Już nie Ozempic. Nowy lek na otyłość w formie tabletki dopuszczony do obrotu

Ozempic powstał jako lek na cukrzycę typu 2, a w trakcie badań klinicznych zaobserwowano fenomenalny efekt uboczny - zwiększenie uczucia sytości, co sprzyja utracie wagi. Jego producent, Novo Nordisk, zarejestrował dodatkowo Wegovy, lek zawierający semaglutyd, czyli tę samą substancję, już wprost z przeznaczeniem jako lek na otyłość. To już nie zastrzyk, ale tabletka, a ich skuteczność jest porównywalna. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) właśnie go zatwierdziła.

Tabletka Wegovy zamiast Ozempicu. Semaglutyd podawany doustnie jest podobnie skuteczny jak zastrzyk (zdj. ilustracyjne)
Tabletka Wegovy zamiast Ozempicu. Semaglutyd podawany doustnie jest podobnie skuteczny jak zastrzyk (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

Ozempic ma następcę. Koniec zastrzyków na odchudzanie

Mimo że do utraty wagi potrzebny jest jedynie ujemny bilans kaloryczny, to w praktyce z leczeniem otyłości wiąże się wiele wyzwań. Przede wszystkim pacjenci z chorobą otyłościową odczuwają głód nawet wtedy, gdy w żołądku jest już wystarczająco dużo pożywienia. Pojawiają się też zachcianki na produkty wysoko smakowite, zwłaszcza pełne cukru i tłuszczu. To pragnienie jest trudne do opanowania, stąd też potrzeba pracy z lekarzami, psychologami i dietetykami. Prawdziwą rewolucją w leczeniu otyłości okazał się lek Ozempic. Początkowo opracowany jako lek na cukrzycę typu 2, w trakcie badań klinicznych wykazał (niezwykle pożądany skądinąd) skutek uboczny, przyczyniając się do utraty wagi.

"Cudowny" lek wysyła do mózgu sygnał informujący o najedzeniu. Zmniejsza się przez to uczucie głodu. Niektórzy pacjenci, którzy wcześniej mieli niezdrową relację z jedzeniem, relacjonują, że wystarczą im mniejsze porcje. A gdy przechodzą koło słodyczy lub innych smakowitości, mogą ich nawet nie postrzegać jako jedzenie czy coś apetycznego, lecz jako zwykłe przedmioty. Lek ten spowalnia opróżnianie żołądka, dłużej zapewniając uczucie sytości, a także spowalniając wchłanianie się glukozy. Pod tym względem Ozempic naśladuje działanie hormonu jelitowego GLP-1.

Ozempic jest nazwą handlową. Substancją czynną jest tu semaglutyd, analog peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP-1), opracowany w 2012 roku przez duńską firmę farmaceutyczną Novo Nordisk. Lek został dopuszczony do stosowania w USA w 2017 roku. Nie jest on jednak jedyny. Producent opracował nowy farmaceutyk oparty na tej samej substancji, tym razem bezpośrednio z myślą o leczeniu otyłości i wygodniejszej formie przyjmowania.

Tabletka Wegovy. Nowy lek na otyłość zatwierdzony w USA

Nowy lek opracowany przez Novo Nordisk to tabletka Wegovy. W odróżnieniu od Ozempicu nie jest to zastrzyk, lecz tabletka przyjmowana doustnie. Ze względu na mniej drastyczną i nieprzyjemną metodę podania, może to być rewolucja w leczeniu otyłości. Oba środki zawierają tę samą substancję czynną - semaglutyd. Do tej pory Wegovy był dostępny jako roztwór do wstrzykiwań. Wraz z Ozempiciem, a także konkurencyjnymi lekami Zepboundem i Mounjaro, stosuje je już nawet jeden na ośmiu Amerykanów (jak wynika z nowych danych Kaiser Family Foundation).

W badaniach klinicznych tabletka Wegovy wykazała podobną skuteczność w redukcji wagi, jak również podobne skutki uboczne, co jej pierwotna wersja w zastrzykach. Testy pokazały utratę wagi rzędu 14% w 64 tygodni - w porównaniu z 2% dla placebo, 11% dla orforglipronu w 72 tygodni, 15% dla zastrzyku Wegovy i 21% dla Zepboundu w najwyższej dawce. Skutki uboczne stosowania tabletek były przyczyną przerwania badania u 7% uczestników (6% w przypadku placebo i 10% u uczestników testujących orforglipron).

W poniedziałek 22 grudnia ta nowa forma leku została dopuszczona do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Zielone światło dała Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA). Lek, wydawany na receptę, będzie dostępny w USA od stycznia 2026. Dawka początkowa kosztować ma 149 dolarów w przypadku pacjentów płacących z własnej kieszeni. Prawdopodobnie kolejne dawki będą większe, więc wzrośnie też cena. Pacjenci z ubezpieczeniem pokrywającym koszt leku, zapłacą mniej.

