Lubisz gorącą kawę lub herbatę? Naukowcy ostrzegają przed ryzykiem raka

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Picie bardzo gorącej kawy, herbaty i innych napojów może zwiększać ryzyko raka przełyku. Nowe brytyjskie badanie obejmujące dane niemal miliona osób wskazuje, że u ludzi preferujących napoje "bardzo gorące" ryzyko rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku było około trzykrotnie wyższe niż u osób pijących je ciepłe.

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Pomarańczowy kubek z gorącą herbatą, z parą unoszącą się nad napojem, na marmurowym blacie.
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Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przeanalizowali dane 977 282 kobiet i mężczyzn w średnim wieku, a wyniki opublikowali na łamach "International Journal of Cancer". Zaobserwowali, że wraz ze wzrostem temperatury spożywanych napojów rosło ryzyko raka płaskonabłonkowego przełyku, znaczenie miała również ilość - częste picie gorących napojów także wiązało się ze wzrostem ryzyka.

Gorące napoje na cenzurowanym?

Nie chodzi przy tym o samą kawę czy herbatę, kluczowa okazuje się temperatura napoju, a możliwe wyjaśnienie jest stosunkowo proste. Regularny kontakt z bardzo gorącym płynem może powodować termiczne uszkodzenia komórek wyściełających przełyk. Powtarzające się uszkodzenia i związana z nimi konieczność regeneracji tkanek mogą sprzyjać procesom prowadzącym do rozwoju nowotworu.

Międzynarodowe badania od pewnego czasu pokazują, że picie napojów takich jak mate w bardzo wysokiej temperaturze, co jest typowe w Ameryce Południowej, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niektórych nowotworów przełyku
wyjaśnia dr Keren Papier z Oxford Population Health, kierująca badaniem.

Dotychczas nie było jasne, czy podobna zależność występuje również w populacjach zachodnich, gdzie powszechnie pije się gorącą kawę i herbatę. Nowe badanie jest największą dotąd analizą tego zagadnienia przeprowadzoną w Wielkiej Brytanii.

Jak gorący napój to za gorący napój?

Za "bardzo gorące" uznaje się napoje o temperaturze około 65°C lub wyższej. Tymczasem świeżo zagotowana woda ma 100°C, a po nalaniu do filiżanki jej temperatura może nadal wynosić około 90-95°C. Dodanie mleka obniża temperaturę, ale nie zawsze na tyle, aby napój od razu nadawał się do komfortowego picia.

Dlatego najprostsze zalecenie brzmi - nie pić napoju, kiedy jest jeszcze parzący. Cancer Research UK zwraca uwagę, że trudno wskazać jedną konkretną liczbę minut, które należy odczekać. Lepiej poczekać do momentu, w którym kawę lub herbatę można wypić komfortowo.

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Ryzyko rośnie, ale nadal pozostaje niewielkie

Wyniki nie oznaczają, że osoby pijące bardzo gorącą kawę lub herbatę prawdopodobnie zachorują na raka. Rak płaskonabłonkowy przełyku jest w Wielkiej Brytanii stosunkowo rzadki, a ryzyko zachorowania na niego w ciągu całego życia wynosi około 1 proc. Nawet trzykrotny wzrost ryzyka względnego trzeba więc rozpatrywać w kontekście niewielkiego ryzyka wyjściowego.

Naukowcy szacują jednak, że rezygnacja z picia bardzo gorących napojów mogłaby zapobiec około jednemu lub dwóm na każde 10 przypadków raka przełyku. Temperatura napojów jest przy tym tylko jednym z czynników. Znacznie ważniejsze dla profilaktyki pozostają palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Cancer Research UK podkreśla, że niepalenie i ograniczenie alkoholu to najważniejsze sposoby zmniejszenia ryzyka tego nowotworu.

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