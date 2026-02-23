"Koktajl pestycydów". Które owoce i warzywa to największe ryzyko?

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Wykorzystując oficjalne dane opublikowane przez brytyjski rząd, organizacja Pesticide Action Network (PAN) UK zidentyfikowała 12 owoców i warzyw dostępnych w supermarketach, które są najmocniej zagrożone działaniem potencjalnie rakotwórczych mieszanek pestycydów. Mowa tu o tzw. efekcie synergii, czyli sytuacji, w której połączenie różnych pestycydów obecnych w tym samym produkcie może zwiększać toksyczność zastosowanych środków.

Niektóre owoce i warzywa są w dużym stopniu skażone pestycydami. Warto zatem ograniczyć je w diecie
Niektóre owoce i warzywa są w dużym stopniu skażone pestycydami123RF/PICSEL

Badania opublikowane przez Pesticide Action Network UK ujawniają, które owoce i warzywa najczęściej zawierają ślady potencjalnie rakotwórczych mieszanin pestycydów. Z analizy danych rządowych wynika, że część produktów dostępnych w brytyjskich sklepach może zawierać nawet kilkanaście różnych substancji chemicznych jednocześnie, tworząc niebezpieczny "efekt koktajlu".

Rządowe programy bezpieczeństwa żywności uznały, że większość próbek mieści się w granicach uznawanych za bezpieczne. Jednak organizacja PAN UK zwraca uwagę, że te testy badają pojedyncze pestycydy, a nie ich łączny wpływ na zdrowie. To właśnie interakcje chemiczne - często pomijane w ocenach ryzyka - mogą stanowić realne zagrożenie, zwłaszcza przy długotrwałym spożywaniu skażonych produktów.

Winogrona i grejpfruty na czele "brudnej dwunastki"

Najgorzej wypadły winogrona, w jednej z próbek wykryto aż 16 różnych pestycydów, a 90 proc. wszystkich badanych owoców zawierało ich kilka. W suszonych winogronach z Turcji znaleziono nawet syntetyczne związki PFA, znane jako "wieczne chemikalia", czyli toksyny, które nie ulegają rozkładowi w organizmie i mogą się kumulować, powodując raka oraz szkody w środowisku.

Tuż za nimi uplasowały się grejpfruty, gdzie aż 99 proc. próbek zawierało pozostałości pestycydów, a niektóre do dziesięciu różnych typów. Wysokie wyniki zanotowano też w przypadku limonek (79 proc.), bananów (67 proc.), słodkiej papryki (49 proc.) i melonów (46 proc.). Na liście znajdują się też papryczki chili, które czasem zawierały aż 11 różnych pestycydów, brokuły, fasola (zarówno świeża, jak i suszona), pieczarki i bakłażany.

123 chemikalia w owocach i warzywach

Łącznie w 17 rodzajach produktów wykryto 123 różne substancje, z czego 42 są powiązane z ryzykiem nowotworów, a 21 może zakłócać gospodarkę hormonalną człowieka, prowadząc do zaburzeń rozwoju i płodności. Autorzy raportu zauważają, że ponad jedna czwarta wszystkich badanych warzyw i aż trzy czwarte owoców zawierało wiele pestycydów.

Niepokój budzi również fakt, że blisko 30 proc. wykrytych pestycydów nie jest dopuszczonych do użycia w brytyjskim rolnictwie. Oznacza to, że trafiają one do żywności głównie poprzez import. To globalny problem, który pokazuje, jak złożony i trudny do kontroli stał się współczesny łańcuch dostaw żywności.

Rzecznik brytyjskiego Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) w rozmowie z The Independent uspokaja wprawdzie, że wszystkie limity pozostałości pestycydów są ustalane po "rygorystycznych ocenach ryzyka" i obowiązują zarówno w kraju, jak i w odniesieniu do produktów importowanych, ale dla ekspertów PAN UK sprawa jest jasna.

Zobacz również:

Wiele osób nie znosi dźwięku odrywania taśmy klejącej. Naukowcy odkryli, jak on powstaje
Nauka

Inżynierowie odkryli, dlaczego taśma klejąca wydaje dziwne dźwięki

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

    Problem globalny

    Dopóki normy nie będą uwzględniać interakcji chemicznych między substancjami, konsumenci nadal mogą nieświadomie spożywać mieszanki o trudnych do przewidzenia skutkach zdrowotnych. I chociaż badanie dotyczy brytyjskiego rynku, to biorąc pod uwagę, że duża część wymienionych produktów dostępna w polskich sklepach również pochodzi z importu, jak choćby banany czy cytrusy, powinno zainteresować również konsumentów w naszym kraju.

    Nawet jeśli z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB oraz monitoringu Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) dotyczących pozostałości pestycydów w żywności w Polsce (raporty z lat 2023-2024) wynika, że większość przebadanych próbek owoców i warzyw była zgodna z przepisami prawa, czyli Najwyższymi Dopuszczalnymi Poziomami (NDP). I tak, w 46,7 proc. próbek warzyw i owoców nie wykryto pozostałości pestycydów, a w pozostałych wykryto śladowe ilości, z których większość nie przekraczała norm.

    Warto jednak pamiętać, że chociaż podobnie jak w Wielkiej Brytanii, w badaniach w Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na efekt synergii, a nie tylko pojedynczych składników, w oficjalnych raportach każda substancja jest najczęściej porównywana z jej własnym limitem NDP. Oznacza to, że jeśli próbka zawiera kilka pestycydów, z których każdy jest poniżej limitu, potencjalnie szkodliwe działanie "koktajlu" może wymknąć się radarom.

    Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie© 2026 Associated Press

    Najnowsze