Możesz mieć alergię na wodę. To wciąż wielka zagadka medycyny

W skrócie Aquagenic urticaria to bardzo rzadka alergia, która zmusza chorych do ograniczania kontaktu skóry z wodą do minimum i utrudnia codzienną higienę.

Objawy tego schorzenia pojawiają się wyłącznie przy zetknięciu skóry z wodą, natomiast jej picie zazwyczaj nie wywołuje reakcji ogólnoustrojowej.

Leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwhistaminowych, środków miejscowych, a w trudniejszych przypadkach nowoczesnych terapii farmakologicznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Alergia na wodę istnieje naprawdę. Niezwykle rzadka przypadłość

Układ odpornościowy ma jedno zadanie: chronić ludzki organizm. Przez większość czasu wywiązuje się z tego znakomicie, lecz od czasu do czasu staje się nadgorliwy, a wręcz paranoiczny. Myląc nieszkodliwe elementy otoczenia - takie jak pyłki kwiatów, orzeszki ziemne czy koty - z zagrożeniem, atakuje je, a rykoszetem dostaje sam człowiek. Dla większości alergików oznacza to rezygnację z ulubionych potraw, unikanie spacerów w okresie pylenia lub konieczność oddania zwierzęcia.

Jest jednak niewielka grupa ludzi, u których układ immunologiczny bierze na cel jedną z najbardziej kluczowych substancji na Ziemi - wodę. Choć brzmi to niewiarygodnie, alergia na wodę jest faktem, a sama przypadłość okazuje się jeszcze dziwniejsza, niż mogłoby się wydawać.

Medyczny termin opisujący tę dolegliwość to aquagenic urticaria (pokrzywka wodna). Jest to schorzenie tak unikalne, że w literaturze medycznej odnotowano dotychczas zaledwie 50-150 przypadków, odkąd po raz pierwszy opisano je w 1964 r. Badacze są jednak przekonani, że wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych, bowiem lekarze pierwszego kontaktu rzadko biorą pod uwagę wodę jako przyczynę nagłego pojawienia się pokrzywki.

Przypadłość ta, stanowiąca formę pokrzywki fizykalnej, częściej dotyka kobiety niż mężczyzn, zwłaszcza w okresie dojrzewania lub po jego zakończeniu, choć może wystąpić u osób każdej płci i w każdym wieku. Reakcja objawia się czerwonymi, swędzącymi bąblami, skupionymi wokół mieszków włosowych, którym towarzyszy rozległy rumień, albo obrzękiem, najczęściej na klatce piersiowej, brzuchu, miednicy, plecach i ramionach. W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do świszczącego oddechu i duszności.

Reakcja alergiczna przy kontakcie skóry z wodą. Pić można

Alergia na wodę sprawia, że objawy powstają przy kontakcie skóry z każdym rodzajem wody - w tym z deszczem, śniegiem, łzami, a także własnym potem, przy czym temperatura płynu nie ma wpływu na intensywność reakcji. Zmiany pojawiają się zazwyczaj w ciągu od kilku do 30 minut od momentu kontaktu i utrzymują się od 30 minut do 2 godzin, po czym samoistnie zanikają.

Co istotne, schorzenie to nie wpływa na potrzebę nawadniania organizmu. Picie wody nie wywołuje reakcji ogólnoustrojowej, ponieważ płyn trafia bezpośrednio do układu pokarmowego i nie ma kontaktu z zewnętrzną powierzchnią skóry, choć u niektórych pacjentów objawy mogą pojawić się na ustach lub wewnątrz jamy ustnej.

"Układ pokarmowy, podobnie jak skóra i płuca, jest jedną z pierwszych form obrony, ale w tym przypadku z jakiegoś powodu [układ odpornościowy] nie wywołuje reakcji w układzie pokarmowym w taki sposób, w jaki robi to na skórze" - tłumaczy dr Amir Bajoghli, dermatolog z Georgetown University School of Medicine.

Jak się leczy pokrzywkę wodną?

