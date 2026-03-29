Analiza obejmująca ponad 53 tys. osób pokazuje, że drobne konsekwentne zmiany stylu życia mogą znacząco ograniczyć ryzyko zawału serca i udaru. W badaniu wykorzystano dane z urządzeń ubieralnych, takich jak smartwatche, które monitorowały sen i aktywność fizyczną uczestników, a informacje dotyczące diety były raportowane samodzielnie.

Niewielkie zmiany, realne efekty

W trakcie analizy odnotowano ponad 2 tys. poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, co pozwoliło naukowcom precyzyjnie określić zależności między codziennymi nawykami a ryzykiem chorób serca. Na tej podstawie ustalili, że połączenie trzech prostych elementów, tj. dłuższego snu, około 4-5 minut dodatkowego ruchu dziennie oraz spożycia ok. 50 gramów więcej warzyw, może obniżyć ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych o około 10 proc.

Choć skala pojedynczych zmian wydaje się niewielka, ich łączny efekt okazał się "zaskakująco duży". Co istotne, badacze podkreślają, że właśnie takie niewielkie korekty są dla większości osób bardziej osiągalne i łatwiejsze do utrzymania w dłuższej perspektywie niż radykalne zmiany stylu życia.

Optymalny model zdrowia serca

Analiza danych z ośmioletniej obserwacji pozwoliła także określić najbardziej korzystny zestaw nawyków. Obejmuje on 8-9 godzin snu na dobę, zdrową dietę oraz co najmniej 42 minuty umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej dziennie.

W tym wariancie ryzyko zawału i udaru spada nawet o 57 proc., jednak badacze zaznaczają, że osiągnięcie takiego poziomu zmian bywa trudne. Z tego powodu większy nacisk kładą na "realistyczne" podejście, oparte na stopniowych modyfikacjach codziennych nawyków.

Bo kluczowe znaczenie ma tu podejście długoterminowe, nawet niewielkie zmiany - jeśli są utrzymywane przez dłuższy czas - mogą nie tylko poprawić stan zdrowia, ale także ułatwić wprowadzanie kolejnych, bardziej zaawansowanych modyfikacji stylu życia.

Zobacz również: Karolina Majchrzak

© 2026 Associated Press