W skrócie Naukowcy z Korei Południowej stworzyli innowacyjne soczewki kontaktowe, które w testach na myszach wykazały skuteczność podobną do antydepresantów.

Soczewki te, wykorzystując przezrogówkową stymulację elektryczną, poprawiały u gryzoni zachowanie oraz wskaźniki neurobiologiczne związane z depresją.

Aby zastosować technologię TI-TES u ludzi, konieczne będą dalsze badania, w tym rozwój bezprzewodowych soczewek i testy kliniczne.

Soczewki zamiast leków i implantów. Stymulują mózg przez nerw wzrokowy

W przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań, w których inteligentne soczewki służyły głównie do diagnostyki, np. do mierzenia poziomu glukozy lub ciśnienia w oku, miękkie i przezroczyste soczewki zaprojektowane dla myszy przez koreańskich naukowców służą do aktywnego leczenia zaburzeń mózgowych. Wyposażono je w ultracienkie elektrody wykonane z warstw tlenku galu i platyny. Działają one na zasadzie tzw. opartej na interferencji temporalnej przezrogówkowej stymulacji elektrycznej (ang. temporal-interference-based transcorneal electrical stimulation - TI-TES), dostarczając do siatkówki dwa słabe sygnały elektryczne o częstotliwości bliskiej 2000 Hz i napięciu 0,2 V.

Sygnały te stają się aktywne dopiero w precyzyjnie określonym punkcie przecięcia, co pozwala na bezbolesne i bezpieczne celowanie w konkretne obszary mózgu bez konieczności przeprowadzania operacji chirurgicznych, która towarzyszy tradycyjnej głębokiej stymulacji mózgu. "Pomyśl o dwóch latarkach - każdy pojedynczy strumień światła jest słaby, ale gdy się nałożą, pojawi się jasny punkt, a ten jasny punkt może być utworzony daleko od samych latarek. Nasza soczewka kontaktowa robi to samo z dwoma nieszkodliwymi sygnałami elektrycznymi" - wyjaśnia prof. Jang-Ung Park z Uniwersytetu Yonsei, jeden z autorów badania.

Innowacyjne soczewki kontaktowe stymulują mózg poprzez nerw wzrokowy W. Park et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Jak dodaje ekspert nanoelektroniki, "mimo iż elektrody osadzone są na powierzchni oka, sygnały stają się aktywne dopiero tam, gdzie spotykają się na siatkówce głęboko w oku, delikatnie aktywując naturalne połączenia, które przenoszą sygnał do części mózgu związanych z nastrojem".

Skąd pomysł na elektrostymulację mózgu przez oko? Wynika on z faktu, że nerw wzrokowy łączy się bezpośrednio z docelowymi obszarami mózgu, do których zazwyczaj próbuje się dotrzeć za pomocą leków lub implantów. Oko okazuje się jednak znacznie łatwiej dostępną drogą. "Jako że pod względem anatomicznym oko jest częścią mózgu, zastanawialiśmy się, czy proste soczewki kontaktowe mogłyby służyć jako delikatny, nieinwazyjny portal do obwodów mózgu, które kontrolują nastrój" - dodał Jang-Ung Park.

Efekt zaskoczył naukowców. "Porównywalny z szeroko stosowanym lekiem antydepresyjnm"

Aby sprawdzić skuteczność nowej metody, naukowcy z Korei Południowej przeprowadzili 3-tygodniowe testy na myszach z wywołaną depresją. Gryzonie podzielono na 4 grupy: niedepresyjną grupę kontrolną, myszy z depresją pozostawione bez leczenia, myszy poddawane 30-minutowej codziennej stymulacji za pomocą soczewek oraz myszy otrzymujące fluoksetynę, czyli aktywny składnik Prozacu. Następnie analizowano ich zachowanie, zapisy elektrofizjologiczne mózgu oraz biomarkery we krwi i tkankach.

