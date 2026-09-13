Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przeanalizowali dane 977 282 kobiet i mężczyzn w średnim wieku, a wyniki opublikowali na łamach "International Journal of Cancer". Zaobserwowali, że wraz ze wzrostem temperatury spożywanych napojów rosło ryzyko raka płaskonabłonkowego przełyku, znaczenie miała również ilość - częste picie gorących napojów także wiązało się ze wzrostem ryzyka.

Gorące napoje na cenzurowanym?

Nie chodzi przy tym o samą kawę czy herbatę, kluczowa okazuje się temperatura napoju, a możliwe wyjaśnienie jest stosunkowo proste. Regularny kontakt z bardzo gorącym płynem może powodować termiczne uszkodzenia komórek wyściełających przełyk. Powtarzające się uszkodzenia i związana z nimi konieczność regeneracji tkanek mogą sprzyjać procesom prowadzącym do rozwoju nowotworu.

Międzynarodowe badania od pewnego czasu pokazują, że picie napojów takich jak mate w bardzo wysokiej temperaturze, co jest typowe w Ameryce Południowej, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niektórych nowotworów przełyku

Dotychczas nie było jasne, czy podobna zależność występuje również w populacjach zachodnich, gdzie powszechnie pije się gorącą kawę i herbatę. Nowe badanie jest największą dotąd analizą tego zagadnienia przeprowadzoną w Wielkiej Brytanii.

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Jak gorący napój to za gorący napój?

Za "bardzo gorące" uznaje się napoje o temperaturze około 65°C lub wyższej. Tymczasem świeżo zagotowana woda ma 100°C, a po nalaniu do filiżanki jej temperatura może nadal wynosić około 90-95°C. Dodanie mleka obniża temperaturę, ale nie zawsze na tyle, aby napój od razu nadawał się do komfortowego picia.

Dlatego najprostsze zalecenie brzmi - nie pić napoju, kiedy jest jeszcze parzący. Cancer Research UK zwraca uwagę, że trudno wskazać jedną konkretną liczbę minut, które należy odczekać. Lepiej poczekać do momentu, w którym kawę lub herbatę można wypić komfortowo.

Ryzyko rośnie, ale nadal pozostaje niewielkie

Wyniki nie oznaczają, że osoby pijące bardzo gorącą kawę lub herbatę prawdopodobnie zachorują na raka. Rak płaskonabłonkowy przełyku jest w Wielkiej Brytanii stosunkowo rzadki, a ryzyko zachorowania na niego w ciągu całego życia wynosi około 1 proc. Nawet trzykrotny wzrost ryzyka względnego trzeba więc rozpatrywać w kontekście niewielkiego ryzyka wyjściowego.

Naukowcy szacują jednak, że rezygnacja z picia bardzo gorących napojów mogłaby zapobiec około jednemu lub dwóm na każde 10 przypadków raka przełyku. Temperatura napojów jest przy tym tylko jednym z czynników. Znacznie ważniejsze dla profilaktyki pozostają palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Cancer Research UK podkreśla, że niepalenie i ograniczenie alkoholu to najważniejsze sposoby zmniejszenia ryzyka tego nowotworu.