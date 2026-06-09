Badanie, określane jako Intercept-Lynch, ma sprawdzić, czy preparat oparty na technologii mRNA potrafi pobudzić układ odpornościowy do rozpoznawania i eliminowania komórek przedrakowych, zanim przekształcą się one w nowotwór złośliwy (badanie kliniczne fazy 1/2 łączy wczesne testy bezpieczeństwa ze wstępną oceną skuteczności). To zasadnicza zmiana podejścia, bo zamiast reagować na już rozwiniętą chorobę, naukowcy próbują zatrzymać proces nowotworzenia na bardzo wczesnym etapie.

Dziedziczne ryzyko i niewykryte przypadki

Zespół Lyncha występuje u ok. jednej na 300 osób, jednak większość nosicieli nie ma świadomości swojej choroby. Mutacje genów odpowiedzialnych za naprawę DNA prowadzą u tych pacjentów do kumulowania się błędów genetycznych, co znacząco zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów. W przypadku raka jelita grubego ryzyko w ciągu życia może sięgać nawet około 80 proc. Co istotne, chorzy często rozwijają więcej niż jeden nowotwór w różnych okresach życia, co dodatkowo komplikuje profilaktykę i leczenie.

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Jak działa szczepionka mRNA?

Badany preparat - oznaczony jako mRNA-4194 - ma działać poprzez "trenowanie" układu odpornościowego. Po podaniu szczepionki organizm otrzymuje instrukcję rozpoznawania charakterystycznych zmian związanych z mutacjami prowadzącymi do raka. Dzięki temu komórki odpornościowe mogą wcześniej wykryć nieprawidłowe komórki i zniszczyć je, zanim dojdzie do ich transformacji nowotworowej.

W pierwszym etapie badań naukowcy ocenią bezpieczeństwo preparatu, optymalną dawkę oraz siłę odpowiedzi immunologicznej. Kolejna faza, planowana na 2027 rok, obejmie szerszą grupę pacjentów w wielu ośrodkach w Wielkiej Brytanii (projekt jest wspierany przez Cancer Research UK).

Pierwszy krok do szerszej profilaktyki raka

Dla Moderny jest to pierwsze podejście do wykorzystania technologii mRNA w zapobieganiu nowotworom, a nie ich leczeniu. Jeśli koncepcja się potwierdzi, może otworzyć drogę do opracowania podobnych szczepionek także dla innych grup ryzyka i typów nowotworów.

Na obecnym etapie badanie ma charakter eksperymentalny i koncentruje się wyłącznie na osobach z jasno określonym, genetycznie uwarunkowanym ryzykiem. Jednak jego wyniki mogą mieć szersze znaczenie, jako dowód, że układ odpornościowy można skutecznie "uczyć" reagowania na zmiany poprzedzające rozwój raka. To podejście, jeśli okaże się skuteczne, mogłoby w przyszłości przesunąć ciężar walki z nowotworami z leczenia na ich wczesną, immunologiczną prewencję.

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