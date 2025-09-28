Udar mózgu to nagłe zdarzenie naczyniowe, w którym dochodzi do uszkodzenia tkanki z powodu zaburzeń krążenia krwi, co prowadzi do zatrzymania dopływu tlenu do części mózgu. Wyróżniamy dwa główne typy to udaru, czyli niedokrwienny spowodowany zablokowaniem naczynia i krwotoczny spowodowany pęknięciem naczynia i wylewem krwi.

Ratunek dla mózgu uszkodzonego przez udar

Uszkodzenia spowodowane udarem są nieodwracalne i często wpływają na mowę oraz sprawność ruchową pacjentów. Badacze mają jednak nadzieję, że z czasem terapia komórkami macierzystymi pozwoli naprawić to, co dziś wydaje się nieuleczalne, a przynajmniej tak sugerują wyniki nowego badania opublikowanego w Nature Communications.

W eksperymentach na myszach z uszkodzeniami mózgu wywołanymi udarem niedokrwiennym badacze odkryli, że wstrzyknięte ludzkie komórki macierzyste skutecznie rozwijały się w niedojrzałe komórki nerwowe. Wyniki były imponujące, większość wszczepionych komórek pozostała w miejscu, nabrała cech w pełni funkcjonalnych neuronów i komunikowała się z otaczającymi komórkami.

Komórki macierzyste to przyszłość medycyny

Co więcej, zaobserwowano samonaprawę naczyń krwionośnych, zmniejszenie stanów zapalnych w mózgu oraz wzmocnienie bariery krew-mózg. Myszy wykazywały także oznaki poprawy ruchu i koordynacji, co jest kluczowe, gdyż udar poważnie upośledza kontrolę motoryczną ciała.

Nowe badanie bazuje na wcześniejszych pracach części tego samego zespołu, które dotyczyły najlepszego momentu podania komórek macierzystych po udarze. Okazuje się bowiem, że mózg musi się ustabilizować do pewnego stopnia, aby przeszczep był skuteczny. I choć wcześniejsze badania poruszały podobny temat, zdaniem Christiana Tackenberga i jego zespołu żadne tak bardzo nie zgłębiały tematu.

Naukowcy analizowali nie tylko przeżywalność wszczepionych komórek, lecz także to, czy tworzą one połączenia neurologiczne. Wciąż nie wiadomo, czy metoda sprawdzi się u ludzi, a do tego naukowcy muszą pokonać szereg wyzwań, jak konieczność powstrzymania wszczepionych komórek przed przekroczeniem ich naturalnych funkcji, ale wyniki badania są bardzo obiecujące.

Nasze odkrycia pokazują, że neuronalne komórki macierzyste nie tylko tworzą nowe neurony, ale też inicjują inne procesy regeneracyjne

