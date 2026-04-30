Endometrioza, dotykająca średnio jedną na dziesięć kobiet, charakteryzuje się obecnością komórek podobnych do wyściełających macicę poza jej obrębem. Objawy są zróżnicowane i niespecyficzne, od silnych bólów menstruacyjnych i przewlekłego zmęczenia po dolegliwości jelitowe, co sprawia, że choroba bywa mylona z innymi schorzeniami, a nierzadko również bagatelizowana.

Dlaczego diagnoza trwa tak długo?

Obecne metody diagnostyczne, takie jak ultrasonografia czy rezonans magnetyczny, często nie wykrywają wczesnych stadiów choroby. W praktyce oznacza to, że wiele pacjentek latami pozostaje bez jednoznacznej diagnozy, mimo utrzymujących się objawów.

Jak podkreśla dr Tatjana Gibbons z Nuffield Department of Women's and Reproductive Health Uniwersytetu Oksfordzkiego, standardowe badania "wykrywają głównie zmiany charakterystyczne dla bardziej zaawansowanej choroby", co tłumaczy, dlaczego pacjentki "zmagają się z objawami, mimo że wyniki badań obrazowych są prawidłowe".

Nowa technologia: obrazowanie procesów chorobowych

Nowa metoda łączy tomografię komputerową (CT) z zastosowaniem znacznika molekularnego o nazwie maracyklatyd. Substancja ta wiąże się z obszarami tworzenia nowych naczyń krwionośnych oraz stanów zapalnych - procesów kluczowych dla rozwoju endometriozy. Po podaniu znacznika wykonywane jest badanie SPECT-CT, które pozwala zobaczyć miejsca jego akumulacji, a tym samym zlokalizować zmiany chorobowe, także we wczesnym stadium.

W badaniu klinicznym udział wzięło 19 pacjentek z podejrzeniem lub potwierdzoną endometriozą. Nowa technika pozwoliła prawidłowo określić obecność lub brak choroby u 16 z nich, osiągając skuteczność na poziomie 84 proc.

Dodatkowo u 14 z 17 pacjentek, u których chorobę potwierdzono chirurgicznie, udało się ją zobrazować. Metoda okazała się szczególnie obiecująca w przypadku powierzchownej endometriozy otrzewnowej - najczęstszej, a zarazem najtrudniejszej do wykrycia postaci choroby.

Nadzieja na ograniczenie operacji

Obecnie jedyną metodą pozwalającą na jednoznaczne potwierdzenie endometriozy pozostaje laparoskopia, czyli inwazyjny zabieg - nowa technika może w przyszłości znacząco zmniejszyć potrzebę jego wykonywania. Prof. Christian Becker zaznacza, że nieinwazyjne testy diagnostyczne dla endometriozy są globalnym priorytetem badawczym, dodając, że obecne trudności diagnostyczne wynikają z "braku zwalidowanych biomarkerów oraz ograniczeń dostępnych metod obrazowania".

A znaczenie szybszego rozpoznania choroby wykracza poza aspekt medyczny. Wiele pacjentek przez lata doświadcza pogorszenia jakości życia, problemów zawodowych czy trudności z płodnością. Jak wskazuje jedna z pacjentek uczestniczących w badaniach, wcześniejsza diagnoza mogłaby pozwolić "podejmować decyzje i planować życie znacznie wcześniej", ograniczając długofalowe skutki choroby.

