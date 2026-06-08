Badanie oparto na danych ponad 15 tys. uczestników długoterminowego projektu obserwacyjnego, śledzącego rozwój dzieci od pierwszych miesięcy życia aż po dorosłość. Naukowcy szczegółowo analizowali długość snu nocnego na różnych etapach dzieciństwa, od niemowlęctwa do około 7. roku życia.

Wyraźny związek między snem a ryzykiem depresji

Następnie te same osoby były monitorowane pod kątem objawów depresyjnych w kolejnych latach, od wczesnej adolescencji aż do około 22. roku życia. Wyniki wskazują na istotną zależność - dzieci, które konsekwentnie spały krócej niż ich rówieśnicy, były niemal dwukrotnie bardziej narażone na utrzymujące się objawy depresji w późniejszych latach życia.

Co ważne, nie chodzi o pojedyncze epizody problemów ze snem, które są w dzieciństwie czymś naturalnym, lecz o długotrwały, powtarzalny wzorzec niedoboru snu. Jednocześnie badacze podkreślają, że choć ryzyko wzrasta, to dotyczy ono stosunkowo niewielkiej grupy dzieci - większość nie doświadcza trwałych problemów psychicznych.

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Możliwe mechanizmy biologiczne

Naukowcy próbowali również ustalić, jakie mechanizmy mogą odpowiadać za ten związek. Jednym z analizowanych czynników był stan zapalny w organizmie, będący naturalną reakcją układu odpornościowego. Wyniki w tym zakresie okazały się jednak niejednoznaczne, choć istnieją przesłanki sugerujące, że przewlekły niedobór snu może wpływać na organizm właśnie poprzez procesy biologiczne, które z czasem przekładają się na zdrowie psychiczne.

Dlatego też eksperci zwracają uwagę na kluczowy wniosek płynący z badania - sen jest jednym z nielicznych czynników ryzyka, które można stosunkowo łatwo modyfikować bez konieczności interwencji medycznej. W praktyce oznacza to, że odpowiednie nawyki, jak regularne godziny snu, ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych przed snem, aktywność fizyczna w ciągu dnia oraz spokojne środowisko do zasypiania, mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce problemów psychicznych.

Wczesna profilaktyka zamiast późniejszego leczenia

Autorzy badania podkreślają, że interwencja na etapie dzieciństwa jest znacznie prostsza i bardziej skuteczna niż leczenie rozwiniętych zaburzeń emocjonalnych w późniejszym okresie życia.

Ich zdaniem wspieranie zdrowego snu u najmłodszych może stać się jednym z ważniejszych elementów profilaktyki zdrowia psychicznego, szczególnie w kontekście rosnącej liczby przypadków depresji wśród młodych ludzi.

Instynkt nawigacyjny w wątrobie? Naukowcy odkryli tajemnicę gołębi © 2026 Associated Press