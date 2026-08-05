Eksperci przeanalizowali wyniki kilkudziesięciu badań obserwacyjnych i badań klinicznych poświęconych wpływowi kofeiny na ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, chorobę wieńcową, udar mózgu, niewydolność serca oraz cukrzycę typu 2. Ich wnioski opublikowano na łamach czasopisma "Circulation".

Do pięciu filiżanek dziennie

Według autorów opracowania spożywanie do 400 mg kofeiny dziennie, czyli ilości odpowiadającej około 3-5 filiżankom kawy, jest bezpieczne dla większości dorosłych i nie wiąże się ze wzrostem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jednocześnie największe korzyści zdrowotne najczęściej obserwowano u osób pijących około 2-4 filiżanek dziennie.

Naukowcy podkreślają jednak, że nie każda kofeina działa tak samo. Większość pozytywnych wyników dotyczy klasycznej kawy i w mniejszym stopniu herbaty. Napoje energetyczne zawierają nie tylko wysokie dawki kofeiny, ale również inne składniki, które mogą niekorzystnie wpływać na układ krążenia.

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Mniejsze ryzyko chorób serca i cukrzycy

Przegląd badań wskazuje, że regularne picie kawy wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej, udaru mózgu, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz cukrzycy typu 2. W części analiz osoby pijące kilka filiżanek dziennie rzadziej zapadały również na nadciśnienie tętnicze niż osoby unikające kawy.

Autorzy zwracają uwagę, że za korzystny wpływ kawy prawdopodobnie odpowiada nie tylko sama kofeina. Napój zawiera także liczne związki bioaktywne, w tym polifenole i kwas chlorogenowy, które mogą ograniczać stan zapalny, poprawiać funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz korzystnie wpływać na mikrobiotę jelitową.

Liczy się sposób

Eksperci przypominają również, że nie każda kawa jest równie korzystna. Napoje z dużą ilością cukru, syropów smakowych, bitej śmietany czy tłustych dodatków mogą niwelować potencjalne korzyści zdrowotne poprzez zwiększanie kaloryczności i zawartości tłuszczów nasyconych. W stanowisku zwrócono również uwagę na kawy niefiltrowane, jak espresso, kawa po turecku czy przygotowywana w zaparzaczu tłokowym, mogą one zawierać większe ilości kafestolu - związku, który u niektórych osób może podnosić stężenie cholesterolu LDL.

Autorzy podkreślają też, że reakcja organizmu na kofeinę jest bardzo indywidualna. Wpływ mają m.in. genetyka, wiek, przyjmowane leki oraz choroby przewlekłe. Osoby z nadciśnieniem lub dużą wrażliwością na kofeinę mogą odczuwać przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego, dlatego zalecenia powinny być dostosowane do konkretnego pacjenta. Jednocześnie badacze ostrzegają też, że wyniki nie powinny być zachętą do picia coraz większych ilości kawy. Ich zdaniem umiarkowane spożycie może być elementem zdrowego stylu życia, jednak nie zastąpi prawidłowej diety, aktywności fizycznej ani leczenia chorób układu krążenia.