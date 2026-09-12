Nowa terapia jest obecnie sprawdzana w pierwszym badaniu klinicznym z udziałem ludzi. To badanie fazy 1, a więc jego głównym celem jest ocena bezpieczeństwa oraz określenie odpowiedniej dawki światła. UCI Health jest jednym z dwóch ośrodków onkologicznych w Stanach Zjednoczonych, które testują tę metodę.

Problemem są guzy otaczające naczynia

W przypadku niemal połowy pacjentów rak trzustki jest wykrywany na etapie, gdy pozostaje zlokalizowany i nie dał jeszcze przerzutów. Mimo to około dwóch trzecich tych chorych nie kwalifikuje się do operacji. Powodem jest najczęściej naciekanie lub otaczanie przez guz dużych tętnic doprowadzających krew do narządów jamy brzusznej.

W takich przypadkach próba chirurgicznego usunięcia nowotworu mogłaby doprowadzić do poważnego uszkodzenia naczyń. W efekcie pacjent, mimo że nie ma przerzutów, może znaleźć się w sytuacji, w której radykalna operacja nie jest możliwa. Badacze z UCI Health chcą wykorzystać terapię fotodynamiczną ukierunkowaną na naczynia (VTP), aby zmienić tę sytuację.

Procedura wprowadzenia światłowodu do naczyń krwionośnych UCI Health domena publiczna

Lek aktywowany przez laser

Procedura rozpoczyna się od podania pacjentowi światłoczułego leku, a konkretniej padeliporfiny. Następnie lekarze wprowadzają do odpowiedniego naczynia cewnik z balonem i znajdującym się w jego wnętrzu światłowodem emitującym światło lasera.

Po aktywacji padeliporfiny dochodzi do reakcji fotochemicznej w obrębie naczynia. Zniszczeniu ulega sieć naczyń krwionośnych zaopatrujących guz, a w konsekwencji również sama tkanka nowotworowa. W badaniu stosowane są różne dawki światła, aby ustalić, która z nich zapewnia najlepszy efekt przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Samo naświetlanie trwa łącznie 10 minut i jest podzielone na dwa pięciominutowe etapy. Po zabiegu lekarze czekają około dwóch tygodni, zanim usuną pozostałą tkankę guza chirurgicznie.

Gdy naczynia zostaną uwolnione od guza, pacjenci mogą przejść operację, która może uratować im życie

Pierwsze wyniki są obiecujące

Dotychczas terapię z wykorzystaniem padeliporfiny zastosowano u sześciu pacjentów. U czterech z nich pozostałą tkankę nowotworową udało się następnie usunąć chirurgicznie. U trzech z tych czterech osób na marginesach chirurgicznych nie stwierdzono komórek nowotworowych.

To właśnie ten rezultat zwrócił uwagę badaczy. Nie oznacza jednak jeszcze, że metoda jest skutecznym leczeniem raka trzustki. Dane pochodzą z bardzo małej grupy pacjentów, a badanie znajduje się dopiero w fazie 1. Potrzebne będą znacznie większe badania, które pozwolą ocenić zarówno bezpieczeństwo, jak i rzeczywistą skuteczność terapii.

Metoda ma również nietypowe ograniczenie. Padeliporfina jest substancją światłoczułą, dlatego po jej podaniu pacjenci muszą przez trzy dni przebywać w ciemności. Ekspozycja na światło mogłaby spowodować uszkodzenia innych tkanek, w tym skóry. Właśnie dlatego obecnie terapia jest stosowana jedynie na ograniczonym obszarze.