Badania opublikowane przez Pesticide Action Network UK ujawniają, które owoce i warzywa najczęściej zawierają ślady potencjalnie rakotwórczych mieszanin pestycydów. Z analizy danych rządowych wynika, że część produktów dostępnych w brytyjskich sklepach może zawierać nawet kilkanaście różnych substancji chemicznych jednocześnie, tworząc niebezpieczny "efekt koktajlu".

Rządowe programy bezpieczeństwa żywności uznały, że większość próbek mieści się w granicach uznawanych za bezpieczne. Jednak organizacja PAN UK zwraca uwagę, że te testy badają pojedyncze pestycydy, a nie ich łączny wpływ na zdrowie. To właśnie interakcje chemiczne - często pomijane w ocenach ryzyka - mogą stanowić realne zagrożenie, zwłaszcza przy długotrwałym spożywaniu skażonych produktów.

Winogrona i grejpfruty na czele "brudnej dwunastki"

Najgorzej wypadły winogrona, w jednej z próbek wykryto aż 16 różnych pestycydów, a 90 proc. wszystkich badanych owoców zawierało ich kilka. W suszonych winogronach z Turcji znaleziono nawet syntetyczne związki PFA, znane jako "wieczne chemikalia", czyli toksyny, które nie ulegają rozkładowi w organizmie i mogą się kumulować, powodując raka oraz szkody w środowisku.

Tuż za nimi uplasowały się grejpfruty, gdzie aż 99 proc. próbek zawierało pozostałości pestycydów, a niektóre do dziesięciu różnych typów. Wysokie wyniki zanotowano też w przypadku limonek (79 proc.), bananów (67 proc.), słodkiej papryki (49 proc.) i melonów (46 proc.). Na liście znajdują się też papryczki chili, które czasem zawierały aż 11 różnych pestycydów, brokuły, fasola (zarówno świeża, jak i suszona), pieczarki i bakłażany.

123 chemikalia w owocach i warzywach

Łącznie w 17 rodzajach produktów wykryto 123 różne substancje, z czego 42 są powiązane z ryzykiem nowotworów, a 21 może zakłócać gospodarkę hormonalną człowieka, prowadząc do zaburzeń rozwoju i płodności. Autorzy raportu zauważają, że ponad jedna czwarta wszystkich badanych warzyw i aż trzy czwarte owoców zawierało wiele pestycydów.

Niepokój budzi również fakt, że blisko 30 proc. wykrytych pestycydów nie jest dopuszczonych do użycia w brytyjskim rolnictwie. Oznacza to, że trafiają one do żywności głównie poprzez import. To globalny problem, który pokazuje, jak złożony i trudny do kontroli stał się współczesny łańcuch dostaw żywności.

Rzecznik brytyjskiego Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) w rozmowie z The Independent uspokaja wprawdzie, że wszystkie limity pozostałości pestycydów są ustalane po "rygorystycznych ocenach ryzyka" i obowiązują zarówno w kraju, jak i w odniesieniu do produktów importowanych, ale dla ekspertów PAN UK sprawa jest jasna.

Problem globalny

Dopóki normy nie będą uwzględniać interakcji chemicznych między substancjami, konsumenci nadal mogą nieświadomie spożywać mieszanki o trudnych do przewidzenia skutkach zdrowotnych. I chociaż badanie dotyczy brytyjskiego rynku, to biorąc pod uwagę, że duża część wymienionych produktów dostępna w polskich sklepach również pochodzi z importu, jak choćby banany czy cytrusy, powinno zainteresować również konsumentów w naszym kraju.

Nawet jeśli z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB oraz monitoringu Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) dotyczących pozostałości pestycydów w żywności w Polsce (raporty z lat 2023-2024) wynika, że większość przebadanych próbek owoców i warzyw była zgodna z przepisami prawa, czyli Najwyższymi Dopuszczalnymi Poziomami (NDP). I tak, w 46,7 proc. próbek warzyw i owoców nie wykryto pozostałości pestycydów, a w pozostałych wykryto śladowe ilości, z których większość nie przekraczała norm.

Warto jednak pamiętać, że chociaż podobnie jak w Wielkiej Brytanii, w badaniach w Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na efekt synergii, a nie tylko pojedynczych składników, w oficjalnych raportach każda substancja jest najczęściej porównywana z jej własnym limitem NDP. Oznacza to, że jeśli próbka zawiera kilka pestycydów, z których każdy jest poniżej limitu, potencjalnie szkodliwe działanie "koktajlu" może wymknąć się radarom.

