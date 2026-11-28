W skrócie Naukowcy z Caltech opracowali BrainBoty - nanoroboty, które mają 250 nanometrów wielkości i potrafią transportować leki przez barierę krew-mózg w organizmie.

Wykorzystanie światła bliskiej podczerwieni uruchamia BrainBoty, a umieszczone na nich aptamery DNA pozwalają precyzyjnie rozpoznawać i docierać do konkretnych komórek.

Testy na myszach z glejakiem wielopostaciowym wykazały, że nanoroboty skutecznie dostarczają chemioterapię, co ogranicza wzrost guza i wydłuża życie zwierząt.

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Mózg jest jednym z najlepiej chronionych organów naszego ciała. To dobrze, bo dzięki temu wiele szkodliwych substancji nie ma do niego dostępu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba dostarczyć leki, które mogłyby pomóc w leczeniu poważnych chorób. Naukowcy z California Institute of Technology (Caltech) postanowili obejść tę przeszkodę za pomocą mikroskopijnych botów.

Mikroroboty, które potrafią dostać się do mózgu

Stworzone przez badaczy nanoroboty (nazwane BrainBots) mają zaledwie 250 nanometrów. To oznacza, że są wielokrotnie mniejsze od ludzkiej komórki, mniejsze nawet od bakterii i nieco większe od wirusów. Zbudowano je z materiałów bezpiecznych dla organizmu, a ich zadaniem jest transportowanie leków przez barierę krew-mózg. To naturalna warstwa ochronna, która oddziela mózg od krążącej krwi i utrudnia przenikanie wielu substancji.

BrainBoty przypominają maleńkie baloniki, które potrafią wprawić się w ruch dzięki gazowi. Ich działanie uruchamia światło bliskiej podczerwieni kierowane przez czaszkę. Pod wpływem ciepła otwiera się specjalne zamknięcie, a uwalniany gaz napędza roboty. Dzięki temu mogą dotrzeć do komórek tworzących barierę krew-mózg.

BrainBoty przypominają maleńkie baloniki. Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego ukazuje ich asymetryczną strukturę i rozkład wielkości. Gao Lab/Caltech materiał prasowy

Na ich powierzchni umieszczono również aptamery, czyli krótkie fragmenty DNA, które pomagają rozpoznawać konkretne komórki. Mikroroboty przyczepiają się do nich, a następnie komórki je wchłaniają i transportują na drugą stronę bariery. Tam uwalniają lek, po czym stopniowo ulegają rozpadowi.

Testy na nowotworze mózgu przyniosły obiecujące wyniki

Badacze sprawdzili możliwości BrainBotów na myszach z glejakiem wielopostaciowym, jednym z najgroźniejszych nowotworów mózgu. Mikroroboty pomogły dostarczyć do niego doksorubicynę, czyli lek wykorzystywany w chemioterapii. W efekcie terapia skuteczniej ograniczała wzrost guza i wydłużała życie zwierząt. Co ważne, nie wykryto uszkodzeń bariery krew-mózg, a toksyczność leku dla pozostałych części organizmu była mniejsza, niż przy tradycyjnym podawaniu.

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Pokazaliśmy, że nasze BrainBoty mogą transportować leki za pośrednictwem krwiobiegu i pomagać w ich dostarczaniu przez barierę krew-mózg, której pokonanie stanowi jedno z największych wyzwań w leczeniu chorób mózgu.

Czy mikroroboty pomogą w leczeniu choroby Parkinsona?

Naukowcy nie chcą ograniczać technologii wyłącznie do nowotworów. W przyszłości podobne rozwiązanie mogłoby pomóc w leczeniu innych chorób neurologicznych, w tym Parkinsona.

Na razie BrainBoty przetestowano na zwierzętach i przed wykorzystaniem ich u ludzi trzeba sprawdzić m.in. długoterminowe bezpieczeństwo, trwałość oraz sposób rozkładania się w organizmie.

Źródło: Caltech



