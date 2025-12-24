Spis treści: Ozempic ma następcę. Koniec zastrzyków na odchudzanie Tabletka Wegovy. Nowy lek na otyłość zatwierdzony w USA

Mimo że do utraty wagi potrzebny jest jedynie ujemny bilans kaloryczny, to w praktyce z leczeniem otyłości wiąże się wiele wyzwań. Przede wszystkim pacjenci z chorobą otyłościową odczuwają głód nawet wtedy, gdy w żołądku jest już wystarczająco dużo pożywienia. Pojawiają się też zachcianki na produkty wysoko smakowite, zwłaszcza pełne cukru i tłuszczu. To pragnienie jest trudne do opanowania, stąd też potrzeba pracy z lekarzami, psychologami i dietetykami. Prawdziwą rewolucją w leczeniu otyłości okazał się lek Ozempic. Początkowo opracowany jako lek na cukrzycę typu 2, w trakcie badań klinicznych wykazał (niezwykle pożądany skądinąd) skutek uboczny, przyczyniając się do utraty wagi.

"Cudowny" lek wysyła do mózgu sygnał informujący o najedzeniu. Zmniejsza się przez to uczucie głodu. Niektórzy pacjenci, którzy wcześniej mieli niezdrową relację z jedzeniem, relacjonują, że wystarczą im mniejsze porcje. A gdy przechodzą koło słodyczy lub innych smakowitości, mogą ich nawet nie postrzegać jako jedzenie czy coś apetycznego, lecz jako zwykłe przedmioty. Lek ten spowalnia opróżnianie żołądka, dłużej zapewniając uczucie sytości, a także spowalniając wchłanianie się glukozy. Pod tym względem Ozempic naśladuje działanie hormonu jelitowego GLP-1.

Ozempic jest nazwą handlową. Substancją czynną jest tu semaglutyd, analog peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP-1), opracowany w 2012 roku przez duńską firmę farmaceutyczną Novo Nordisk. Lek został dopuszczony do stosowania w USA w 2017 roku. Nie jest on jednak jedyny. Producent opracował nowy farmaceutyk oparty na tej samej substancji, tym razem bezpośrednio z myślą o leczeniu otyłości i wygodniejszej formie przyjmowania.

Tabletka Wegovy. Nowy lek na otyłość zatwierdzony w USA

Nowy lek opracowany przez Novo Nordisk to tabletka Wegovy. W odróżnieniu od Ozempicu nie jest to zastrzyk, lecz tabletka przyjmowana doustnie. Ze względu na mniej drastyczną i nieprzyjemną metodę podania, może to być rewolucja w leczeniu otyłości. Oba środki zawierają tę samą substancję czynną - semaglutyd. Do tej pory Wegovy był dostępny jako roztwór do wstrzykiwań. Wraz z Ozempiciem, a także konkurencyjnymi lekami Zepboundem i Mounjaro, stosuje je już nawet jeden na ośmiu Amerykanów (jak wynika z nowych danych Kaiser Family Foundation).

W badaniach klinicznych tabletka Wegovy wykazała podobną skuteczność w redukcji wagi, jak również podobne skutki uboczne, co jej pierwotna wersja w zastrzykach. Testy pokazały utratę wagi rzędu 14% w 64 tygodni - w porównaniu z 2% dla placebo, 11% dla orforglipronu w 72 tygodni, 15% dla zastrzyku Wegovy i 21% dla Zepboundu w najwyższej dawce. Skutki uboczne stosowania tabletek były przyczyną przerwania badania u 7% uczestników (6% w przypadku placebo i 10% u uczestników testujących orforglipron).

W poniedziałek 22 grudnia ta nowa forma leku została dopuszczona do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Zielone światło dała Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA). Lek, wydawany na receptę, będzie dostępny w USA od stycznia 2026. Dawka początkowa kosztować ma 149 dolarów w przypadku pacjentów płacących z własnej kieszeni. Prawdopodobnie kolejne dawki będą większe, więc wzrośnie też cena. Pacjenci z ubezpieczeniem pokrywającym koszt leku, zapłacą mniej.

