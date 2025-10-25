Nie każdy lubi chodzić de dentysty, lecz to może się wkrótce zmienić

Wiele osób nie lubi chodzić do dentysty z obawy na ból i dyskomfort podczas zabiegu. Wiercenie i zastrzyki nie są przyjemne, jak przyznaje ekspert, który kieruje badaniem wykazującym, że dwie mniej inwazyjne metody leczenia i zapobiegania próchnicy są równie skuteczne.

Suchitra Nelson koncentruje się na osobach starszych, które mają ograniczony dostęp do opieki stomatologicznej. Pacjenci poddawani leczeniu próchnicy metodami, które nie wymagają wiertła stomatologicznego ani znieczulenia: fluorkiem srebra diamina (SDF) i atraumatyczną metodą rekonstrukcyjną (ART).

Nowe metody, które nie wywołują bólu na fotelu stomatologicznym

SDF to płynny lek stosowany na próchnicę, który pomaga zapobiegać jej rozwojowi. Pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie, zabijając bakterie i wzmacniając powierzchnię zęba. ART polega na usunięciu próchnicy za pomocą ręcznych narzędzi, a następnie nałożeniu materiału odbudowującego ząb.

Podczas tego badania 480 pacjentów będzie monitorowanych przez trzy wizyty w ciągu roku, a w przypadku pojawienia się nowych ubytków w uzębieniu, otrzymają te same metody leczenia (SFD lub ART). Chociaż obecnie badane są osoby starsze, ekspert twierdzi, że te mniej inwazyjne metody leczenia można stosować u pacjentów w każdym wieku.

- Brakuje długoterminowych dowodów na skuteczność tych metod leczenia - przyznaje Nelson. - To długoterminowe badanie kontrolne może pomóc w opracowaniu najlepszych metod leczenia próchnicy zębów dla pacjentów i lekarzy.

Już poprzednie badanie potwierdziło skuteczność leczenia

W poprzednim badaniu Nelsona 568 uczestników otrzymywało SDF albo ART w celu zapobiegania próchnicy. Wykazano, że obie metody były skuteczne.

- Odkryliśmy również, że higienistki stomatologiczne mogą skutecznie świadczyć opiekę stomatologiczną w ośrodkach, w których mieszkają osoby starsze - dodaje specjalista.

Nieleczona próchnica prowadzi do bólu, infekcji, a nawet utraty zębów. Jednak jej skutki wychodzą także poza jamę ustną - może nasilać choroby serca i płuc oraz cukrzycę.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press