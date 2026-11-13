Badacze z Uniwersytetu Florydy i współpracujących ośrodków przeanalizowali dane z dwóch amerykańskich baz ubezpieczeniowych, tj. Merative MarketScan oraz Medicaid. Łącznie uwzględnili 224 870 ciąż u kobiet w wieku od 12 do 55 lat. Wśród nich 218 234 dotyczyły pacjentek leczonych z powodu infekcji dróg oddechowych, a 6636 kobiet z trądzikiem.

Naukowcy porównali pacjentki, które w pierwszym trymestrze otrzymały doksycyklinę, z kobietami leczonymi innymi antybiotykami. W przypadku infekcji dróg oddechowych były to amoksycylina i antybiotyki makrolidowe, natomiast przy trądziku klindamycyna stosowana miejscowo. Takie podejście pozwoliło porównać osoby leczone z podobnych powodów, ograniczając wpływ samej choroby na uzyskane wyniki.

Doksycyklina a inne antybiotyki

Wyniki wskazały na wyższe ryzyko utraty ciąży wśród kobiet przyjmujących doksycyklinę. W porównaniu z amoksycyliną było ono większe o 54 proc. w jednej bazie danych i o 40 proc. w drugiej. Podobną zależność zaobserwowano przy porównaniu z makrolidami, ryzyko wzrastało odpowiednio o 39 i 36 proc.

W grupie kobiet leczonych z powodu trądziku stosowanie doksycykliny wiązało się z 49-procentowym wzrostem ryzyka w porównaniu z miejscową klindamycyną w danych komercyjnych. W bazie Medicaid różnica nie była jednak istotna statystycznie. Autorzy zaznaczają, że w tej analizie uwzględniono mniej pacjentek.

W porównaniach, w których uzyskano istotne statystycznie wyniki, różnica bezwzględnego ryzyka wynosiła od 7 do 11 punktów procentowych. Oznacza to, że obserwowana częstość utraty ciąży była w grupie przyjmującej doksycyklinę wyższa o 7 do 11 przypadków na każde 100 ciąż niż w grupach otrzymujących porównywane antybiotyki.

Antybiotyk powoduje poronienia? To nie takie proste

Badanie miało charakter retrospektywny i obserwacyjny. Nie pozwala więc stwierdzić, że to doksycyklina bezpośrednio doprowadziła do utraty ciąży. Naukowcy nie mogli całkowicie wykluczyć wpływu innych czynników, jak ciężkość infekcji, ani potwierdzić, że każda kobieta, która wykupiła lek, rzeczywiście go przyjmowała. Analiza obejmowała poronienia przed 20. tygodniem oraz martwe urodzenia, ale nie oceniała ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których ciąże zakończyły się porodem.

Mechanizm potencjalnego działania leku pozostaje niejasny. Badania na zwierzętach sugerują, że doksycyklina może wpływać na wczesny rozwój łożyska, ale nie potwierdzono, czy podobny proces zachodzi u ludzi. Autorzy podkreślają, że wyniki powinny być brane pod uwagę przy wyborze antybiotyku u kobiet w wieku rozrodczym, szczególnie jeśli mogą być we wczesnej, jeszcze nierozpoznanej ciąży.

Nie oznacza to, że doksycyklinę należy bezwzględnie wykluczyć z leczenia. W przypadku poważnych zakażeń korzyści z jej zastosowania mogą przeważać nad potencjalnym ryzykiem. Przy łagodniejszych schorzeniach warto natomiast rozważyć dostępne alternatywy. Badanie opublikowano 10 listopada 2026 r. w "Annals of Internal Medicine".