Wyniki okazały się zaskakująco dobre we wszystkich badanych kategoriach. U myszy noszących specjalne soczewki odnotowano wyraźną poprawę behawioralną - w nowym otoczeniu poruszały się o 76 proc. więcej i o 132 proc. więcej czasu spędzały w centralnej strefie klatki, zamiast trzymać się obrzeży, co jest typowe dla stanów depresyjnych. Wykazywały też znacznie większą chęć do interakcji z innymi osobnikami.

Schemat soczewki TI-TES - zasada stymulacji oka, droga do mózgu oraz ocena terapii depresji przez model ML W. Park et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Badania neurobiologiczne wykazały z kolei, że terapia przywróciła utracone połączenia między hipokampem a korą przedczołową, a także częściowo uregulowała poziom kluczowych chemicznych markerów depresji. Poziom kortykosteronu - hormonu o działaniu zbliżonym do kortyzolu - spadł o 48 proc., natomiast poziom serotoniny - nazywanej hormonem szczęścia - wzrósł o 47 proc. w porównaniu do grupy nietraktowanej żadną metodą. Poprawie uległa też wewnętrzna łączność i neuroplastyczność, a stany zapalne zostały zredukowane.

Sukces tego podejścia z wykorzystaniem neurotechnologii potwierdził zaawansowany model uczenia maszynowego sztucznej inteligencji, który na podstawie zebranych danych biologicznych i behawioralnych konsekwentnie przypisywał myszy leczone soczewkami do grupy zdrowych gryzoni kontrolnych, a nie do zwierząt z objawami depresji. "Uderzyło nas to, że poprawa pojawiła się jednocześnie w zachowaniu, aktywności mózgu i biologii oraz że efekt był porównywalny z szeroko stosowanym lekiem antydepresyjnym" - tłumaczy Jang-Ung Park.

Soczewki kontaktowe będą mogły pomóc pacjentom z depresją i lękami

Mimo ogromnego potencjału nowa technologia soczewek antydepresyjnych wymaga jeszcze wielu przygotowań, nim ewentualnie trafi na rynek i zacznie pomagać pacjentom. Wprawdzie badania na gryzoniach nie zawsze przekładają się bezpośrednio na ludzi, jednak w tym przypadku autorzy wiążą ze swoją metodą pewne nadzieje. Co dalej? Przeniesienie technologii TI-TES na ludzi wymaga pokonania istotnych barier praktycznych. Naukowcy muszą przede wszystkim stworzyć w pełni bezprzewodową wersję soczewek - integrującą zasilanie, sterowanie i monitoring bezpieczeństwa - która zapewni komfort podczas mrugania i ruchów oka.

Kluczowe będzie również opracowanie spersonalizowanych protokołów stymulacji, ponieważ różnice w anatomii oka czy składzie łez u poszczególnych pacjentów wpływają na dawkę i efektywność terapii. Ponadto długoterminowe stosowanie wymaga zbadania biokompatybilności i wpływu soczewek na zdrowie powierzchni oka, czego nie dało się w pełni ocenić w krótkich testach na myszach.

W kolejnych etapach zespół planuje testy na większych zwierzętach oraz badania kliniczne, a także rozszerzenie analiz neurofizjologicznych na osoby zdrowe. Koreańscy badacze chcą dokładniej zbadać reakcje konkretnych komórek siatkówki oraz przeanalizować aktywność fal mózgowych w 5 pasmach częstotliwości, co w przyszłości może pozwolić na wykorzystanie tej metody w leczeniu znacznie szerszego spektrum zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych.

"Wierzymy, że to ubieralne, wolne od leków podejście daje ogromne nadzieje na zmianę sposobu leczenia depresji i innych schorzeń związanych z mózgiem, wliczając w to zaburzenia lękowe, uzależnienie od narkotyków i pogorszenie funkcji poznawczych" - dodaje prof. Park.

Źródła:

W. Park et al. Contact lens bioelectronic platform for non-invasive depression treatment with machine-learning-based evaluation. Cell Reports Physical Science (2026). DOI: 10.1016/j.xcrp.2026.103303 Cell Press. Contact lenses treat depression in mice as effectively as anti-depressant medication. EurekAlert! (2026).





