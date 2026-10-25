W skrócie Amerykańska FDA zatwierdziła w sierpniu 2026 r. nowy lek na narkolepsję, który otwiera obiecujące możliwości terapeutyczne w leczeniu zaburzeń snu i czuwania.

Agoniści oreksyny oddziałują na neuropeptydy odpowiedzialne za stabilizację stanu czuwania, co według naukowców może stać się przełomem na miarę sukcesu leków GLP-1.

Trwają intensywne badania nad zastosowaniem agonistów oreksyny w terapii ADHD, hipersomnii idiopatycznej oraz przewlekłego zmęczenia w chorobach neurologicznych.

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Przełom w leczeniu narkolepsji. Sukces na miarę GLP-1

Zatwierdzenie przez amerykańską FDA nowego leku na narkolepsję w sierpniu 2026 r. wywołało ogromne poruszenie wśród naukowców. Badacze przewidują świetlaną przyszłość dla całej klasy związków określanych jako agoniści oreksyny. Środki te mogą powtórzyć spektakularny sukces leków z grupy agonistów GLP-1, które zaczynały od leczenia cukrzycy, a stały się rewolucją w terapii otyłości i wielu innych schorzeń.

Cukrzyca była tylko wierzchołkiem góry lodowej dla GLP-1 i jestem przekonany, że ten sam scenariusz powtórzy się w przypadku oreksyny - skomentował Andrew Plump, szef działu badań i rozwoju w tokijskiej firmie Takeda, cytowany przez prestiżowy "Nature". Celem naukowców jest pełne zrozumienie mechanizmów kryjących się pod powierzchnią tego odkrycia.

Obecne podekscytowanie wynika z dekad badań nad oreksynami, czyli peptydami wytwarzanymi przez mózg. Odpowiadają one za regulację metabolizmu, nastroju, apetytu, pamięci i przede wszystkim cyklu snu i czuwania. Badacze dążą do wdrożenia tych odkryć w praktyce klinicznej, analizując zastosowanie agonistów oreksyny w leczeniu ADHD i innych zaburzeń koncentracji.

Jak doszło do odkrycia oreksyny?

Historie odkrycia oreksyn sięgają połowy lat 90. XX wieku, gdy de Lecea w Scripps Research Institute w San Diego podjął się identyfikacji białek powstających wyłącznie w określonych częściach ludzkiego mózgu. Jego zespół skupił się na podwzgórzu, analizując cząsteczki RNA i wyodrębniając dwa neuropeptydy nazwane hipokretyną 1 i 2. W tym samym czasie naukowcy z Teksasu wyizolowali analogiczne peptydy u szczurów, nadając im nazwę oreksyna A i B.

Zespół pracujący w University of Texas Southwestern Medical Center pod kierunkiem Masashiego Yanagisawy początkowo zakładał, że wyizolowane peptydy odpowiadają wyłącznie za regulację apetytu u gryzoni. Sztuczne zablokowanie sygnałów oreksynowych przyniosło jednak zaskakujący efekt w postaci nagłej utraty kontroli nad mięśniami przez zwierzęta. Zachowanie to przypominało katapleksję, czyli symptom narkolepsji typu 1 występujący u ludzi.

Dalsze analizy doprowadziły do pełniejszego zrozumienia funkcji, jakie pełnią te neuropeptydy w organizmie. "Oreksyna nie tylko nas wybudza, ale też utrzymuje stabilność stanu czuwania" - tłumaczy neurobiolog Takeshi Sakurai z Uniwersytetu w Tsukubie. Jednocześnie inni badacze wykazali, że przyczyną narkolepsji u psów jest mutacja genu kodującego receptor oreksyny 2.

Przełomowe okazały się też analizy tkanki mózgowej u zmarłych pacjentów z narkolepsją typu 1. Jerome Siegel wraz z zespołem z University of California w Los Angeles odkrył u nich niemal całkowitą utratę neuronów wytwarzających oreksynę. Mowa o niewielkiej populacji obejmującej zaledwie 70 tys. komórek w podwzgórzu. "Gdy te neurony znikną, mózg nie jest w stanie znaleźć rozwiązania zastępczego" - skomentował badacz.

