ŚWIZespół z King's College London i Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust wykazał, że u pacjentów, którzy przeszli skuteczne leczenie kanałowe, poziom cukru we krwi spadał znacząco w ciągu dwóch lat po zabiegu, a we krwi poprawiały się również wskaźniki cholesterolu i kwasów tłuszczowych.

Ząb jak źródło infekcji całego organizmu

Naukowcy podkreślają, że infekcje zębów mogą mieć skutki znacznie poważniejsze niż ból czy obrzęk. Długotrwały stan zapalny w miazdze zęba sprzyja przenikaniu bakterii do krwiobiegu, co osłabia zdolność organizmu do kontroli poziomu glukozy i nasila procesy zapalne.

Nasze badania pokazują, że wyleczenie zakażonego zęba może przynieść korzyści dla całego organizmu, nie tylko dla jamy ustnej. To dowód, że zdrowie zębów i zdrowie ogólne są ze sobą ściśle powiązane

Koniec z mitem o "strasznym" leczeniu kanałowym

Choć leczenie kanałowe wciąż budzi lęk, zwłaszcza wśród osób, które pamiętają czasy słabego znieczulenia, dziś jest to rutynowy bezbolesny zabieg wykonywany na całym świecie miliony razy rocznie (w Stanach Zjednoczonych wykonuje się rocznie nawet 15 milionów takich procedur).

Brytyjscy naukowcy obserwowali 65 pacjentów przez dwa lata po zabiegu, analizując ich krew pod kątem poziomu cukrów, tłuszczów i markerów zapalnych. Wyniki okazały się jednoznaczne: ponad połowa badanych cząsteczek krwi zmieniła swoje wartości na korzyść po wyleczeniu zęba.

Nie chodzi tylko o jeden ząb. Leczenie kanałowe może mieć długofalowy wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób serca, cukrzycy czy innych schorzeń przewlekłych

Jama ustna to brama do zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przypomina, że 3,7 miliarda ludzi na świecie zmaga się z nieleczonymi chorobami jamy ustnej. Tymczasem nowe badania wskazują, że takie schorzenia mogą być "ukrytym" czynnikiem ryzyka chorób metabolicznych i układu krążenia.

Zaledwie tydzień wcześniej inne badanie, prowadzone przez University College London, wykazało, że leczenie ciężkich chorób dziąseł może chronić przed zatorami w tętnicach, zmniejszając ryzyko choroby wieńcowej i udaru: "Choroby przyzębia należy uznać za nietradycyjny, ale istotny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych" - podkreśla dr Marco Orlandi, współautor badań z UCL.

