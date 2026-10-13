Mikroroboty naprawią serce w jeden dzień

Inżynierowie z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa stworzyli maleńkie roboty, wielkości końcówki ołówka, których zadaniem jest przemieszczanie się przez ciało człowieka w celu dostarczenia leków do miejsc zakażonych wewnątrz bijącego serca.

Urządzenia, które mają zastąpić ryzykowne operacje na otwartym sercu i nieskuteczną terapię dożylną, mogą być także wykorzystywane do mniej inwazyjnego i bardziej precyzyjnego leczenia innych trudno dostępnych chorób, w tym nowotworów.

- Wystarczy niewielkie nakłucie, by wprowadzić mikrorobota i przeprowadzić zabieg bez ryzyka zakażenia czy utraty krwi. Nie trzeba też nim sterować chirurgicznie, aby leki dotarły skutecznie, bezpiecznie i wydajnie do właściwego miejsca - powiedział współautor Axel Krieger, specjalista od robotyki medycznej.

Koniec z wielotygodniową kuracją serca. Mikroroboty wielkości ryżu wykonają pracę w jeden dzień Uniwersytet Johnsa Hopkinsa materiał zewnętrzny

Zastąpią ryzykowną operację na otwartym organie

Pacjenci z zapaleniem wsierdzia otrzymują kilkutygodniową kurację antybiotykami dożylnymi, która często kończy się niepowodzeniem, ponieważ leki są zbyt rozcieńczone, nim trafią do serca. Lekarze stają wówczas przed dwoma ryzykownymi wyborami - przepisaniem wyższych dawek antybiotyków, co może być toksyczne, albo przeprowadzeniem niezwykle ryzykownej operacji na otwartym sercu.

Naukowcy skupili się na tym problemie. Opracowali roboty napędzane magnetycznie. Są szerokie jak główka zapałki i długie jak ziarenko ryżu. Pracują w parach - jeden z nich delikatnie przyczepia się do tkanki serca w miejscu zakażenia. Tam pełni funkcję stacji dokującej, czekając na moduł z lekiem. Drugi robot transportuje lek, magnetycznie dokując w stacji i powoli uwalnia antybiotyki dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Zastosowanie dwóch małych urządzeń, zamiast jednego większego, pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc w organizmie.

- Naprowadzanie magnetyczne jest fascynujące, ponieważ nie trzeba zasilać samego robota. Nie jest on wyposażony w baterie ani silniki - powiedział Krieger.

Zespół z powodzeniem przetestował roboty na fantomowych modelach serca, które wiernie naśladują ludzkie oraz na prawdziwej tkance serca świni.

- Wystarczy, że za pomocą robota wstrzykniemy małą pigułkę do żyły, skąd dotrze ona do miejsca docelowego - dokładnie tam, gdzie naprawdę trzeba podać leki - a cały zabieg jest minimalnie inwazyjny - dodała główna autorka badania Anuruddha Bhattacharjee.

Jeśli cała procedura zadziała dobrze, terapia antybiotykami z czterech do sześciu tygodni schodzi do jednego dnia lub krócej

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Advanced Material Technologies, otwiera się w nowym oknie.



