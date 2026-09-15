Liczby się nie zgadzają. COVID-19 zabił najpewniej dwa razy więcej osób

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Pandemia COVID-19 mogła pochłonąć znacznie więcej ofiar, niż wynikało z oficjalnych statystyk. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące wszystkich zgonów w 134 krajach i doszli do niepokojącego wniosku, że w wielu państwach rzeczywista liczba ofiar koronawirusa była ponad dwukrotnie wyższa od tej raportowanej przez władze.

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Ręka w niebieskiej rękawiczce trzyma probówkę z krwią z etykietą COVID-19 obok testu z wynikiem pozytywnym
Pandemia pochłonęła miliony ofiar więcej niż raportowano. Naukowcy obnażają skalę zaniżania statystyk123RF/PICSEL

Moses Shayo i Ariel Karlinsky zestawili dane o całkowitej liczbie zgonów z lat poprzedzających pandemię oraz okresu 2020-2021, a następnie porównali je z oficjalnymi komunikatami rządów dotyczącymi ofiar COVID-19.

Oficjalne statystyki nie pokazują całej prawdy

Władze 134 analizowanych państw oficjalnie przypisały koronawirusowi około 5,08 mln zgonów, a z analizy danych wynika, że liczba związanych z pandemią śmierci mogła sięgać około 12,47 mln. Oznaczałoby to, że w statystykach zabrakło ponad 6 mln przypadków.

Badacze w związku z tym szacują, że od 45 do 55 proc. analizowanych państw zaniżało liczbę ofiar, a w 62 krajach, w których wykryto niedoszacowanie, nie uwzględniono średnio około 14,5 proc. oczekiwanych zgonów związanych z COVID-19.

Naukowcy podkreślają jednak, że nie każdy brak w statystykach musiał być wynikiem świadomej manipulacji, ponieważ w wielu państwach system ochrony zdrowia nie był przygotowany na gwałtowny wzrost liczby zgonów i problemem był również ograniczony dostęp do diagnostyki, szpitali i personelu.

Nie zawsze chodziło o celowe ukrywanie ofiar

Po uwzględnieniu tych czynników pojawiła się jednak niepokojąca zależność - największe rozbieżności występowały w państwach, w których władza wykonawcza podlegała słabszej kontroli, a społeczeństwo miało mniejszy dostęp do informacji. Autorzy określają takie mechanizmy mianem "autokracji informacyjnej" i ich zdaniem silniejsze instytucjonalne mechanizmy kontroli władzy oraz lepiej poinformowane społeczeństwo wiązały się z bardziej wiarygodnym raportowaniem.

Badanie wskazuje również na inną interesującą zależność. Zaniżanie liczby ofiar było częstsze w państwach, które przeprowadzały wybory w czasie pandemii. Może to sugerować, że politycy mieli dodatkową motywację, aby przedstawiać sytuację w korzystniejszym świetle. Badacze podkreślają jednak, że ich analiza nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowego i część rozbieżności mogła wynikać z błędów administracyjnych lub ostrożnego przypisywania zgonów COVID-19.

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