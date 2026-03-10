Naukowcy wykazali, że zastosowanie komórek macierzystych pochodzących z łożyska matki na odsłonięty rdzeń kręgowy dziecka w trakcie operacji prenatalnej jest bezpieczne i znacząco poprawia mobilność oraz jakość życia. Eksperymentalna terapia objęła sześcioro nienarodzonych dzieci w 24-25. tygodniu ciąży, u których zdiagnozowano otwartą postać rozszczepu kręgosłupa.

Bezpieczna i skuteczna metoda

Po urodzeniu badania MRI potwierdziły odwrócenie przepukliny mózgu - wady mózgu związanej z rozszczepem kręgosłupa - u wszystkich dzieci. Kierująca badaniem dr Diana Farmer podkreśliła, że komórki macierzyste nie wywoływały nowotworów ani problemów z gojeniem ran, a jednocześnie wspomagały odwrócenie wad anatomicznych:

Jeśli pozwoli to większej liczbie dzieci chodzić, terapia ta może stać się standardem leczenia przed narodzinami.

Przełom w chirurgii prenatalnej

Kate Steele, szefowa brytyjskiej organizacji Shine, oceniła wyniki jako bardzo obiecujące: "Chirurgiczna naprawa płodowa już teraz poprawia życie dzieci, a dodanie terapii komórkami macierzystymi do tych ugruntowanych technik chirurgicznych może pewnego dnia jeszcze bardziej poprawić wyniki leczenia dzieci z rozszczepem kręgosłupa".

Komentarz do badań opublikowany w The Lancet przez dr Magdalenę Sanz Cortes, ekspertkę medycyny płodowej z Teksasu, podkreśla zaś, że jeśli dalsze badania potwierdzą skuteczność terapii, może to otworzyć nową erę chirurgii prenatalnej, pozwalając poprawiać lub odwracać uszkodzenia neurologiczne w rozszczepie kręgosłupa jeszcze przed narodzinami.

