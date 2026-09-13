W skrócie Naukowcy z MIT odkryli, że podczas podejmowania decyzji mózg dynamicznie zmienia sposób porządkowania informacji za pomocą różnych zespołów neuronów.

Przed dokonaniem wyboru mózg oddziela opcje na podstawie kolejności ich pojawienia się, a po decyzji grupuje je na wybrane i odrzucone.

Neurony w mózgu nie mają stałych funkcji i elastycznie zmieniają swoje role, uczestnicząc w reprezentowaniu różnych celów w zależności od sytuacji.

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Niektóre decyzje wymagają pamiętania kilku możliwości naraz, ich wartości i kolejności. Nowe badanie naukowców z MIT pokazuje, że mózg ma na to konkretny sposób. Zamiast mieszać informacje, porządkuje je za pomocą zmieniających się zespołów neuronów.

Mózg najpierw pilnuje kolejności

Badacze z Picower Institute for Learning and Memory obserwowali aktywność setek neuronów w bocznej korze przedczołowej dwóch zwierząt wykonujących zadanie wymagające wyboru. Najpierw wskazywano jeden cel i przypisywano mu wartość nagrody, potem pojawiał się drugi wraz z jego wartością.

Okazało się, że przed decyzją mózg układał informacje przede wszystkim według kolejności pojawienia się celów. Pierwszy cel był reprezentowany w jeden sposób, a drugi w wyraźnie odmienny. Dzięki temu obie możliwości pozostawały od siebie oddzielone.

- Mózg nie tylko przechowuje informacje w sposób statyczny. W całym procesie podejmowania decyzji elastycznie reorganizuje sposób reprezentowania informacji, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom zadania - powiedziała Huidi Li, główna autorka badania.

Po wyborze zasady gry się zmieniają

Ciekawsze było to, co działo się po decyzji. Wtedy mózg przestawał porządkować możliwości według kolejności prezentacji. Zaczynał je rozdzielać na dwie grupy - cel wybrany i odrzucony. Niezależnie od tego, który pojawił się pierwszy, wybrana opcja miała podobny sposób reprezentacji. To może ułatwiać innym obszarom mózgu szybkie odczytanie decyzji i zamienienie jej w działanie.

- [Mózg] utrzymuje różne zespoły neuronów, różne myśli, oddzielnie od siebie, zapobiegając ich wzajemnemu zakłócaniu - wyjaśnił prof. Earl K. Miller z MIT.

Neurony zmieniają swoje role

Badanie pokazało też, że nie istnieje stała grupa neuronów przypisana na zawsze do konkretnej opcji. Ten sam neuron w jednej rundzie mógł należeć do zespołu reprezentującego drugi cel, a w następnej uczestniczyć w reprezentowaniu pierwszego. Zespoły były więc tworzone na bieżąco z udziałem neuronów, które potrafią pełnić różne funkcje.

Badacze stwierdzili też, że mózg zachowuje osobne wspomnienia zarówno o wybranej, jak i niewybranej możliwości. To może mieć znaczenie dla uczenia się. Jeśli konkretna decyzja przyniosła nagrodę, później można powiązać wynik właśnie z tą opcją. Jak pokazuje badanie opublikowane w iScience, pamiętanie możliwości nie kończy się więc w chwili wyboru. Mózg zmienia sposób ich uporządkowania, ale nadal zachowuje je na potrzeby kolejnych decyzji.

Źródło: Massachusetts Institute of Technology



