Milioner wziął najsilniejszy psychodelik. Teraz chce chronić życie w kosmosie

Przyjął najsilniejszy psychodelik świata. Wszystko transmitował na żywo

Jak powiedział, tak zrobił. W zeszłą niedzielę (22 marca) Bryan Johnson przyjął dawkę potężnego psychodelika (oryginalnie pochodzącego z wydzieliny ropuchy Bufo Alvarius, jednak jako weganin przyjął on wersję syntetyczną) i wygodnie się ułożył. Jego fizyczne reakcje okazały się wyjątkowo stonowane. Praktycznie leżał nieruchomo przez kilka minut, wykonując jedynie gesty rękami, świadczące zapewne o jego zdumieniu potęgą wglądów, których doświadczał w umyśle. To dość nietypowe. Po sieci krążą nagrania takich sesji, w których wiele osób krzyczy, płacze czy się przewraca, jednak bez doświadczania dysforii. Ta ekspresja zdaje się raczej reakcją na moc wizji.

A jaka ona jest? Zdaniem milionera, który w ostatnich miesiącach prowadził już eksperyment z grzybami, przekracza ona wszelkie wyobrażenia i nie sposób tego wszystkiego oddać przy pomocy języka. To dość często spotykany komentarz na temat silnego doświadczenia psychodelicznego, do którego opisu brakuje słów w ludzkim języku.

Johnson jednak spróbował oddać swoje przeżycia słowami, używając dość poetyckiego języka. Zgodnie z naszymi przewidywaniami doświadczenie to miało wymiar kosmiczny i eschatologiczny, a także egzystencjalny, jednak póki co nie wspominał o sztucznej inteligencji, która według zapowiedzi miała być jednym z motywów eksperymentu. "Człowiek, który chce być nieśmiertelny" poczuł jeszcze większą wdzięczność i zachwyt nad samym faktem egzystencji oraz tym, że gdzieś w kosmosie wyłoniło się życie. Uznał je on za tak cenne, że chce je chronić za wszelką cenę. Ale to nie wszystko. Eksperyment miał również zbadać, czy przyjęcie potężnego enteogenu jest w stanie wpłynąć na spowolnienie starzenia.

Bryan Johnson chce być strażnikiem życia w kosmosie

Krótko po odzyskaniu codziennej świadomości Johnson zdawał się mocno zdumiony tym, co przed chwilą zobaczył. Z trudem artykułował swoje pierwsze wrażenia, jak gdyby odebrało mu mowę. Już jednak po chwili był w stanie normalnie rozmawiać i przez kolejne minuty dyskutował o swoich przeżyciach na livestreamie, którego ponad 2,5-godzinny zapis można obejrzeć na platformie X. Poniżej udostępniamy jego skróconą wersję.

Po wypowiedziach na żywo i na gorąco przyszedł czas na pisemny raport. Oto post (w naszym tłumaczeniu) na platformie X, który zamieścił już po wszystkim:

"To było najgłębsze doświadczenie mojego życia. Jestem oniemiały ponad wszelkie wyobrażenie. Ta molekuła nie ma sobie równych.

Dawka 27 mg otworzyła to, co zdawało mi się czystą świadomością i inteligencją. Majestatyczne ujawnienie egzystencji samej w sobie, całej swojej niepojętej chwale i dostojeństwie. Niemożliwe jest wytłumaczenie tego słowami. Cokolwiek sobie wyobrażacie, pomnóżcie to przez 1000 i dodajcie nieskończoną szerokość i głębię, i wymiary.

Jednak wejście [w ten stan] nie było gwarantowane bez przygotowań. Egzystencja wymagała, bym się temu poddał. I powiedziałem tak; bez przywiązania i bez warunków. Tak dla egzystencji, tak dla rozpuszczenia siebie, tak dla odpuszczenia kontroli, tak dla wszystkiego.

Moje ego zarejestrowało pytanie i spanikowało. Chciało kontroli. Było zdesperowane, by kontrolować. Błagało, by uciec od potoku światła i esencji, które groziły rozszarpaniem na kawałki mojego zdrowego rozsądku. Pokusa, by z tego uciec, była nie do zniesienia. Przerażenie grzmiało w moim umyśle i ciele.

Uwolnienie wymagało wszystkich sił wewnątrz mnie. Przemogłem to i zostałem potraktowany błogością, która przerasta wszelkie wyobrażenie. Euforia zabarwiona idealną harmonią wszystkich rzeczy. Orkiestra esencji zalała mnie i porwała do tańca. To był dom. Najwyższa aspiracja inteligentnego życia. Z jakiegoś powodu schowana i ukryta jako ostateczna nagroda.

We wszechobecności wyłoniła się pojedyncza koncepcja: nie potrafimy pojąć, jak cenna jest nasza egzystencja. Ale jest ona wszystkim, czego kiedykolwiek pragnęliśmy, i czymś jeszcze więcej. Stanem, za którym tęsknimy, nie wiedząc, że on istnieje. To wywołało u mnie ogromny ból i strapienie.

