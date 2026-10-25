Rekonstrukcja piersi. Prace nad nową metodą

Belgijska firma 4Tissue pracuje nad wstrzykiwanym hydrożelem, który ma pomóc organizmowi odbudować własną tkank. Hydrożel o nazwie Tissurel ma być podawany razem z własną tkanką tłuszczową pacjentki.

Produkt tworzyłby tymczasowe rusztowanie, które pomaga utrzymać komórki w odpowiednim miejscu, aby więcej z nich przeżyło. Hydrożel ma potencjał, by stanowić wsparcie w rekonstrukcji po leczeniu raka piersi.

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Wsparcie w rekonstrukcji po leczeniu raka piersi i nie tylko

Odtworzenie piersi po przebytej chorobie nowotworowej lub w przypadku asymetrii i innych problemów jest możliwe np. z wykorzystaniem własnej tkanki tłuszczowej. Część przeszczepionych komórek może jednak nie przetrwać. W efekcie objętość tkanki się zmniejsza i czasami potrzebne są kolejne zabiegi. Nowy hydrożel mógłby poprawić przeżywalność przeszczepionych komórek, a przez to zwiększyć szansę na trwalszy rezultat - tworzyłby rusztowania, ułatwiał zakotwiczanie komórek w tkance i wspierał rozwój naczyń krwionośnych. Jak twierdzi przedsiębiorstwo, wyrób ten może ponadto znaleźć zastosowanie w kolejnych obszarach, gdzie niezbędne jest kliniczne wsparcie w zakresie regeneracji tkanek miękkich.

Co ważne, zgodnie z opisem producenta, nowy hydrożel ulega biodegradacji, a jego rolę przejmuje odbudowana tkanka. To znaczy, że produkt nie zostawałby w ciele, a ulegał rozkładowi, pozostawiając wyłącznie nowo powstałą tkankę.

- Motywuje mnie możliwość realnej zmiany życia pacjentów. Nasz zespół pokonał wiele wyzwań, a osiągnięte do tej pory rezultaty utwierdzają mnie w przekonaniu, że jesteśmy na dobrej drodze. Głęboko wierzę w nasz produkt i jego potencjał do transformacji rekonstrukcji piersi - mówi, otwiera się w nowym oknie dr n. med. lek. Lana Van Damme, dyrektorka ds. bezpieczeństwa i współzałożycielka 4Tissue.

Firma podaje, że materiał ma zostać wchłonięty przez organizm w ciągu około sześciu miesięcy. Ten czas i trwałość efektu wymagają jednak potwierdzenia w badaniach klinicznych.

Miliony na rozwój nowego hydrożelu

22 października 2026 r. 4Tissue ogłosiła pozyskanie 7 mln euro finansowania na dalszy rozwój, badania kliniczne i zwiększenie możliwości produkcyjnych. Firma podaje, że finansowanie wesprze pierwsze badanie z udziałem ludzi.

- 4Tissue znajduje się w ważnym punkcie zwrotnym. W miarę jak zbliżamy się do naszego pierwszego badania klinicznego, jesteśmy coraz bliżej celu, jakim jest udostępnienie naszej technologii pacjentom. Połączenie solidnych badań naukowych, wyraźnej potrzeby klinicznej i potencjału, by przynieść realną poprawę dla pacjentów, sprawia, że jest to ekscytujący etap - powiedziała w komunikacie, otwiera się w nowym oknie dr Stéphanie Dupont, mianowana nowym dyrektorem generalnym.



