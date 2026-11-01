Wyniki badania opublikowano na łamach "Nature". Zespół kierowany przez Davida Vilcheza z Uniwersytetu w Kolonii skupił się na związku między temperaturą otoczenia, długością życia i proteostazą, czyli mechanizmami odpowiedzialnymi za utrzymywanie prawidłowej jakości i funkcjonowania białek w komórkach.

Mięśnie uruchamiają mechanizm ochronny

Kluczową rolę w odkrytym procesie odgrywa BH2, czyli dihydrobiopteryna. Badacze wykazali, że umiarkowane obniżenie temperatury zwiększa produkcję tego metabolitu w mięśniach. Następnie BH2 jest transportowany do innych tkanek, między innymi jelit i neuronów, gdzie zostaje przekształcony w aktywną postać związku - tetrahydrobiopterynę (BH4).

Ta z kolei uczestniczy w uruchamianiu kolejnych procesów metabolicznych. Między innymi wspomaga działanie enzymu odpowiedzialnego za syntezę tyrozyny, aminokwasu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania komórek. Szlak BH2-BH4 pomaga w ten sposób utrzymywać równowagę białkową w organizmie, ograniczając gromadzenie się nieprawidłowo sfałdowanych białek, które mogą zaburzać pracę komórek i prowadzić do uszkodzeń tkanek.

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty na nicieniach "Caenorhabditis elegans", powszechnie wykorzystywanych w badaniach nad starzeniem. U tych niewielkich organizmów umiarkowane obniżenie temperatury uruchamiało opisany mechanizm i wydłużało życie. Co szczególnie interesujące, zwiększenie produkcji BH2 bezpośrednio w mięśniach wystarczało, by uzyskać korzystny efekt także w innych tkankach. Ochrona nie wymagała przy tym utrzymywania niskiej temperatury - podobne rezultaty uzyskiwano również w normalnych lub podwyższonych warunkach cieplnych.

Obiecujące wyniki badań

Zespół sprawdził również, czy odkryty mechanizm może mieć znaczenie dla ludzkich komórek. Wykorzystano modele komórkowe związane z chorobą Huntingtona oraz stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). W obu schorzeniach istotnym problemem jest gromadzenie się nieprawidłowo sfałdowanych białek, które mogą zaburzać funkcjonowanie neuronów.

Okazało się, że podawanie BH2 ograniczało agregację zmutowanych białek związanych z tymi chorobami. Podobny efekt obserwowano po zastosowaniu tyrozyny. Badacze wykazali również, że podawanie BH2 i tyrozyny może odtwarzać część ochronnych efektów działania chłodu.

Odkrycie otwiera interesującą perspektywę, być może w przyszłości uda się wykorzystać ten mechanizm do opracowania terapii chroniących komórki przed skutkami starzenia i niektórymi chorobami neurodegeneracyjnymi, bez konieczności obniżania temperatury ciała.

Sami autorzy podkreślają, że jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o "tabletce" naśladującej korzystne działanie zimna. Badanie dostarcza jednak nowych wskazówek, jak organizm może wykorzystywać sygnały metaboliczne do ochrony tkanek i spowalniania procesów związanych ze starzeniem.