Dokładne przyczyny pokrzywki wodnej pozostają dla nauki zagadką. Kilka hipotez próbuje wyjaśnić ten mechanizm. Według jednej z nich winny nie jest sam płyn, lecz bliżej niezidentyfikowany alergen lub substancja chemiczna w nim zawarta. Inna zakłada, że woda wchodzi w interakcję z substancją naturalnie występującą na powierzchni skóry. To z kolei aktywuje komórki tuczne, które wysyłają sygnał alarmowy i uwalniają histaminę - związek odpowiedzialny za wywołanie reakcji alergicznej.

Diagnoza opiera się głównie na wywiadzie lekarskim i zgłaszanych przez pacjenta objawach, a potwierdzeniem jest test. Polega on na przyłożeniu do skóry kompresu nasączonego wodą o temperaturze pokojowej. W przypadku wyniku dodatniego charakterystyczne bąble pojawiają się najczęściej w ciągu kilku minut. "Czekamy 30 minut, zanim to wykluczymy" - wyjaśnia dr Bajoghli, który ubolewa, że świadomość tego schorzenia w środowisku medycznym jest wciąż znikoma, przez co pacjenci rzadko są od razu prawidłowo diagnozowani. "Szczerze mówiąc, wielu lekarzy ogólnych nawet nie jest świadomych tego istnienia. Jest to rzadkie i nie znajduje się na ich radarze" - tłumaczy dermatolog.

Rozwiń

Standardem są leki przeciwhistaminowe, przy czym specjaliści preferują preparaty drugiej generacji, które nie powodują senności w takim stopniu jak leki starszego typu. Dr Bajoghli wyjaśnia, że jego pacjent musi przyjmować cyproheptadynę na ok. godzinę przed planowanym kontaktem z wodą. W trudniejszych przypadkach obiecujące rezultaty przynosi nowszy lek, omalizumab. Pomocne bywają także środki działające miejscowo, w tym kremy na bazie wazeliny lub emulsje oleju w wodzie, które tworzą barierę ochronną na skórze przed myciem. Jeśli te metody zawodzą, lekarze sięgają po fototerapię, sterydy, leki z grupy SSRI lub nowoczesne leki biologiczne.

Kontakt z wodą ograniczony do absolutnego minimum

Jak żyć z tą przypadłością? W przypadku większości alergii standardowym zaleceniem jest unikanie czynnika wyzwalającego reakcję, lecz całkowita rezygnacja z kontaktu z wodą jest w codziennym życiu niemożliwa. Oznaczałoby to rezygnację z kąpieli, zakaz wychodzenia na deszcz czy unikanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej powodującej pocenie się. Z tego powodu kluczowe staje się leczenie farmakologiczne.

Codzienne funkcjonowanie pacjentów zmagających się z pokrzywką wodną wymaga ogromnej dyscypliny. Chorzy muszą przede wszystkim skrócić czas kąpieli do absolutnego minimum. Odpowiednio dobrane leczenie pozwala chorym na łatwiejsze znoszenie kontaktu z wodą, jednak niektórzy wciąż muszą konsultować każdą zmianę w rutynie z dermatologiem lub alergologiem. Pokrzywka wodna ma charakter przewlekły i niezwykle rzadko ustępuje samoistnie, jednak odpowiednio dobrane leki pozwalają pacjentom kontrolować objawy na tyle, by radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Mimo dostępnych terapii łagodzących skutki alergii na wodę medycyna wciąż stara się dociec źródła problemu. "Medycznie wciąż jest to dla nas zagadką. Naprawdę nie możemy się doczekać, by się dowiedzieć, czym jest ten antygen, i mamy nadzieję, że pewnego dnia uda się rozwiązać ten problem" - dodaje dr Bajoghli.

Źródła:

Byrne J. Yes, you can be allergic to water. Popular Science (2026). Aquagenic Urticaria. Allergy & Asthma Network (2024). Rothbaum R., McGee J.S. Aquagenic urticaria: diagnostic and management challenges. J Asthma Allergy (2016). DOI: 10.2147/JAA.S91505

Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press