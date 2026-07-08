Kryzys męskiej płodności? Badanie wykazało spadek testosteronu o 54 proc.

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Jak informuje w swojej ekskluzywnej publikacji The Guardian, powołując się na najnowszą analizę zaprezentowaną podczas dorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), średni poziom testosteronu u mężczyzn obniżył się o ponad połowę w ciągu ostatnich pięciu dekad. Zdaniem autorów badań nie jest to przypadkowe zjawisko, lecz długotrwały trend, który może być kolejnym sygnałem pogarszającego się zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn.

Mężczyzna w niebieskich jeansach i koszuli zasłaniający krocze dłońmi
Testosteron spada z roku na rok. Naukowcy wskazują możliwe przyczyny123RF/PICSEL

Naukowcy przeanalizowali wyniki sześciu badań prowadzonych w latach 1972-2019 w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Finlandii i Danii, które objęły łącznie blisko 120 tys. uczestników. We wszystkich zaobserwowano spadek poziomu testosteronu, po połączeniu danych okazało się, że średnie stężenie hormonu zmniejszyło się o 54 proc., a największe tempo zmian odnotowano po 2000 roku.

To nie tylko problem płodności

Testosteron odpowiada nie tylko za produkcję plemników i popęd seksualny. Wpływa również na masę mięśniową, gęstość kości, metabolizm, poziom energii oraz samopoczucie. Dlatego jego przewlekły spadek może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza kwestie związane z rozrodem.

Warto też dodać, że nie jest to pierwsza publikacja tego zespołu poświęcona męskiej płodności. Wcześniej naukowcy informowali o wyraźnym spadku liczby plemników u mężczyzn na całym świecie. Nowe wyniki dostarczają kolejnych argumentów wskazujących, że zmiany dotyczą nie tylko jakości nasienia, ale także gospodarki hormonalnej.

Uważam, że stoimy w obliczu poważnego kryzysu zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn, któremu obecnie nie poświęca się wystarczającej uwagi
powiedział prof. Hagai Levine z Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine.

Niepokojący trend obserwowany od lat

Autorzy badania zwracają uwagę, że za obserwowany trend częściowo odpowiadają rosnące wskaźniki otyłości i zaburzeń metabolicznych, ale związek między testosteronem a stanem zdrowia jest złożony. Nadmierna masa ciała sprzyja przekształcaniu testosteronu w estrogen, dlatego otyłość pozostaje jednym z najważniejszych czynników ryzyka jego niedoboru.

Ale nie tłumaczy ona wszystkich przypadków, prof. Levine szacuje, że otyłość i zespół metaboliczny mogą odpowiadać za około jedną czwartą do połowy obserwowanego spadku. Pozostała część może wynikać z innych, wciąż badanych przyczyn, jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną obecne w wielu produktach codziennego użytku, zmiany klimatu i współczesny styl życia.

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Karolina Majchrzak

Eksperci ostrzegają przed samoleczeniem

Wraz z rosnącym zainteresowaniem problemem coraz popularniejsze stają się preparaty zawierające testosteron, reklamowane zwłaszcza w mediach społecznościowych. Specjaliści przypominają jednak, że takie leczenie nie jest obojętne dla organizmu.

Rozwiązaniem promowanym w mediach społecznościowych jest podawanie testosteronu. Problem polega na tym, że jeśli podamy mężczyźnie testosteron, wyłączymy produkcję jego plemników. Wielokrotnie widziałem to u swoich pacjentów
ostrzegł prof. Allan Pacey, androlog z Uniwersytetu w Manchesterze.

Zdaniem naukowców potrzebne są kolejne badania, które pozwolą dokładniej określić, jakie czynniki odpowiadają za obserwowany od kilkudziesięciu lat spadek poziomu testosteronu. Już dziś jednak wyniki analizy wskazują, że zmiany zachodzące w męskim zdrowiu reprodukcyjnym mogą mieć znacznie szerszy charakter, niż sądzono jeszcze kilka lat temu.

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