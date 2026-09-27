Mózg to w rzeczywistości dwa osobne narządy? Przełomowe odkrycie

Karol Kubak

Karol Kubak

Przez lata mogliśmy patrzeć na mózg jak na jeden wyjątkowo skomplikowany organ. Nowe badania pokazują jednak coś znacznie bardziej zaskakującego. Jego przednia i tylna część mają zupełnie inne pochodzenie. Wygląda na to, że ewolucja połączyła dwa bardzo stare układy nerwowe w jeden mózg.

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Ilustracja ludzkiego mózgu pokazująca kolorowe obszary na tle profilu głowy.
To, co nazywamy mózgiem, może być czymś więcej niż jednym organemZdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

W skrócie

  • Badania Stanford Medicine sugerują, że mózg może składać się z dwóch odrębnych organów, które na drodze ewolucji połączyły się w jeden narząd.
  • Naukowcy odkryli, że przednia i tylna część mózgu rozwijają się z różnych populacji komórek, co wyjaśnia trudności w ich hodowli laboratoryjnej.
  • Dzięki nowym ustaleniom udało się wyhodować neurony tyłomózgowia, co może przyspieszyć badania nad chorobami takimi jak SMA i stwardnienie zanikowe boczne.
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Przez lata naukowcy zakładali, że mózg powstaje z jednego wspólnego "zalążka", który w czasie rozwoju zarodka daje początek wszystkim jego częściom. Nowe badania prowadzone przez Stanford Medicine podważają ten obraz. Wynika z nich, że to, co nazywamy mózgiem, to w zasadzie dwa organy, które przez setki milionów lat ewolucji zostały połączone w jeden narząd.

Mózg ma dwa różne początki

Na początek odrobinka teorii. Dorosły mózg dzieli się na trzy główne części: przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. Tyłomózgowie, obejmujące pień mózgu, zajmuje się podstawowymi funkcjami organizmu, takimi jak oddychanie, praca serca, sen czy odczuwanie głodu.

Naukowcy odkryli, że obie części nie powstają jednak w ten sam sposób. Podczas bardzo wczesnego rozwoju zarodka pojawiają się dwa różne rodzaje komórek, z których rozwijają się poszczególne obszary mózgu. Jedne prowadzą do przodomózgowia i śródmózgowia, drugie tworzą tyłomózgowie. Te dwie populacje komórek od początku pozostają od siebie oddzielone.

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Zagadka, która blokowała badania mózgu

Odkrycie może wyjaśnić, dlaczego przez dziesięciolecia naukowcom trudno było hodować w laboratorium komórki nerwowe tyłomózgowia. Próbowano uzyskać je z komórek przeznaczonych do stworzenia innych części mózgu. Nowe badanie pokazuje, że taka zmiana kierunku rozwoju nie jest możliwa.

Badacze wykorzystali tę wiedzę, aby po raz pierwszy wyhodować z ludzkich komórek macierzystych działające neurony ruchowe tyłomózgowia.

- W biologii komórek macierzystych często skupiamy się na stworzeniu końcowego typu komórki, na przykład neuronu. Ważne jest jednak, aby zacząć od najwcześniejszych etapów rozwoju zarodka. To właśnie dokładne przyjrzenie się temu wczesnemu momentowi pozwoliło nam odkryć ten fundamentalny podział w rozwoju mózgu - wyjaśnił doktorant Rayyan Jokhai, współautor badania.

Dwa mózgi połączone w jeden

Naukowcy sprawdzili też, jak wyglądała ta historia ponad 550 mln lat temu. Podobny podział znaleźli u kur, danio pręgowanego i żołędziowców. Ich zdaniem ewolucja mogła połączyć dwa istniejące wcześniej układy nerwowe, tworząc jeden mózg.

Odkrycie może mieć praktyczne znaczenie. Wyhodowane w laboratorium neurony tyłomózgowia mogą pomóc w badaniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Neuroscience, otwiera się w nowym oknie.
Źródło: Centrum Medyczne Uniwersytetu Stanforda

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