Wewnątrz mnie narastała fala lojalności i oddania, przysięgając wierność egzystencji. By stać się wojownikiem i opiekunem życia na Ziemi. By chronić za każdą cenę świecę świadomości, która cudownie powstała się w tej części galaktyki.

To, co czeka, zetrze wszystkie wasze łzy, ukoi wszystkie wasze smutki i nieskończenie przekroczy wasze pragnienia".

"Kosmiczne" doświadczenie Johnsona wywołało skrajne opinie. Eksperyment spotkał się zarówno z ciekawością i entuzjazmem, jak i sceptycyzmem i krytyką. Pod wpisami twórcy projektu Blueprint nie brakuje komentarzy osób, które uznały, że oddał się pod władanie demonicznych mocy, i które wzywają go do zwrócenia się w stronę Jezusa (Johnson wychował się w wierze mormońskiej, z której odszedł, a część jego rodziny z tego powodu się od niego odwróciła). Jeszcze inni chwalą go za odwagę i przekraczanie kolejnych granic. "Witaj w domu" - piszą w komentarzach.

Enteogen w służbie zdrowia psychicznego i długowieczności?

Subiektywne przeżycia Bryana Johnsona i jego prawdopodobna przemiana wewnętrzna (lub też po prostu utwierdzenie się w przekonaniu o wartości życia w kontekście całego wszechświata) już znamy. Eksperyment ten jednak miał na celu również zbadanie, jak 5-MeO-DMT wpływa na organizm ludzki w kontekście długowieczności, a nawet nieśmiertelności. Te dane najpewniej zostaną opublikowane już wkrótce, gdy jego parametry życiowe i biomarkery zostaną poddane analizie. Wcześniej udostępnił on swoje odczyty medyczne z porównaniem przed i po sesji z magicznymi grzybkami, o czym dokładnie raportowaliśmy w Interii GeekWeek.

W trakcie tego wspomnianego eksperymentu (pod koniec grudnia) podał on swoje wyniki m.in. dotyczące stanu zapalnego (hsCRP), stanu stresu (kortyzol oraz DHEA-S) i neuroprotekcji (estriadolu). Wszystkie one uległy poprawie. Czy podobnie będzie po sesji z 5-Metoksy-N,N-dimetylotryptaminą? O tym zapewne przekonamy się już niebawem. Milioner zdaje się tymczasem odmieniony i dzieli się swoimi własnymi odczuciami.

"Czuję, jakby ten enteogen wyczyścił pąkle (skorupiaki przyczepiające się do dna statków i skóry wielorybów - przyp. red.), które zbierały się na moim ciele i umyśle przez ostatnie 48 lat. Tysiące mikrourazów nawarstwiały się na sobie, utwardzając moją zewnętrzną stronę i znieczulając moje wnętrze" - pisał następnego dnia po eksperymencie na platformie X.

Badania naukowe nad tym konkretnym enteogenem nie są jeszcze tak daleko posunięte jak w przypadku jego bliskiego kuzyna zawartego w Ayahuasce (czystej N,N-dimetylotryptaminy) czy specyfiku pochodzącego z magicznych grzybów (psylocybiny). Johnson jawi się tu jako jeden z pionierów i eksploratorów z naukowym zacięciem. Nie ma tu jednak mowy o złotym standardzie badań klinicznych, jako że jest on jedynym uczestnikiem (n=1) i brakuje grupy kontrolnej, podwójnie ślepej próby oraz placebo. Jego głośny autoeksperyment może jednak zwrócić większą uwagę świata nauki i skłonić badaczy do sprawdzenia, czy ten konkretny środek oferuje konkretne korzyści związane z pracą mózgu, żywotnością komórek, gospodarką hormonalną, zdrowiem psychicznym itd.

Otwarte pozostaje pytanie, czy potężny środek psychoaktywny naprawdę ma zbliżyć Johnsona do nieśmiertelności w potocznym rozumieniu (niestarzejącego się ciała jak np. w powieści science fiction Furu.re Dmitrija Glukhovsky'ego), czy raczej zmienić postrzeganie jego życiowej misji, którą można streścić w słowach Don't Die. "Teraz sobie uświadomiłeś, że już jesteś nieśmiertelny" - skomentował jeden z użytkowników Instagrama.

Uwaga: wspomniana substancja jest legalna w Meksyku, ale nie w Polsce. Obecnie pozostaje w fazie badań klinicznych. Pierwsze oficjalne badanie na ludziach, sponsorowane przez Beckley Psytech (AtaiBeckley), dotyczące leczenia depresji lekoopornej, rozpoczęło się w 2021 r., a rok później wystartowała faza IIa. Substancja nie została jeszcze uwzględniona w oficjalnych protokołach terapeutycznych w psychiatrii ani medycynie regeneracyjnej. Odradzamy jej stosowania.

