Jak możemy przeczytać w publikacji "A skin-permeable polymer for non-invasive transdermal insulin delivery" na łamach czasopisma "Nature", nowa formuła zadziałała u myszy i miniaturowych świń chorych na cukrzycę. Po nałożeniu żelu poziom cukru we krwi zwierząt spadł do normy w ciągu godziny lub dwóch i utrzymywał się w bezpiecznym zakresie nawet przez 12 godzin. To dokładnie tyle, ile w przypadku bazowej insuliny o przedłużonym działaniu, stosowanej między posiłkami i w nocy.

Pierwsze testy zakończone sukcesem

Sekret tkwi w konstrukcji samego polimeru, nazwanego przez badaczy OP. Reaguje on na zmianę pH skóry - jej powierzchnia jest lekko kwaśna (ok. 5), a głębsze warstwy mają pH neutralne (ok. 7). Na powierzchni polimer przyjmuje dodatni ładunek, który pozwala mu "przykleić się" do tłuszczów w naskórku, a następnie w głębszych warstwach traci ładunek i rozpuszcza się w tłuszczach, przenosząc cząsteczki insuliny przez barierę, której normalnie nie mogłyby pokonać.

Rozwiń

Żel, który może odmienić życie milionów

W badaniach laboratoryjnych żel przenikał przez wszystkie warstwy skóry i obniżał poziom glukozy w krwi zwierząt. U myszy efekt utrzymywał się przez pół doby, choć wymagał dużych dawek. Zdecydowanie lepsze wyniki uzyskano u miniaturowych świń, których skóra jest najbardziej zbliżona do ludzkiej - tam niższa dawka (ok. 7 jednostek na kg) wystarczyła, by przywrócić normalny poziom cukru, bez podrażnień ani stanów zapalnych.

Żel nie wykazuje toksyczności ani skutków ubocznych u zwierząt, ale zanim trafi do ludzi, musimy potwierdzić jego bezpieczeństwo i opracować optymalne dawkowanie

Jeśli technologia sprawdzi się u ludzi, mogłaby pomóc szczególnie osobom z lękiem przed igłami lub tym, którzy z powodu dyskomfortu zaniedbują codzienne iniekcje. Żel działa wolniej niż szybkie insuliny stosowane przed posiłkami, ale mógłby zastąpić nocne i międzyposiłkowe dawki bazowe, znacznie upraszczając terapię.

Eksperci spoza zespołu, jak dr Suchetan Pal z Indyjskiego Instytutu Technologii w Bhilai, określają rozwiązanie jako "mechanicznie eleganckie" i podkreślają jego potencjał. I choć jego zdaniem droga do wdrożenia będzie długa, bo wymaga badań przedklinicznych, zgody FDA i kilku etapów testów klinicznych, sam pomysł jest ekscytujący.

Co więcej, zespół prof. Shena już pracuje nad adaptacją polimeru OP do przenoszenia innych białkowych leków, m.in. analogów GLP-1, jak popularny semaglutyd (Ozempic). Jeśli metoda okaże się uniwersalna, może zrewolucjonizować sposób dostarczania wielu terapii biologicznych, eliminując konieczność iniekcji.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press