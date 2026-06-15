Impulsem do zwrócenia uwagi na problem są przypadki pacjentów trafiających do szpitali po pozornie niegroźnych upadkach. W praktyce klinicznej oznacza to często złożone złamania kości piszczelowej, zwichnięcia stawów kolanowych i skokowych oraz rozległe uszkodzenia tkanek miękkich, w tym skóry i mięśni. W wielu przypadkach dochodzi do złamań otwartych wymagających pilnych operacji, rekonstrukcji chirurgicznej oraz przeszczepów.

Specjaliści wskazują, że charakter tych urazów różni się od typowych obrażeń znanych z klasycznej jazdy rowerowej. E-rowery są wyraźnie cięższe - często ważą około 30 kilogramów i szybciej przyspieszają, co zmienia dynamikę wypadków. W sytuacji utraty kontroli pojazd może przygnieść kończynę lub zablokować ją między podłożem a ramą, generując siły skrętne i miażdżące. W efekcie część obrażeń przypomina urazy spotykane raczej w wypadkach motocyklowych niż rowerowych.

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Coraz więcej wypadków na e-rowerach

Skala zjawiska rośnie wraz z popularnością e-rowerów jako środka transportu miejskiego. Systemy współdzielone rozwijają się dynamicznie na całym świecie, co przekłada się na wzrost liczby użytkowników, a tym samym także liczby wypadków.

Dane z Londynu wskazują, że użytkownicy takich pojazdów odpowiadają już za około 20 proc. poważnych urazów rowerowych, podczas gdy jeszcze dekadę temu było to marginalne zjawisko. Z kolei analiza niemal 14 tys. przypadków w Stanach Zjednoczonych wykazała podwojenie liczby obrażeń związanych z e-rowerami w ciągu jednego roku.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że większość przejazdów kończy się bezpiecznie, a ryzyko poważnych obrażeń pozostaje stosunkowo niskie w przeliczeniu na pojedynczą podróż. Problem pojawia się jednak w skali populacyjnej, przy milionach przejazdów rocznie nawet niewielki odsetek wypadków generuje znaczną liczbę ciężkich urazów wymagających hospitalizacji.

Długotrwałe leczenie

Analizy wskazują, że kluczowe znaczenie mają okoliczności wypadku. Do najważniejszych czynników ryzyka należą brak doświadczenia w prowadzeniu e-roweru, nadmierna prędkość niedostosowana do warunków, jazda po alkoholu oraz kolizje z pojazdami mechanicznymi - jednocześnie wiele poważnych zdarzeń ma jednak miejsce bez udziału innych uczestników ruchu.

A leczenie takich urazów jest złożone i długotrwałe. O ile lżejsze uszkodzenia tkanek miękkich mogą być leczone zachowawczo, to złamania wymagają często interwencji chirurgicznej z użyciem implantów stabilizujących oraz rekonstrukcji tkanek. Proces rehabilitacji trwa miesiące, a pełny powrót do sprawności niekiedy lata. U części pacjentów utrzymują się przewlekłe dolegliwości bólowe, ograniczenia ruchomości lub trwałe deficyty funkcjonalne.

Dlatego, choć określenie "Lime bike leg" ma charakter nieformalny, eksperci podkreślają, że opisuje realny i coraz częściej obserwowany problem kliniczny, na który należy zwrócić uwagę, m.in. w ramach działań profilaktycznych na poziomie systemowym.

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