Lek przeciwnowotworowy skutecznie uderza w ukryty rezerwuar wirusa

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Naukowcy z Emory University wykonali kolejny krok w kierunku opracowania terapii, która pozwoliłaby skuteczniej eliminować komórki zakażone HIV. W badaniu na makakach wykazali, że wenetoklaks, lek stosowany obecnie w leczeniu niektórych nowotworów, w połączeniu z terapią antyretrowirusową może ograniczać rezerwuar wirusa.

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Ręka w niebieskiej rękawiczce trzyma probówkę z napisem HIV Test nad kolorowymi probówkami w laboratorium.
Jednym z największych problemów w leczeniu HIV jest tzw. rezerwuar wirusa123RF/PICSEL

Jednym z największych problemów w leczeniu HIV jest tzw. rezerwuar wirusa. Terapia antyretrowirusowa może skutecznie zahamować namnażanie HIV, ale część zakażonych komórek pozostaje w organizmie w stanie utajenia. Jeśli leczenie zostanie przerwane, wirus może ponownie zacząć się namnażać. Badacze z Emory skupili się na białku Bcl-2, które odgrywa istotną rolę w regulowaniu przeżycia komórek - okazuje się, że mechanizm ten pomaga również przetrwać części komórek tworzących rezerwuar HIV.

Eliminacja rezerwuaru jest priorytetem

Naukowcy postanowili więc sprawdzić, czy zablokowanie Bcl-2 za pomocą wenetoklaksu może sprawić, że zakażone komórki staną się bardziej podatne na eliminację. Doświadczenie przeprowadzono na makakach rezus zakażonych SIV, czyli małpim wirusem niedoboru odporności. Po 14 dniach od zakażenia zwierzęta otrzymywały terapię antyretrowirusową albo połączenie ART z wenetoklaksem.

W grupie otrzymującej oba leki liczba zakażonych limfocytów T CD4+ spadała szybciej niż u zwierząt leczonych wyłącznie ART. Jeszcze ciekawszy okazał się efekt obserwowany po zakończeniu podawania wenetoklaksu. Poziom zakażonych komórek pozostawał niższy u leczonych nim zwierząt przez kolejne miesiące, mimo że nadal otrzymywały terapię antyretrowirusową.

Eliminacja rezerwuaru wirusa jest priorytetem w dążeniu do opracowania metody wyleczenia HIV
powiedział Mirko Paiardini, główny autor badania.

Tylko 10 dni leczenia

Jak podkreślił, mimo wielu wcześniejszych prób nie udało się dotąd opracować strategii terapeutycznej pozwalającej wyeliminować rezerwuar. Jego zdaniem nowe wyniki są jednak obiecujące, ponieważ badacze wykorzystują lek, który został już zatwierdzony do stosowania u ludzi.

Nasze badanie daje nadzieję na przyspieszenie prac nad terapią dzięki wykorzystaniu już zatwierdzonego leku
zaznaczył Paiardini.

Tomas Raul Wiche Salinas, pierwszy autor publikacji, zwrócił uwagę, że celem jest nie tylko zahamowanie namnażania HIV, ale przede wszystkim eliminowanie zakażonych komórek, zanim staną się częścią długowiecznego rezerwuaru, a także zapobieganie ponownemu pojawieniu się wirusa po przerwaniu leczenia.

Wyniki są interesujące również dlatego, że wenetoklaks podawano zwierzętom stosunkowo krótko, bo przez zaledwie 10 dni. Naukowcy prowadzą już kolejne badania, w których sprawdzają, czy dłuższe stosowanie leku pozwoli uzyskać silniejszy efekt. Chcą również ustalić, dlaczego część zakażonych komórek pozostaje przy życiu pomimo zablokowania Bcl-2.

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