazowania.

Naukowcy dokonali teraz ich megaanalizy (co należy rozumieć jako zakrojoną na szeroką skalę metaanalizę), by wydobyć z nich szerszą perspektywę, odrzucić dane niskiej jakości, zapobiec fragmentaryzacji i dojść do możliwie najbardziej wiarygodnych wniosków. Praca ta stanowi najbardziej kompleksowe jak dotąd zestawienie wiedzy o działaniu psychodelików na mózg, tworząc probabilistyczną mapę zmian w jego organizacji.

Badacze odkryli wspólną sygnaturę. Mózg staje się lepiej połączony

Naukowcy skorzystali z uznanych narzędzi do porządkowania danych oraz wyciągania z nich wniosków przy uwzględnieniu szerszego kontekstu. "Zastosowawszy jednolity proces wstępnego przetwarzania oraz bayesowską estymację hierarchiczną, odkryliśmy szereg wspólnych cech w wywołanych zmianach w funkcjonowaniu mózgu po podaniu różnych leków i w różnych miejscach" - wyjaśniają autorzy badania. Czym dokładnie jest ta uniwersalna, jak się zdaje, sygnatura?

Ta wspólna sygnatura działania psychodelików polega na znacznym zwiększeniu łączności funkcjonalnej między sieciami transmodalnymi, takimi jak sieć stanu spoczynkowego (ang. default mode network, DMN) czy sieć czołowo-ciemieniowa, a sieciami unimodalnymi odpowiedzialnymi za wzrok i motorykę. Sprawia to, że mózg jest jak gdyby lepiej wewnętrznie "okablowany".

Psychodeliki wywołują zmiany w komunikacji między sieciami mózgu, a także wewnątrz nich Girn, M., Doss, M.K., Roseman, L. et al. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Dodatkowo zaobserwowano, że kluczowe obszary podkorowe, w tym wzgórze, ogoniaste i skorupa, a także móżdżek, wykazują zmienione powiązania z sieciami czuciowo-ruchowymi. Te precyzyjne interakcje między różnymi piętrami układu nerwowego stanowią podstawę dla zrozumienia reorganizacji pracy kory mózgowej pod wpływem substancji psychoaktywnych z grupy psychodelików czy - jak proponuję nazywać je niektórzy - psychoplastogenów.

"Najbardziej zaskakującym odkryciem jest to, że mimo rozbieżności we właściwościach farmakologicznych i farmakofizjologicznych tych leków istnieje wspólny mianownik tego, jak wpływają na ludzki mózg. To stawia znak zapytania przy tym, jak w ogóle powinniśmy je kategoryzować" - skomentował Danilo Bzdok, współautor badania, neuronaukowiec i badacz AI z McGill University w Montrealu (Kanada).

Klasyczne psychodeliki wspierają procesy poznawcze w mózgu

Oprócz wspólnej sygnatury mózgowej analiza danych umożliwiła także weryfikację niektórych wcześniejszych doniesień pochodzących z mniejszych, pojedynczych badań. Modelowanie statystyczne wykazało jedynie słabe lub umiarkowane redukcje łączności wewnątrz poszczególnych sieci, charakteryzujące się przy tym dużą zmiennością w zależności od konkretnej substancji.

Wyniki analizy podważają dominującą dotychczas w nauce hipotezę, według której psychodeliki zmieniają mózg głównie poprzez dezintegrację lub rozpuszczanie sieci mózgowych. Zaobserwowano coś zgoła przeciwnego - zjawisko zwiększonej komunikacji (ang. crosstalk), między poszczególnymi regionami mózgu. Analiza nie znalazła też potwierdzenia doniesień, jakoby psychodeliki uszkadzały mózg na wzór alkoholu czy narkotyków. Zwyczajnie nie ma na to jakichkolwiek dowodów empirycznych. Wszystko wskazuje na to, że jest dokładnie odwrotnie, niż sugerowały amerykańskie kampanie z zeszłego wieku.

U osób pod wpływem badanych środków sieci mózgowe odpowiedzialne za zaawansowane procesy poznawcze wykazywały znacznie silniejsze powiązania między sobą niż u osób trzeźwych. Dodatkowo obwody te były mocniej skomunikowane z obszarami przetwarzającymi wzrok, dźwięk oraz koordynację ruchową. Zmiany odnotowano również w strukturach podkorowych, które odpowiadają za percepcję, motywację i odczuwanie nagrody.

Odkrycie może pomóc w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i uzależnień

Co dalej? Autorzy megaanalizy są zdania, że ich praca może dostarczyć przydatny punkt odniesienia dla przyszłych prac nad zmianami świadomości. Zgodnie z prawdziwym duchem nauki doskonale zdają oni sobie sprawę, że nie jest to wiedza ostateczna ani autorytatywna. Jak wyjaśnia Danilo Bzdok, badacze mogą dalej "konsolidować lub falsyfikować te ekscytujące, lecz w dużej mierze spekulatywne interpretacje tego, jak psychodeliki prowadzą do zmian w subiektywnej świadomości".

Ponadto niektórzy naukowcy zalecają ostrożność w generalizowaniu. "Trudno jest wyciągać daleko idące wnioski lub uogólnienia" - stwierdził Petros Petridis z New York University. Mimo że analiza wzięła pod uwagę ponad 500 skanów mózgu, to nadal nie można tych wyników ekstrapolować absolutnie na całą populację i wszystkich użytkowników psychodelików. Dotyczy to wniosków z dowolnego badania klinicznego.

Mózg człowieka, tak jak i cały jego organizm, jest niezwykle złożonym systemem, a dodatkowo w grę wchodzi mnóstwo innych czynników, takich jak różnice w dawkach, sposobach podania substancji oraz odstępach czasu między zażyciem a badaniem funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Tak czy inaczej praca ta pozwoliła na uzyskanie najbardziej jak dotąd solidnych statystyk i powtarzalnych wyników.

Zrozumienie tych procesów może w przyszłości pomóc w projektowaniu lepszych leków wspomagających terapię depresji, lęku czy uzależnień, a także dopuszczeniu psychodelików do użycia terapeutycznego w kolejnych stanach i krajach.

Źródła:

Girn, M., Doss, M.K., Roseman, L. et al. An international mega-analysis of psychedelic drug effects on brain circuit function. Nat Med (2026). DOI: 10.1038/s41591-026-04287-9 Naddaf, M. Your brain on drugs: different psychedelics work in surprisingly similar ways. Nature (News, 2026). DOI: 10.1038/d41586-026-01053-2

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News