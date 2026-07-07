W opisie przypadku opublikowanym w lipcowym numerze czasopisma "Emerging Infectious Diseases" możemy przeczytać, że mężczyzna został ukąszony przez niezidentyfikowanego owada w dolną powiekę lewego oka. Początkowo w tym miejscu pojawił się ból, obrzęk i niewielki wyciek z rany, ale objawy szybko ustąpiły.

Po sześciu tygodniach dermatolog zauważył jednak w tym samym miejscu twardy niebolesny guzek o średnicy około ośmiu milimetrów. Rezonans magnetyczny wykazał dobrze odgraniczoną zmianę torbielowatą, dlatego lekarze podejrzewali gradówkę, czyli częstą łagodną zmianę powieki spowodowaną zatkaniem gruczołu łojowego.

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Zaczęło się od ukąszenia owada. Zaskakujący wynik badań

Zmiana nie chciała jednak zniknąć sama, dlatego po pięciu miesiącach zapadła decyzja o jej usunięciu. Dopiero analiza laboratoryjna wykazała, że wewnątrz zmiany znajdował się nicień z rodzaju Dirofilaria - aby ustalić jego gatunek, naukowcy wykonali badania histopatologiczne oraz analizę DNA z wykorzystaniem kilku niezależnych metod molekularnych.

Wszystkie testy potwierdziły, że pasożytem był Dirofilaria repens, gatunek występujący przede wszystkim w Europie, Azji i Afryce. Na szczęście po zabiegu pacjent nie wymagał dodatkowego leczenia i sześć miesięcy później wciąż pozostawał całkowicie bezobjawowy. "Nasze wyniki potwierdzają, że do identyfikacji zakażeń nicieniami konieczne jest łączenie badań molekularnych z oceną histopatologiczną" - podkreślają autorzy publikacji.

Pierwszy taki przypadek w USA

Dirofilarioza jest groźną chorobą pasożytniczą przenoszoną przez komary, naturalnymi żywicielami pasożyta są przede wszystkim psy, koty i niektóre dzikie ssaki. Człowiek zakaża się przypadkowo i zazwyczaj nie dochodzi u niego do pełnego rozwoju pasożyta. A jeśli połączymy to z informacją, że dirofilarioza powieki bardzo często przypomina inne schorzenia - może wyglądać jak gradówka, łagodna torbiel, a nawet guz nowotworowy - to w wielu przypadkach prawidłowe rozpoznanie możliwe jest dopiero po chirurgicznym usunięciu zmiany i przeprowadzeniu szczegółowych badań.

Autorzy publikacji apelują więc, by lekarze zaczęli brać pod uwagę rzadkie zakażenia pasożytnicze, zwłaszcza gdy zmiany skórne lub okulistyczne utrzymują się przez dłuższy czas. Szczególnie teraz, kiedy na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie - w Ameryce Północnej zakażenia ludzi wywołują zwykle inne gatunki nicieni z rodzaju Dirofilaria, a D. repens nie był dotąd potwierdzony u ludzi w Stanach Zjednoczonych.

Pacjent nie podróżował jednak w ostatnim czasie poza kraj, więc naukowcy przypuszczają, że do zakażenia doszło lokalnie. Jedną z możliwych przyczyn może być rosnąca liczebność komarów z rodzaju Aedes w południowej Kalifornii, choć obecnie brakuje danych pozwalających jednoznacznie wskazać źródło pasożyta.