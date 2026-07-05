W skrócie Naukowcy z ETH Zurich stworzyli sterowany światłem przełącznik molekularny photoPROTACs, który likwiduje receptory odpowiedzialne za wprowadzanie komórek raka płuc w stan uśpienia chroniący je przed terapiami.

Technologia ta umożliwia precyzyjne aktywowanie komórek nowotworowych przy pomocy aktywnego izomeru leku, podczas gdy naświetlanie sąsiednich stref pozwala na dezaktywację cząsteczki i ochronę zdrowych tkanek przed toksycznym działaniem.

Pomyślne testy laboratoryjne dają nadzieję na opracowanie skuteczniejszych i bezpieczniejszych terapii celowanych w dziedzinie onkologii.

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Innowacyjny przełącznik niszczy receptory przetrwania komórek raka

Niektóre komórki rakowe potrafią przejść w stan uśpienia, co pozwala im przetrwać agresywne terapie onkologiczne. Zamiast dzielić się i rosnąć, stają się nieaktywne, przez co wiele leków nie jest w stanie ich dostrzec i zniszczyć. Naukowcy z ETH Zurich opracowali jednak innowacyjny przełącznik molekularny sterowany światłem, który niszczy receptory odpowiedzialne za ten stan przetrwania. W badaniach laboratoryjnych nad rakiem płuc metoda ta z powodzeniem "wybudziła" komórki nowotworowe, co może znacząco zwiększyć skuteczność przyszłych terapii.

W określonych typach nowotworów, w tym w niektórych rodzajach raka płuc, sygnałem do przejścia w stan uśpienia są hormony stresu. Są one wykrywane wewnątrz komórek przez wyspecjalizowane białka - receptory glukokortykoidowe (GR). Po aktywacji receptory te spowalniają podziały komórkowe, wprowadzając raka w stan uśpienia i czyniąc tradycyjne leczenie bezskutecznym.

Badacze od dłuższego czasu szukali sposobu na zablokowanie receptorów GR, aby "obudzić" nowotwór i wystawić go na działanie leków. Wyzwanie polegało na tym, że receptory te znajdują się w całym organizmie i odpowiadają za kluczowe funkcje życiowe, takie jak kontrolowanie stanów zapalnych czy wspieranie układu odpornościowego. Całkowite ich usunięcie wywołałoby poważne skutki uboczne. Potrzebne więc było podejście selektywne.

"System oferuje realistyczną perspektywę lokalnych terapii"

Rozwiązaniem tego problemu okazała się technologia photoPROTACs opracowana przez zespół z Politechniki Federalnej w Zurychu. Wykorzystuje ona naturalny system recyklingu komórkowego, w którym uszkodzone białka są znakowane specjalną cząsteczką, a następnie degradowane. Szwajcarscy naukowcy stworzyli przełącznik oparty na trzech częściach - jedna łączy się z receptorem GR, druga z enzymem znakującym odpady, a trzecia to elastyczny łącznik arylazopirazolowy lub arylazotriazolowy.

W normalnych warunkach oświetleniowych cząsteczka leku (tzw. izomer E) przyjmuje prosty, rozciągnięty kształt. Działa wtedy jak idealnie dopasowany pomost - precyzyjnie łączy receptor w komórce nowotworowej z enzymem niszczącym, co prowadzi do szybkiej likwidacji "włącznika" uśpienia raka. W testach laboratoryjnych (na cząsteczkach oznaczonych jako KH-5-306 i KH-5-309) ta aktywna forma radziła sobie doskonale nawet w minimalnych, wręcz mikroskopijnych stężeniach, osiągając przy tym czystość strukturalną na poziomie 89-92 proc.

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Wszystko zmienia się pod wpływem błysku światła o konkretnej barwie (długości fali). Łącznik natychmiast reaguje - zgina się i kurczy, przechodząc w zupełnie inną formę geometryczną (izomer Z). Ta zmiana kształtu, osiągana z niemal 95-procentową skutecznością, sprawia, że elementy układanki przestają do siebie pasować. Enzym nie jest już w stanie dosięgnąć receptora, cała machina destrukcji zostaje zablokowana, a lek staje się całkowicie neutralny i nieszkodliwy dla otoczenia.

"System ten bazuje na istniejącej technologii medycznej, dlatego oferuje realistyczną perspektywę lokalnych terapii" - skomentował Robin Scheuplein, współautor badania i doktorant w grupie badawczej prof. Kathariny Gapp.

Nie tylko rak płuc. Gdzie można wykorzystać fotoprzełącznik?

Technologia powstała dzięki współpracy kilku grup badawczych, w tym zespołu profesora syntezy organicznej Ericka Carreiry, który wyprodukował różne wersje łącznika (stanowiącego jedną z 3 części fotoprzełącznika). Testy wykazały, że dwa z nich działały idealnie, wykazując brak efektu fotowybielania i czas półtrwania w dimetylosulfotlenku (DMSO) rzędu od 3 do 12,2 dnia. W testach laboratoryjnych na modelach niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) zastosowanie aktywnego izomeru E-KH-5-309 doprowadziło do szybkiego rozpadu receptorów GR oraz zaburzenia sieci genów powiązanych ze stanem uśpienia. Komórki nowotworowe zaczęły się wybudzać.

Docelowo naukowcy planują wstrzykiwać ten molekularny przełącznik bezpośrednio do guza, a następnie naświetlać otaczające go zdrowe tkanki, aby tam dezaktywować lek. "Aktywność może być zatem ściśle ograniczona do rdzenia guza z zachowaniem otaczającej go tkanki i wywołując znacznie mniej efektów ubocznych. Ten efekt jest odwracalny i może być precyzyjnie kontrolowany. Oczywiście teraz trzeba to zweryfikować także na żywych organizmach" - tłumaczy Robin Scheuplein.

Metoda photoPROTACs wymaga dalszych prac przed wdrożeniem jej u pacjentów. Głównym jej ograniczeniem jest fakt, że światło przenika przez tkanki zaledwie na kilka milimetrów. W przypadku raka płuc barierę tę można ominąć za pomocą endoskopu, lecz przy głębiej położonych guzach naukowcy chcą zmodyfikować przełącznik tak, aby reagował na światło w zakresie bliskiej podczerwieni, które wnika głębiej i łagodniej.

Co dalej? Twórcy tej metody podkreślają, że ma ona spory potencjał modułowy i może wykraczać daleko poza receptory glukokortykoidowe. Jak podsumowuje Scheuplein: "Opracowaliśmy system modularny, którego możemy też użyć do wyłączania innych receptorów". W przyszłości technologia ta mogłaby posłużyć onkologii do precyzyjnego niszczenia receptorów estrogenowych w hormonozależnym raku piersi czy receptorów androgenowych w zaawansowanym raku prostaty, a także stać się ważnym narzędziem badawczym w rękach biologów analizujących szlaki sygnałowe w nowotworach.

Źródła:

K.M. Freitag, R. Scheuplein, C. Orlacchio, V. Ansuinelli, T. Fava, V. Fischer, B. Zhang, M. Kretschmer, M. Gazorpak, E.M. Carreira, & K. Gapp. Light-controlled disruption of cancer cell dormancy via photoswitchable stress hormone receptor degraders. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 123 (21) e2528760123 (2026). DOI: 10.1073/pnas.2528760123 ETH Zurich. Light switch wakes sleeping cancer cells and makes them vulnerable again. ScienceDaily (2026).