Droga od pierwszych eksperymentów do zatwierdzenia leku

Potencjał terapeutyczny oreksyn dostrzeżono szybko, jednak prace nad lekiem w firmie farmaceutycznej Takeda rozpoczęły się jako nieformalny projekt. Jeden z techników, mający znajomą cierpiącą na narkolepsję typu 1, zaczął poszukiwać cząsteczki zdolnej do łączenia się z receptorami oreksynowymi w celu przywrócenia prawidłowego rytmu dobowego. Przeszukanie firmowych bibliotek chemicznych wyłoniło tylko jeden pasujący związek o nazwie TAK-925.

Podjęcie dalszych prac z jedyną wytypowaną cząsteczką wiązało się z dużym ryzykiem biznesowym i naukowym. "Żaden chemik o zdrowych zmysłach nie rozpocząłby programu rozwoju leku na podstawie tylko jednego trafienia" - przyznaje Andrew Plump. Mimo wstępnych obaw preparat wykazał wysoką skuteczność w testach na zwierzętach.

Gdy w 2017 r. ruszyło pierwsze badanie kliniczne z udziałem ludzi, technik osobiście odwiózł znajomą do ośrodka badawczego. Efekty działania leku były widoczne niemal natychmiast po jego podaniu. Preparat o nazwie Orzeyful (Oveporexton), który uzyskał już rejestrację w trzech krajach, stanowi udoskonalenie leków wczesnej generacji. Dotychczasowe terapie łagodziły objawy, generując przy tym poważne skutki uboczne.

Okazało się, że nowy środek drastycznie zmienia komfort codziennego funkcjonowania pacjentów. "Po zażyciu tego leku nagle naprawdę dowiadują się, czym jest stan czuwania" - zauważa Emmanuel Mignot, ekspert medycyny snu z Uniwersytetu Stanforda, który razem z zespołem jako pierwszy zidentyfikował mutację w genie kodującym receptor oreksyny 2 jako przyczynę narkolepsji u psów.

Eksperci szacują, że światowy rynek leków na narkolepsję przekroczy wartość 6,4 mld dolarów do 2031 r.

Agoniści oreksyny w leczeniu ADHD i zmęczenia

Mechanizm działania agonistów oreksyny budzi zainteresowanie w kontekście innych zaburzeń zdrowotnych. Dotychczas stosowane leki na narkolepsję, takie jak modafinil, bywają przepisywane poza wskazaniami w terapii ADHD, depresji czy jako środki wspomagające funkcje poznawcze. Koncerny farmaceutyczne intensywnie inwestują w ten obszar, czego przykładem jest przejęcie spółki Centessa Pharmaceutical przez Eli Lilly za kwotę 6,3 mld dolarów.

Kolejne firmy analizują przydatność agonistów oreksyny w leczeniu narkolepsji typu 2 oraz hipersomnii idiopatycznej. Choć schorzenia te nie wynikają z obumierania neuronów oreksynowych, to charakteryzują się zaburzeniami ciągłości snu. "Zdajemy sobie sprawę, że ciągłość snu jest niezwykle ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia, a zaburzenia snu są cechą charakterystyczną tych wszystkich schorzeń, niezależnie od roli, jaką odgrywają oreksyny" - wyjaśnia Jessica Alexander z firmy Jazz Pharmaceuticals.

Trwają również prace nad wykorzystaniem agonistów oreksyny w terapii ADHD. Wynika to z faktu, że tradycyjne leki stymulujące, takie jak Adderall czy Ritalin, działają głównie poprzez układ nagrody i pobudzenia, a nie bezpośrednio na sieci uwagi. Eksperci przewidują, że agoniści oreksyny mogą łagodzić objawy ADHD przy niższym ryzyku uzależnienia.

Wczesne badanie kliniczne przeprowadzone na grupie 50 dorosłych pacjentów z ADHD przyniosło obiecujące rezultaty. U osób przyjmujących najwyższą dawkę leku Alixorexton (agonisty oreksyny rozwijanego przez firmę Alkermes) objawy zmniejszyły się do poziomu łagodnego po dwóch tygodniach. Ponadto naukowcy dostrzegli potencjał tych cząsteczek w redukowaniu przewlekłego zmęczenia towarzyszącego stwardnieniu rozsianemu i chorobie Parkinsona.

Źródło: Heidt A. Will this sleep-disorder drug be the next big blockbuster? Nature 658, 856-857 (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03310-w