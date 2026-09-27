Łatwo dostępna i zdrowa. Naukowcy: Ta dieta wydłuża życie

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Nie tylko dieta śródziemnomorska, ale i tradycyjna dieta nordycka może zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych, podkreślają naukowcy. Jest ona przy tym bardzo podobna do diety śródziemnomorskiej, ale bazuje na produktach typowych dla Europy północnej.

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Ręka nakłada widelcem sałatkę z sałaty, pomidorów i papryki, obok talerze z warzywami i lekkimi daniami.
Co jeść, by jak najdłużej zachować zdrowie?123RF/PICSEL

Nie tylko kuchnia śródziemnomorska. Dieta nordycka też korzystnie wpływa na zdrowie

Dieta nordycka bywa określana "dietą śródziemnomorską Północy", ponieważ kolejne badania udowadniają, że ma ona znaczące korzyści dla zdrowia. Podobnie jak dieta śródziemnomorska, klasyczna dieta nordycka bazuje na pełnoziarnistych produktach i zdrowych tłuszczach.

W nowej publikacji na łamach "The Conversation" naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus przytaczają analizy, które świadczą o tym, iż odpowiednio skomponowane posiłki z lokalnych składników mogą sprzyjać zdrowiu.

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Wskazano m.in. na badanie, w którym 57 053 Duńczyków obserwowano przez 12 lat. Wyniki pokazały, że mężczyźni najbardziej trzymający się nordyckiego modelu żywienia mieli o 36 proc. niższe ryzyko zgonu niż ci, których dieta najmniej go przypominała.

Inne badania wiążą ten sposób odżywiania się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia i udaru.

Natomiast w trwającym 12 miesięcy badaniu przeprowadzonym przez naukowców ze Szwecji wykazano konkretne zależności. Przejście m.in. z białego pieczywa i makaronu na owsiankę i chleb żytni, z masła na olej rzepakowy oraz zwiększenie spożycia warzyw, owoców i tłustych ryb wiązało się z poprawą poziomów cukru i cholesterolu, jak również ze zmniejszeniem problemów z wątrobą oraz ograniczeniem stanu zapalnego w organizmie.

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Przepis na zdrowie. Pełne ziarna, tłuste ryby, warzywa i owoce

Badacze z Uniwersytetu w Aarhus podkreślają na łamach "The Conversation, otwiera się w nowym oknie", że nie chodzi o to, by drastycznie zmieniać jadłospis, wprowadzając tzw. superfoods i egzotyczne potrawy.

Wystarczy lekka zmiana nawyków - regularne wybieranie prostych, lokalnych i mało przetworzonych produktów.

Autorzy badań sugerują m.in. odrzucenie oczyszczonych zbóż, by zamiast tego wybrać produkty pełnoziarniste, a także częściej decydować się na jedzenie tłustych ryb, a także zwiększenie ilości warzyw i strączków w potrawach.

Najważniejsze elementy diety nordyckiej

Lista produktów zalecanych w diecie nordyckiej jest prosta i łatwiej dostępna również w Polsce:

  • pełne ziarna, przede wszystkim żyto i owies,
  • tłuste ryby: śledź, łosoś, makrela,
  • warzywa korzeniowe i kapustne,
  • jabłka, gruszki oraz owoce jagodowe,
  • rośliny strączkowe,
  • umiarkowana ilość nabiału,
  • zdrowe oleje roślinne zamiast masła.

Ważne jest zmniejszenie ilości cukru, tłuszczów nasyconych, czerwonego mięsa i wysoko przetworzonej żywności w diecie.

- Ostatecznie jednak najzdrowsza dieta nie opiera się na perfekcji, lecz na konsekwentnych, zrównoważonych wyborach, które można dostosować do codziennego życia - podsumowują badacze.

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