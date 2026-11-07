Jedna szczepionka zamiast wielu? Naukowcy wykorzystali AI do walki z grypą

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Szczepionka przeciw ptasiej grypie, która chroni przed wieloma wariantami wirusa jednocześnie, a nie tylko przed jednym konkretnym szczepem? Taki preparat opracowali naukowcy z Uniwersytetu Cambridge, wykorzystując sztuczną inteligencję. W badaniach na myszach i fretkach zapewnił pełną ochronę przed różnymi wariantami wirusa H5N1. Dla porównania, zwierzęta zaszczepione preparatami referencyjnymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) znacznie częściej przegrywały walkę z zakażeniem.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Fiolka z przezroczystą cieczą trzymana w dłoni w niebieskiej rękawiczce laboratoryjnej.
To może zmienić przygotowania na kolejną pandemię. Szczepionka AI pokonała różne warianty wirusa grypy123RF/PICSEL

Wyniki opublikowane w czasopiśmie "Cell Reports Medicine" mogą mieć istotne znaczenie dla przygotowań na wypadek kolejnej pandemii. Obecnie państwa gromadzą zapasy szczepionek opracowanych przeciwko konkretnym wariantom wirusa, które już pojawiły się i zostały rozpoznane. Problem w tym, że wirusy grypy szybko ewoluują, a preparat skuteczny przeciwko jednemu szczepowi może zapewniać znacznie słabszą ochronę przed innymi.

Zespół kierowany przez prof. Jonathana Heeneya z Uniwersytetu Cambridge zaproponował inne podejście. Zamiast projektować szczepionkę z myślą o pojedynczym wariancie, naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję do opracowania preparatu, który ma rozpoznawać znacznie szerszą grupę wirusów ptasiej grypy.

Sztuczna inteligencja zaprojektowała nowe antygeny

Badacze przeanalizowali dane dotyczące sekwencji genetycznych wirusów ptasiej grypy zgromadzone w ramach globalnych programów monitorowania zakażeń. Próbki pochodzą z różnych źródeł, w tym od dzikich ptaków, zwierząt hodowlanych i zakażonych ludzi. Następnie wykorzystali narzędzia obliczeniowe i AI do zaprojektowania antygenów, które uwzględniają wspólne cechy wielu krążących wariantów wirusa.

Opracowana szczepionka nosi nazwę DVX-panH5Nx i wykorzystuje technologię mRNA. Jej konstrukcja uwzględnia trzy antygeny wirusa grypy: hemaglutyninę (HA), neuraminidazę (NA) oraz białko M2. Naukowcy skupili się między innymi na podtypach N1 i N6, które wiążą się z największym zagrożeniem dla ludzi.

Takie podejście ma pozwolić układowi odpornościowemu rozpoznawać różne elementy wirusa, a nie polegać wyłącznie na odpowiedzi skierowanej przeciwko jednemu jego fragmentowi. Według autorów badania szczepionka wywołała zarówno odpowiedź neutralizującą hemaglutyninę, jak i hamującą aktywność neuraminidazy.

Pełna ochrona w badaniach na zwierzętach

Najważniejszym etapem badań były eksperymenty na myszach i fretkach. Zwierzęta zaszczepione preparatem DVX-panH5Nx uzyskały pełną ochronę przed zakażeniem różnymi wariantami wirusa H5N1, odmiennymi pod względem genetycznym i antygenowym. Testy obejmowały między innymi warianty należące do kladów 1, 2.3.2.1e i 2.3.4.4b.

W porównaniu wykorzystano również szczepionki referencyjne WHO, oparte na konkretnych szczepach wirusa i stanowiące podstawę przygotowań na wypadek pandemii. W tej grupie przeżyła tylko około połowa zwierząt narażonych na kontakt z badanymi wariantami. Nowy preparat zapewnił natomiast ochronę wszystkim badanym zwierzętom.

Wyniki zostały dodatkowo zweryfikowane przez współpracujące z zespołem ośrodki w Kanadzie i we Włoszech, które niezależnie sprawdziły działanie szczepionki przeciwko wirusom ptasiej grypy pochodzącym z różnych regionów świata.

Czy jedna szczepionka może chronić przed przyszłymi wariantami?

Ptasia grypa jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ponieważ wirus może przenosić się między dzikimi ptakami, zwierzętami hodowlanymi i ludźmi. Szczególne obawy budzi możliwość jego przystosowania do zakażania ssaków i skuteczniejszego rozprzestrzeniania się wśród ludzi.

Wirusy grypy należą do patogenów RNA, które stosunkowo szybko zmieniają swój materiał genetyczny. W rezultacie szczepionki projektowane przeciwko konkretnym wariantom mogą z czasem tracić skuteczność. Nowa metoda ma pozwolić wyprzedzić ten proces - zamiast czekać na pojawienie się kolejnego niebezpiecznego szczepu, naukowcy próbują uwzględnić różnorodność wirusa już na etapie projektowania preparatu.

Zespół z Cambridge rozwija podobną technologię również w odniesieniu do innych patogenów. Pracuje między innymi nad szczepionkami o szerokim spektrum działania przeciwko koronawirusom i grypie sezonowej, a także nad preparatem, który miałby chronić przed wirusami wywołującymi gorączkę Lassa, ebolę i chorobę marburską.

Zobacz również:

Rewolucyjna szczepionka wynaleziona przez AI trenuje odporność tak, by chroniła przed całą rodziną wirusów - nawet jeśli zmutują
Medycyna

Pierwsza szczepionka od AI podana ludziom. Wyprzedzi mutacje wirusów

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski


Tak wyglądał największy dom w Pompejach. To rezydencja zamożnego sędziego© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze